5 séries de terror para o Halloween: Carrie voltou e Josh Hartnett enfrenta o desconhecido

Casas assombradas, adolescentes perseguidas e ameaças vindas do mar mostram que o terror sabe mudar de rosto. Entre o universo de Stephen King, a volta de Pennywise e o suspense com Josh Hartnett, cinco séries convidam a atravessar outubro com as luzes acesas.

01 Série

Seleção Netflix A Maldição da Residência Hill Imagem de divulgação · Acervo Revista Bula Cinco irmãos cresceram numa mansão onde acontecimentos perturbadores marcaram a infância e contribuíram para a ruptura da família. Anos depois, cada um tenta administrar as lembranças daquele período: Steven escreve sobre fenômenos sobrenaturais, Shirley trabalha com funerais, Theo mantém distância dos outros e os gêmeos Luke e Nell enfrentam traumas difíceis de conter. Quando uma nova tragédia reúne os irmãos, o passado volta a interferir nas relações entre eles. A narrativa alterna momentos diferentes da vida dos Crain e mostra como episódios ocorridos na casa permanecem presentes muito depois da mudança. Torna-se cada vez mais difícil separar medo, luto e fatos sem explicação. O que chama atenção Dez episódios e duas linhas temporais.

02 Série

Seleção Prime Video Carrie, a Estranha Depois da morte do pai, Carrie White (Summer H. Howell) passa a frequentar uma escola pública, experiência para a qual a educação rígida recebida da mãe, Margaret (Samantha Sloyan), pouco a preparou. A dificuldade de se aproximar dos colegas transforma a adolescente em alvo de humilhações, ampliadas por vídeos que circulam nas redes sociais. Enquanto tenta compreender as regras de um ambiente hostil, ela percebe que objetos ao redor reagem de maneira inexplicável aos seus sentimentos. As manifestações se intensificam justamente quando a pressão em casa e na escola reduz suas possibilidades de encontrar ajuda. O isolamento deixa a jovem diante de uma força que ainda não sabe controlar. O que chama atenção Stephen King ganha uma adaptação sobre bullying digital.

03 Série

Seleção HBO Max IT: Bem-Vindos a Derry Imagem de divulgação · Acervo Revista Bula Em 1962, a chegada de uma família ligada à Força Aérea americana coincide com novos desaparecimentos de crianças em Derry, no Maine. Leroy Hanlon (Jovan Adepo) e Charlotte (Taylour Paige) encontram uma comunidade marcada por tensões que vão além dos casos investigados pelas autoridades. Entre os jovens, relatos de aparições e acontecimentos violentos sugerem uma ligação entre tragédias aparentemente distantes. O medo assume formas diferentes para cada pessoa, dificultando qualquer explicação racional. Enquanto famílias procuram respostas, a cidade revela uma relação antiga com uma presença capaz de explorar os piores temores dos moradores. O passado de Derry se mostra tão ameaçador quanto o presente. O que chama atenção Uma história anterior aos filmes de Pennywise.

04 Série

Seleção Apple TV O Segredo de Widow’s Bay Tom Loftis (Matthew Rhys) governa uma ilha da Nova Inglaterra em dificuldades econômicas e sonha transformá-la num destino turístico. O projeto esbarra na resistência dos moradores, convencidos de que o lugar carrega uma maldição. Embora tente tratar as histórias como superstição, o prefeito precisa lidar com acontecimentos difíceis de explicar. A travessia demorada até a ilha e a precariedade da infraestrutura já complicariam seus planos. Quando os visitantes começam a chegar e os relatos inquietantes ganham força, Tom precisa conciliar a imagem de administrador otimista com o medo que toma conta da comunidade. Salvar a economia local pode custar mais do que imaginava. O que chama atenção Matthew Rhys numa comédia de terror.