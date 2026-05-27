Um dos maiores atores dessa geração: Jesse Plemons entra em paranoia em filme de Yorgos Lanthimos, no Prime Video

“Bugonia”, novo filme de Yorgos Lanthimos, coloca Emma Stone, Jesse Plemons e Aidan Delbis dentro de uma história sobre paranoia coletiva, poder corporativo e pessoas absolutamente incapazes de conversar de maneira normal. O conflito central gira em torno de Teddy Gatz (Jesse Plemons), um homem consumido por teorias conspiratórias que decide sequestrar Michelle Fuller (Emma Stone), CEO da empresa Auxolith Biomedical, depois de concluir que ela é uma extraterrestre infiltrada entre humanos.

Teddy passa boa parte da vida mergulhado em fóruns obscuros da internet, vídeos amadores e discussões delirantes sobre invasões alienígenas. Ele acredita que governos, empresários e cientistas escondem informações sobre criaturas infiltradas em posições estratégicas. Quando Michelle aparece em entrevistas e eventos públicos falando sobre avanços biomédicos da Auxolith Biomedical, Teddy interpreta cada gesto dela como evidência. O sorriso controlado, a maneira precisa de responder perguntas e até o comportamento reservado da executiva viram provas na cabeça dele.

Engraçado e absurdo

A ideia seria apenas engraçada se Teddy permanecesse isolado em casa consumindo teorias absurdas. O problema começa quando ele resolve agir. Com ajuda de um parceiro inseguro interpretado por Aidan Delbis, Teddy organiza o sequestro de Michelle. Lanthimos trabalha essa sequência de maneira curiosa porque o plano parece montado por pessoas que nunca cometeram crime algum. Eles erram horários, confundem entradas do prédio e quase desistem diversas vezes. Existe uma tensão constante, mas também uma sensação de constrangimento difícil de ignorar.

Michelle Fuller rapidamente percebe que lógica não funciona com Teddy. Quanto mais racional ela tenta parecer, mais ele acredita estar diante de uma criatura tentando esconder a própria identidade. Emma Stone interpreta Michelle com uma frieza elegante que combina perfeitamente com o universo estranho de Lanthimos. A personagem fala pouco, observa muito e tenta ganhar tempo enquanto permanece presa sob vigilância de um homem completamente convencido da própria missão.

O roteiro cria boa parte do suspense dentro de salas fechadas, corredores administrativos e ambientes corporativos silenciosos. Enquanto Teddy insiste em perguntas absurdas sobre extraterrestres, funcionários da Auxolith Biomedical tentam impedir que o desaparecimento da CEO vire um escândalo público. Assistentes cancelam reuniões, executivos escondem informações internas e departamentos jurídicos trabalham para impedir vazamentos. A empresa inteira entra em estado de tensão porque investidores começam a pressionar por respostas.

Yorgos Lanthimos transforma situações burocráticas em cenas estranhamente engraçadas. Em determinado momento, executivos discutem teorias alienígenas durante reuniões corporativas extremamente sérias, sempre preocupados com ações da empresa, contratos e reputação pública. Ninguém parece interessado em descobrir se Teddy está certo ou errado. A prioridade é impedir prejuízo financeiro. Essa escolha dá ao filme um tom bastante ácido sobre grandes empresas e a maneira como crises humanas acabam tratadas como problemas administrativos.

O personagem de Plemons é paranoico, confuso e socialmente deslocado, mas também carrega uma fragilidade constante. Em vários momentos, ele parece assustado pela dimensão da situação criada por ele mesmo. Isso torna o sequestro mais desconfortável porque Teddy oscila entre fanatismo e insegurança. Michelle percebe essa instabilidade e tenta usar pequenas brechas para sobreviver.

Lanthimos mantém a dúvida funcionando durante praticamente todo o filme. Teddy claramente vive mergulhado em delírios conspiratórios, mas Michelle também esconde informações sobre a Auxolith Biomedical. O roteiro nunca entrega respostas fáceis. Pequenos comportamentos da empresária levantam suspeitas suficientes para alimentar a obsessão de Teddy. A câmera frequentemente permanece distante, observando conversas frias e silenciosas, enquanto informações importantes ficam fora de alcance. Essa escolha aumenta a sensação de incerteza.

Lado científico

A ficção científica aparece na atmosfera paranoica. “Bugonia” parece interessado em mostrar como pessoas comuns transformam teorias absurdas em verdade absoluta depois de passarem tempo demais isoladas em bolhas digitais. Teddy acredita sinceramente estar salvando a humanidade. Para ele, Michelle não é apenas uma empresária poderosa. Ela representa uma ameaça invisível infiltrada dentro de uma companhia influente.

Ao mesmo tempo, o filme também observa o comportamento corporativo de maneira bastante amarga. A Auxolith Biomedical surge como uma empresa cercada por portas fechadas, reuniões reservadas e documentos protegidos. Mesmo quando Michelle está desaparecida, muitos funcionários parecem mais preocupados com contratos e investidores do que com a segurança dela. Existe algo profundamente frio naquele ambiente empresarial, e Lanthimos explora isso sem transformar ninguém em herói.

Emma Stone carrega grande parte do filme através do silêncio. Michelle observa Teddy cuidadosamente, tenta compreender seus padrões de comportamento e procura qualquer oportunidade para recuperar algum controle da situação. Já Jesse Plemons entrega um personagem desconfortável de assistir porque Teddy nunca parece totalmente agressivo nem totalmente inofensivo. Essa imprevisibilidade mantém a tensão elevada durante toda a história.

“Bugonia” abraça o absurdo sem abandonar o aspecto humano dos personagens. Lanthimos cria um suspense estranho, desconfortável e por vezes engraçado, no qual paranoia digital, culto empresarial e solidão acabam presos dentro da mesma sala. Teddy sequestra Michelle acreditando salvar o planeta. Michelle tenta sair viva da situação enquanto executivos correm pelos corredores da Auxolith Biomedical tentando impedir que o caos chegue primeiro aos investidores.