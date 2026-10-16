Martin Scorsese dirige Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon e Mark Wahlberg em filmaço ganhador de 4 Oscars na Netflix

Em Boston, nos anos 2000, o policial Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) aceita se infiltrar na quadrilha de Frank Costello (Jack Nicholson) para ajudar a prender um dos criminosos mais influentes da cidade. A missão exige que ele esconda a profissão e convença homens violentos de que merece confiança. Dentro da Polícia Estadual de Massachusetts, porém, Colin Sullivan (Matt Damon) trabalha para o mesmo chefão e repassa informações sobre as investigações. Em “Os Infiltrados”, de 2006, Martin Scorsese acompanha esses dois homens enquanto cada um procura o informante adversário antes de ter a própria identidade descoberta.

O espectador conhece o segredo dos dois desde cedo. A graça, bastante nervosa, está em acompanhar o esforço para sustentar as mentiras e perceber quanto falta para alguém cometer um erro. Billy precisa parecer um criminoso diante de pessoas que podem matá-lo. Colin precisa parecer um bom policial diante de colegas que confiam nele. Embora ocupem lugares diferentes, ambos dependem da capacidade de convencer os outros de que estão do lado certo.

Um policial sem proteção à vista

Billy chega à operação por causa de um passado familiar que, em outras circunstâncias, poderia prejudicar sua carreira. Seus vínculos com pessoas ligadas ao crime tornam plausível a aproximação com a quadrilha. O capitão Queenan (Martin Sheen) e o sargento Dignam (Mark Wahlberg) apostam nessa vantagem e mantêm sua verdadeira função sob sigilo. Para os homens de Costello, ele deve ser apenas um rapaz com antecedentes, temperamento difícil e disposição para trabalhar.

A escolha cobra um preço que DiCaprio deixa aparecer no corpo. Billy permanece tenso, reage com agressividade e tem dificuldade para descansar mesmo longe dos criminosos. Precisa observar, guardar informações e transmitir o que descobre sem despertar suspeitas. Uma palavra mal escolhida pode comprometer meses de trabalho. Seu sofrimento tem uma razão bastante concreta. Quanto mais tempo passa entre os integrantes da quadrilha, mais depende dos poucos superiores que podem confirmar que ele ainda é um policial.

DiCaprio dá ao personagem uma vulnerabilidade que impede a missão de virar uma aventura sedutora. Billy quer cumprir o trabalho, mas também quer sair vivo dele. Quando pede ajuda, há cansaço e irritação na mesma conversa. Queenan oferece alguma compreensão. Dignam prefere os insultos, uma espécie de atendimento ao funcionário que certamente renderia reclamações em qualquer outro emprego. A grosseria provoca risos, embora Billy continue precisando dos dois para sobreviver à operação.

O criminoso com carreira promissora

Colin teve uma preparação muito diferente. Costello se aproximou dele ainda menino e cultivou uma lealdade que, anos depois, rende acesso aos bastidores da polícia. Adulto, ele sabe agradar aos superiores, conversa com segurança e apresenta a ambição esperada de um jovem profissional. A corporação reconhece suas qualidades sem conhecer a pessoa que se beneficia delas.

Matt Damon faz um trabalho especialmente bom ao preservar essa aparência de normalidade. Colin raramente precisa parecer ameaçador. Seu poder está no cargo, nas informações disponíveis e na confiança dos colegas. Ele participa do esforço para combater o crime enquanto ajuda Costello a escapar das ações policiais. Cada responsabilidade recebida aumenta sua utilidade para o chefão e torna mais difícil abandonar a relação.

Scorsese aproveita essa diferença para dar peso à injustiça vivida por Billy. O agente que arrisca a vida precisa esconder seus méritos, enquanto o homem que trai a corporação recebe reconhecimento. A comparação nasce das tarefas de cada um, das portas que conseguem abrir e da maneira como são tratados. Colin pode planejar uma vida confortável. Billy precisa pensar no que dizer no próximo encontro com Costello.

Um chefe que exige obediência

Jack Nicholson interpreta Costello com deboche, vaidade e uma crueldade que torna qualquer aproximação arriscada. Ele gosta de falar, provocar e constranger quem está por perto. Sua familiaridade nunca oferece muita segurança, porque a simpatia pode dar lugar à ameaça durante a mesma conversa. Billy precisa acompanhá-lo sem saber quando será obrigado a provar lealdade.

Nicholson às vezes carrega na excentricidade, e certas passagens poderiam ganhar força com menos gestos. Ainda assim, o excesso combina com a liberdade de um criminoso acostumado a ser obedecido. Costello dispõe de homens armados e de um protegido dentro da polícia. Pode transformar uma suspeita em sentença sem precisar prestar contas a ninguém. Para Billy, permanecer perto dele significa obter informações valiosas e aceitar uma exposição cada vez maior.

Quando surgem suspeitas de vazamento nos dois lados, os infiltrados passam a procurar a identidade um do outro. Colin usa os recursos da corporação para proteger o próprio segredo. Billy tenta avisar seus superiores sem entregar o disfarce. Telefonemas, encontros reservados e informações incompletas passam a decidir quanto tempo cada um ainda tem.

O desgaste atravessa a vida pessoal

A psiquiatra Madolyn Madden (Vera Farmiga) participa desse universo por suas relações com os protagonistas. Nos atendimentos a Billy, ela recebe um homem que precisa de ajuda, mas não pode contar tudo o que vive. Farmiga dá às conversas uma atenção que contrasta com a hostilidade das ruas e das reuniões policiais. Diante dela, o rapaz consegue deixar aparecer parte do medo que esconde para continuar trabalhando.

Essas passagens tornam o sofrimento de Billy mais próximo, embora Madolyn receba menos espaço do que poderia. Sua presença também permite observar as dificuldades de Colin para sustentar a imagem que apresenta fora do trabalho. Os dois querem preservar alguma intimidade, mas levam para essas relações os hábitos de quem seleciona palavras e esconde informações.

Scorsese mantém o interesse ao alternar os movimentos dos protagonistas sem depender de esconder do público aquilo que eles são. A tensão vem de saber mais e assistir, sem poder interferir, à aproximação do perigo. Há violência, palavrões e um humor áspero, mas o melhor está nos instantes em que alguém precisa responder a uma pergunta simples e demora um pouco além do aceitável. Billy e Colin continuam trabalhando, atendendo ligações e procurando pistas, enquanto qualquer novo contato pode entregar o nome que tentam proteger.