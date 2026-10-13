5 séries em alta nos streamings: de Bruna Marquezine a Josh Hartnett e Ted Lasso

Josh Hartnett enfrenta uma ameaça nas profundezas do mar; Bruna Marquezine volta ao romance; Jason Sudeikis retorna aos campos. Entre suspense, terror, ficção científica e comédia, cinco séries mostram por que os streamings continuam cheios de boas histórias para descobrir.

01 Série

Seleção Disney+ Amor da Minha Vida Bia (Bruna Marquezine) se vê dividida entre a tentativa de consolidar uma carreira artística e uma vida amorosa marcada por encontros que raramente correspondem ao que imagina. Victor (Sérgio Malheiros), seu melhor amigo, procura lidar com a relação estável e com as responsabilidades familiares que ocupam cada vez mais seu tempo. Os dois são confidentes e observadores privilegiados das escolhas um do outro, mas a intimidade construída durante anos começa a provocar perguntas desconfortáveis. À medida que novos relacionamentos aparecem, o amadurecimento exige decisões que não podem ser adiadas. A segunda temporada acompanha desafios emocionais e profissionais sem abandonar o humor da amizade. O que chama atenção Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros retornaram para uma segunda temporada no Disney+.

02 Série

Seleção Prime Video Carrie, a Estranha Carrie White (Summer H. Howell) cresceu submetida às regras rígidas da mãe Margaret (Samantha Sloyan), que procura protegê-la de um mundo que considera perigoso. Depois da morte do pai, a adolescente precisa se adaptar a uma escola pública, onde a falta de experiência social a transforma em alvo de humilhações e agressões. Um episódio de bullying circula pelas redes sociais e amplia seu isolamento. Ao mesmo tempo, objetos começam a reagir de maneira inexplicável aos sentimentos que aprendeu a esconder. Diante de uma capacidade que não sabe controlar, a jovem tenta compreender a própria vida numa comunidade pouco disposta a acolhê-la. O que chama atenção Mike Flanagan atualiza o romance de Stephen King para uma era de violência também digital.

03 Série

Seleção HBO Max Lanternas Hal Jordan (Kyle Chandler) é um policial intergaláctico experiente que precisa orientar John Stewart (Aaron Pierre), recruta ambicioso e desconfiado dos métodos do veterano. A parceria é colocada à prova quando os dois chegam a uma pequena cidade americana para investigar um assassinato aparentemente comum. Aos poucos, as pistas revelam vínculos entre interesses locais e uma ameaça que ultrapassa as fronteiras terrestres. Hal tenta confiar na experiência acumulada enquanto John questiona decisões que parecem esconder mais do que esclarecer. A investigação exige que os dois aprendam a trabalhar juntos num ambiente em que ninguém parece contar toda a verdade. O que chama atenção A produção da DC mistura investigação policial e ficção científica, com Kyle Chandler e Aaron Pierre.

04 Série

Seleção Netflix Profundezas Calvin Penney (Josh Hartnett) vive da pesca na pequena Snooks Arm, comunidade costeira de Terra Nova onde o oceano determina o ritmo das famílias. A rotina muda quando acontecimentos violentos e inexplicáveis alimentam suspeitas de que uma criatura desconhecida se aproxima dos barcos. Ao procurar respostas, o pescador conhece Fonda Howander (Mackenzie Davis), cientista determinada a estudar os sinais da ameaça. Wade (Charlie Heaton), filho de Calvin, passa a ter experiências perturbadoras que parecem ligadas aos eventos no mar. À medida que o medo se espalha, a comunidade precisa decidir em quem confiar e como sobreviver ao perigo que se aproxima. O que chama atenção Filmada em Terra Nova, no Canadá, a minissérie reúne Josh Hartnett e Mackenzie Davis.