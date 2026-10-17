Steven Soderbergh dirige um dos maiores sucessos comerciais dos anos 2000, e filme está na HBO Max

Pouco depois de sair da prisão, Danny Ocean (George Clooney) reúne dez parceiros para roubar três cassinos de Las Vegas. Ele quer uma fortuna, mas também pretende reconquistar a ex-mulher, agora envolvida com o proprietário dos estabelecimentos. Essa mistura de ambição e ciúme movimenta “Onze Homens e um Segredo”, lançado em 2001 e dirigido por Steven Soderbergh. Para realizar o assalto, Danny precisa convencer profissionais experientes a confiar em um chefe que guarda para si uma parte importante dos próprios interesses.

Os alvos são o Bellagio, o Mirage e o MGM Grand, todos pertencentes ao empresário Terry Benedict (Andy Garcia). O dinheiro dos três fica guardado em um mesmo cofre, protegido por câmeras, portas, códigos e seguranças. A concentração da fortuna torna o roubo tentador, embora cada barreira exija uma habilidade diferente. Danny tem ousadia suficiente para apresentar a proposta com um sorriso. Falta conseguir que onze pessoas cumpram suas tarefas sem colocar o restante do grupo na cadeia.

Uma equipe escolhida a dedo

O primeiro aliado é Rusty Ryan (Brad Pitt), antigo parceiro de crimes e provavelmente a pessoa mais preparada para desconfiar das certezas do amigo. Enquanto Danny apresenta a dimensão do golpe, Rusty ajuda a selecionar os participantes e examina as dificuldades do serviço. A cumplicidade entre Clooney e Pitt dá leveza a essas conversas. Os dois interpretam homens acostumados a trabalhar juntos, capazes de reconhecer uma ideia ruim antes mesmo de ouvir todos os detalhes.

Essa intimidade sustenta boa parte da diversão. Clooney oferece a Danny uma elegância que beira o abuso, especialmente quando ele pede aos outros que aceitem riscos enormes. Pitt responde com uma tranquilidade menos exibida e um olhar atento às falhas do planejamento. O contraste faz diferença. Danny precisa de alguém que conheça suas qualidades, mas também consiga questioná-lo quando o charme começa a ocupar o lugar da prudência.

Para financiar a operação, os dois procuram Reuben Tishkoff (Elliott Gould), empresário que tem contas antigas a acertar com Benedict. Reuben conhece os cassinos e sabe que o assalto pode terminar muito mal. Mesmo assim, a possibilidade de prejudicar o rival pesa em sua decisão. Gould aproveita essa disposição vingativa sem transformar o personagem em uma figura ameaçadora. Há certo prazer mesquinho em sua adesão, desses que dispensam grandes justificativas quando o desafeto merece perder dinheiro.

Talento também dá trabalho

Entre os recrutados está Linus Caldwell (Matt Damon), um jovem batedor de carteiras que precisa provar sua utilidade entre criminosos mais experientes. Sua habilidade manual impressiona, mas participar daquele serviço exige obediência, paciência e capacidade de trabalhar em grupo. Damon acerta ao combinar competência e insegurança. Linus quer receber responsabilidades maiores, embora ainda esteja aprendendo a lidar com homens que conhecem os perigos da profissão há muito mais tempo.

Outros integrantes chegam com funções bem definidas. Frank Catton (Bernie Mac) conhece o trabalho nos cassinos. Saul Bloom (Carl Reiner) tem experiência em assumir identidades. Livingston Dell (Eddie Jemison) cuida da vigilância eletrônica, enquanto Basher Tarr (Don Cheadle) trabalha com demolição. O acrobata Yen (Shaobo Qin) oferece uma habilidade física que os colegas engravatados dificilmente conseguiriam substituir. Os irmãos Virgil (Casey Affleck) e Turk Malloy (Scott Caan) completam o grupo com transporte, disfarces e discussões que sobrevivem até às tarefas mais delicadas.

Soderbergh distribui essas apresentações sem transformar cada personagem em uma ficha de cadastro. O que interessa é perceber quanto um depende do outro. A graça vem das diferenças de temperamento, das pequenas disputas e da seriedade com que todos tratam um trabalho criminoso cheio de exigências. Os irmãos podem implicar entre si, mas precisam colaborar. Linus pode desejar mais destaque, mas sua pressa por reconhecimento ameaça a atenção necessária ao serviço.

O problema tem nome e sobrenome

Tess (Julia Roberts), ex-mulher de Danny, está namorando Benedict. A informação compromete a confiança no líder, porque a escolha dos cassinos passa a carregar uma intenção pessoal. Danny quer o dinheiro e quer Tess de volta. Para seus parceiros, porém, a perspectiva de enfrentar a segurança de três estabelecimentos já oferece preocupações suficientes, sem acrescentar uma tentativa de reconciliação ao expediente.

Roberts dá a Tess uma resistência importante. Ela conhece Danny de um jeito que os cúmplices desconhecem e tem motivos para receber suas aproximações com desconfiança. Diante dela, a desenvoltura do ladrão perde parte da eficiência. O sorriso continua bonito, mas não apaga o passado do casal. São encontros que acrescentam desconforto à simpatia de Clooney e revelam o egoísmo de um homem habituado a acreditar que conseguirá convencer qualquer pessoa.

Tess poderia ter mais espaço. Seu vínculo com os dois homens pesa bastante na história, embora ela participe menos do que essa importância sugere. Roberts aproveita as oportunidades, mas a atenção permanece concentrada na turma do assalto. Garcia, por sua vez, interpreta Benedict com uma frieza econômica. Ele observa, cobra e espera obediência. Esse controle torna o empresário um adversário convincente, sobretudo quando Danny decide se aproximar da mulher que o acompanha.

O prazer de acompanhar o golpe

Durante a preparação, os ladrões estudam a segurança e ensaiam suas tarefas em uma réplica do cofre. Esses trechos ajudam o espectador a compreender a dificuldade do roubo sem antecipar todas as soluções. Soderbergh oferece informações aos poucos e preserva dúvidas sobre a execução. A curiosidade cresce porque cada participante recebe uma responsabilidade, enquanto o sucesso depende da coordenação entre pessoas com temperamentos bastante diferentes.

Existe uma conveniência nessa precisão toda, e quem exigir realismo absoluto poderá estranhar a desenvoltura de certos preparativos. Ainda assim, o elenco torna agradável acompanhar até as conversas sobre trabalho. O mérito de “Onze Homens e um Segredo” está nessa combinação de planejamento minucioso, vaidade e companheirismo. Quando chega a hora de agir, Danny precisa entregar o que prometeu, Rusty precisa manter o grupo concentrado e os demais precisam atravessar a segurança de Benedict sem chamar atenção. O sorriso do chefe já cumpriu sua parte. Agora, alguém precisa abrir o cofre.