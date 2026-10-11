Elisabeth Moss e Kate Hudson protagonizam sátira assustadora sobre padrões estéticos, no Prime Video

Samantha Lake (Elisabeth Moss) quer voltar a trabalhar. Conhecida por uma série de televisão, a atriz enfrenta, na Hollywood contemporânea, uma sucessão de testes em que seu talento parece importar menos que a idade e a aparência. Para recuperar oportunidades, aceita um tratamento de rejuvenescimento oferecido por uma empresa frequentada por celebridades. Essa escolha coloca sua saúde nas mãos de pessoas mais interessadas em conservar clientes satisfeitos do que em revelar os riscos do procedimento. Dirigido por Max Minghella, “Segredo Obscuro”, de 2024, mistura comédia, suspense e horror a partir de uma cobrança familiar às mulheres, especialmente àquelas que dependem da própria imagem para conseguir emprego.

A situação de Samantha é cruel porque ela permanece apta a exercer sua profissão. Tem experiência, disposição e vontade de atuar, mas precisa lidar com comentários que transformam seu corpo em um problema a ser corrigido. Moss dá à personagem um constrangimento reconhecível. Ela tenta manter a cordialidade, mesmo quando recebe sugestões que qualquer pessoa preferiria jamais ouvir. Há algo doloroso nessa obrigação de sorrir enquanto alguém apresenta sua aparência como a razão de uma carreira emperrada.

A juventude entra na disputa

Durante um teste de elenco, Samantha reencontra Chloe Benson (Kaia Gerber), uma jovem atriz de quem cuidou quando ela era criança. Chloe demonstra carinho e alegria ao vê-la. A recepção afetuosa torna o encontro mais interessante do que uma disputa entre uma veterana ressentida e uma novata arrogante. As duas se gostam, embora participem de um mercado que oferece condições muito diferentes a cada uma.

Samantha reconhece na antiga menina uma colega com perspectivas que ela própria está perdendo. O desconforto dispensa qualquer provocação. Basta que ambas estejam naquele teste para que a diferença de idade ganhe peso profissional. Minghella acerta ao preservar essa relação, porque a hostilidade vem dos critérios de contratação e das exigências de aparência. Chloe também estará sujeita às promessas de uma indústria que vende juventude até para quem ainda é jovem.

Pressionada a mudar, Samantha procura a Shell, companhia que oferece um procedimento genético de rejuvenescimento. Ela hesita antes da consulta, mas recebe a atenção do médico Hubert (Arian Moayed) e o incentivo de Chloe. O atendimento acolhedor ajuda a tornar aceitável uma intervenção sobre a qual sabe pouco. Para uma mulher cansada de portas fechadas, a possibilidade de voltar a conseguir papéis pesa mais que a desconfiança inicial.

Uma amizade com acesso privilegiado

O tratamento produz os resultados desejados, e Samantha recupera a confiança. Sua nova aparência também desperta a atenção de Zoe Shannon (Kate Hudson), a executiva à frente da Shell. Rica, elegante e acostumada a ocupar o centro das atenções, Zoe a convida para uma festa e passa a recebê-la em seu círculo social.

Hudson aproveita bem a simpatia expansiva da empresária. Zoe sabe fazer uma cliente se sentir especial, sobretudo alguém que vinha acumulando rejeições. A proximidade oferece a Samantha uma espécie de reconhecimento que havia desaparecido de sua rotina. Ela passa a ser convidada, admirada e incluída. Depois de tanto esforço para conseguir uma oportunidade, é compreensível que queira aproveitar essa mudança sem procurar defeitos em cada gesto da anfitriã.

A comédia ganha espaço no contraste entre as duas. Samantha tenta acompanhar o estilo de vida de uma mulher para quem dinheiro e prestígio parecem resolver qualquer inconveniente. Moss mantém uma dose de embaraço nessas situações, enquanto Hudson trata os excessos de Zoe com desenvoltura. A relação diverte porque uma ainda está aprendendo a circular naquele ambiente e a outra jamais cogita que possa estar exagerando.

O corpo começa a reclamar

Com um papel desejado e uma vida amorosa mais animada, Samantha parece ter recuperado o que buscava. Ela contrata a amiga Lydia (Este Haim) como assistente, dividindo a melhora profissional com alguém em quem confia. Essa presença faz diferença. Perto de Lydia, pode conversar sem precisar impressionar uma empresária poderosa ou demonstrar gratidão pelo tratamento recebido.

É a amiga quem percebe uma pequena alteração na pele da atriz. Samantha retorna à clínica, onde Hubert apresenta o problema como um efeito colateral menor. A explicação tranquiliza, mas também estabelece uma dependência incômoda. A mesma empresa que prometeu corrigir sua aparência passa a ser responsável por atender os problemas surgidos depois da intervenção.

O desaparecimento de Chloe acrescenta um motivo para desconfiar. A jovem também havia recorrido à Shell, e sua ausência compromete a segurança que Samantha atribuía ao lugar. O que antes parecia uma escolha bem-sucedida passa a exigir perguntas sobre o atendimento, os pacientes e a sinceridade de Zoe. A amizade com a executiva dificulta essas perguntas, pois a atriz tem muito a perder ao suspeitar de quem a acolheu.

A proteção começa a sufocar

Minghella torna o horror mais desagradável quando os sintomas deixam de ser uma preocupação escondida e passam a interferir no trabalho de Samantha. Ela procurou o tratamento para recuperar controle sobre a carreira, mas agora precisa lidar com um corpo que não obedece às expectativas de produtores, colegas e clientes. Moss sustenta esse sofrimento sem apagar a personalidade da atriz. Mesmo assustada, Samantha continua preocupada com compromissos, relações e a possibilidade de perder o emprego recém-conquistado.

A mudança de comportamento de Zoe fortalece o suspense. Sua atenção passa a carregar uma exigência de discrição, e o cuidado oferecido fica condicionado ao que Samantha pode contar a outras pessoas. Hudson endurece a personagem sem abandonar inteiramente o charme que tornou a aproximação possível. Isso torna a relação mais incômoda, porque a atriz ainda precisa distinguir o afeto recebido do interesse comercial por trás dele.

“Segredo Obscuro” rende mais quando permanece perto desse constrangimento do que quando aposta no exagero das ameaças. Algumas passagens entre a sátira e o terror são bruscas, mas Moss oferece continuidade emocional à história. Seu desejo de trabalhar dá sentido à escolha inicial, e o medo de adoecer sustenta a desconfiança posterior. Ao lado dela, Hudson faz de Zoe uma companhia agradável demais para que suas intenções sejam questionadas sem custo.

Lydia preserva um vínculo que não depende da aparência de Samantha nem do prestígio da Shell. Quando a atriz precisa buscar ajuda, essa amizade oferece uma saída para além das consultas e dos convites de Zoe. Cercada por pessoas que querem controlar sua imagem, Samantha começa a procurar alguém disposto a ouvir o que está acontecendo com seu corpo.