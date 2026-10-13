5 séries de faroeste para fãs de Yellowstone, com Harrison Ford e Sam Elliott

O faroeste ganhou nova vida nas séries, com famílias disputando terras, cidades sem lei e jornadas em que sobreviver pode custar tudo. Harrison Ford, Helen Mirren e Sam Elliott aparecem nesta seleção de histórias que reinventam a velha mitologia do Oeste americano.

01 Série

Seleção Netflix e Paramount+ 1883 James Dutton (Tim McGraw) e Margaret Dutton (Faith Hill) deixam o Tennessee com os filhos para tentar a vida mais a oeste, numa jornada que logo se revela mais perigosa do que qualquer promessa de recomeço. A família segue uma caravana conduzida por Shea Brennan (Sam Elliott), veterano que conhece os riscos de cruzar planícies sem estradas, assistência ou proteção. Tempestades, travessias de rios e encontros hostis tornam cada decisão uma questão de sobrevivência. Enquanto os adultos lutam para preservar a família, Elsa Dutton (Isabel May) descobre um mundo desconhecido, feito de violência e liberdade. O que chama atenção É a história das origens da família Dutton, criada pelo mesmo Taylor Sheridan de Yellowstone.

02 Série

Seleção Paramount+ 1923 Jacob Dutton (Harrison Ford) e Cara (Helen Mirren) tentam proteger o rancho da família em Montana num período de transformações econômicas, disputas por terra e crescente pressão sobre os criadores de gado. A administração da propriedade se complica quando rivais percebem a vulnerabilidade dos Dutton e procuram ampliar seus próprios domínios. Longe dali, Spencer Dutton (Brandon Sklenar) tenta deixar para trás as lembranças da guerra, mas recebe notícias capazes de alterar seus planos. A distância entre os continentes aumenta a tensão, enquanto a família enfrenta desafios que ameaçam a continuidade de tudo o que construiu. O que chama atenção Harrison Ford e Helen Mirren lideram esta continuação da saga iniciada em 1883.

03 Série

Seleção Paramount+ Deadwood: Cidade sem Lei No território de Dakota, na década de 1870, um acampamento que cresce em torno da corrida do ouro reúne pistoleiros, empresários, prostitutas e homens que preferem fazer as próprias regras. Seth Bullock (Timothy Olyphant) chega disposto a começar um negócio, mas encontra na figura de Al Swearengen (Ian McShane) um homem acostumado a controlar a cidade pela força e pela negociação. A chegada de novos moradores modifica alianças, enquanto disputas por dinheiro e poder expõem a fragilidade de qualquer tentativa de civilização. O cotidiano do lugar revela que a lei se estabelece lentamente, muitas vezes depois de muita violência. O que chama atenção A série de David Milch transformou uma comunidade histórica em um retrato áspero da formação do Oeste.

04 Série

Seleção Netflix Godless Roy Goode (Jack O’Connell) abandona o bando de Frank Griffin (Jeff Daniels), criminoso que o tratava como protegido e agora exige vingança. Ferido e perseguido, Roy chega à região de La Belle, no Novo México, onde um acidente na mina deixou a população composta principalmente por mulheres. Alice Fletcher (Michelle Dockery), proprietária de um rancho, aceita ajudá-lo apesar dos riscos. A presença do fugitivo transforma a cidade em possível alvo dos homens de Griffin, enquanto as moradoras organizam a própria defesa. Entre lembranças de violência e tentativas de reconstruir a vida, cada personagem precisa decidir até onde está disposto a ir para manter a liberdade. O que chama atenção A minissérie de sete episódios coloca mulheres no centro da resistência de uma cidade do Oeste.