Discover
Séries
1883Divulgação / Paramount+
Séries
por Bula Streaming
Bula Streaming

5 séries de faroeste para fãs de Yellowstone, com Harrison Ford e Sam Elliott

O faroeste ganhou nova vida nas séries, com famílias disputando terras, cidades sem lei e jornadas em que sobreviver pode custar tudo. Harrison Ford, Helen Mirren e Sam Elliott aparecem nesta seleção de histórias que reinventam a velha mitologia do Oeste americano.

01Série
Seleção
Netflix e Paramount+

1883

2021Criação de Taylor Sheridan
Cena da série 1883

James Dutton (Tim McGraw) e Margaret Dutton (Faith Hill) deixam o Tennessee com os filhos para tentar a vida mais a oeste, numa jornada que logo se revela mais perigosa do que qualquer promessa de recomeço. A família segue uma caravana conduzida por Shea Brennan (Sam Elliott), veterano que conhece os riscos de cruzar planícies sem estradas, assistência ou proteção. Tempestades, travessias de rios e encontros hostis tornam cada decisão uma questão de sobrevivência. Enquanto os adultos lutam para preservar a família, Elsa Dutton (Isabel May) descobre um mundo desconhecido, feito de violência e liberdade.

02Série
Seleção
Paramount+

1923

2022Criação de Taylor Sheridan

Jacob Dutton (Harrison Ford) e Cara (Helen Mirren) tentam proteger o rancho da família em Montana num período de transformações econômicas, disputas por terra e crescente pressão sobre os criadores de gado. A administração da propriedade se complica quando rivais percebem a vulnerabilidade dos Dutton e procuram ampliar seus próprios domínios. Longe dali, Spencer Dutton (Brandon Sklenar) tenta deixar para trás as lembranças da guerra, mas recebe notícias capazes de alterar seus planos. A distância entre os continentes aumenta a tensão, enquanto a família enfrenta desafios que ameaçam a continuidade de tudo o que construiu.

03Série
Seleção
Paramount+

Deadwood: Cidade sem Lei

2004Criação de David Milch
Cena da série Deadwood: Cidade sem Lei

No território de Dakota, na década de 1870, um acampamento que cresce em torno da corrida do ouro reúne pistoleiros, empresários, prostitutas e homens que preferem fazer as próprias regras. Seth Bullock (Timothy Olyphant) chega disposto a começar um negócio, mas encontra na figura de Al Swearengen (Ian McShane) um homem acostumado a controlar a cidade pela força e pela negociação. A chegada de novos moradores modifica alianças, enquanto disputas por dinheiro e poder expõem a fragilidade de qualquer tentativa de civilização. O cotidiano do lugar revela que a lei se estabelece lentamente, muitas vezes depois de muita violência.

04Série
Seleção
Netflix

Godless

2017Criação de Scott Frank

Roy Goode (Jack O’Connell) abandona o bando de Frank Griffin (Jeff Daniels), criminoso que o tratava como protegido e agora exige vingança. Ferido e perseguido, Roy chega à região de La Belle, no Novo México, onde um acidente na mina deixou a população composta principalmente por mulheres. Alice Fletcher (Michelle Dockery), proprietária de um rancho, aceita ajudá-lo apesar dos riscos. A presença do fugitivo transforma a cidade em possível alvo dos homens de Griffin, enquanto as moradoras organizam a própria defesa. Entre lembranças de violência e tentativas de reconstruir a vida, cada personagem precisa decidir até onde está disposto a ir para manter a liberdade.

05Série
Seleção
Netflix

Terra Indomável

2025Criação de Mark L. Smith
Cena da série Terra Indomável

Em 1857, Sara Rowell (Betty Gilpin) atravessa o território de Utah acompanhada pelo filho e procura alcançar um destino onde acredita que ambos estarão seguros. Sem conhecer as rotas e os conflitos da região, depende da experiência de Isaac Reed (Taylor Kitsch), homem reservado que aprendeu a sobreviver entre comunidades e interesses rivais. O caminho cruza áreas disputadas por soldados, grupos religiosos e povos indígenas, num período em que nenhum acordo parece durar muito. A paisagem grandiosa oferece pouca proteção diante da violência e das condições naturais extremas, obrigando a viajante a fazer escolhas cada vez mais difíceis.

Bula Streaming

Bula Streaming

Leia Também
IT- Bem-vindos a Derry

5 séries de terror para o Halloween: Carrie voltou e Josh Hartnett enfrenta o desconhecido

Dele e Dela

5 séries mais vistas da Netflix no 1º semestre de 2026: duas ultrapassaram 100 milhões

Bridgerton

5 séries de romance para maratonar: de Bruna Marquezine ao fenômeno Bridgerton