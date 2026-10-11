Josh Hartnett e Charlie Heaton na série mais assistida do mundo no momento na Netflix

Calvin Penney (Josh Hartnett) vive da pesca em Snooks Arm, um pequeno vilarejo de Terra Nova, no Canadá. Viúvo e pai de três filhos, ele tenta manter a família por perto enquanto os moradores discutem uma proposta para deixar a cidade. É nesse cenário que uma criatura marinha começa a ameaçar a população. Em “Profundezas”, minissérie de 2026 disponível na Netflix, Calvin se une à bióloga Fonda Howander (Mackenzie Davis) para investigar os acontecimentos e proteger os seus. A busca também toca numa ferida antiga, a morte misteriosa de seu pai no oceano, décadas antes.

Criada por Jesse McKeown, com direção de Jamie Childs, Helen Shaver e Stephen Dunn, a produção combina horror, suspense e uma família com assuntos pendentes. O perigo chega a um lugar que já enfrenta dificuldades para continuar existindo. Antes de temer alguma coisa debaixo d’água, os habitantes precisam pensar no próprio sustento. Para Calvin, sair dali significaria abandonar a casa e o trabalho aos quais dedicou a vida. Permanecer, porém, passa a exigir mais do que disposição para enfrentar outra temporada ruim.

Uma cidade entre ficar e partir

Uma votação deve decidir se os moradores aceitam vender suas propriedades e abandonar Snooks Arm. Calvin é contrário à proposta. Seu apego tem razões compreensíveis, mas a resistência também expõe uma dificuldade em admitir que os filhos possam desejar outro futuro. Ele quer preservar a família e o vilarejo, embora essas duas vontades nem sempre apontem para o mesmo caminho.

Esse é um dos aspectos mais interessantes da história. O pescador tem motivos para defender sua casa, mas isso não torna todas as suas escolhas sensatas. Quem já tentou convencer um parente teimoso a mudar de ideia reconhecerá o problema, mesmo sem precisar acrescentar um monstro marinho à conversa. Calvin se agarra ao lugar porque ali estão suas lembranças, sua profissão e parte das pessoas que ama. A ameaça nas águas torna essa insistência mais arriscada para todos.

A dependência do oceano dá ao suspense uma preocupação concreta. O mar está ligado ao trabalho dos moradores, e afastar-se dele também compromete a renda. O perigo interfere numa rotina que precisa continuar, ainda que ninguém saiba explicar o que está acontecendo. Essa proximidade entre sustento e ameaça torna a situação dos pescadores especialmente ingrata.

A família se reúne sob pressão

Calvin recebe os filhos para um reencontro em casa. Mary (Ruby Stokes) volta acompanhada do namorado, Noah (Kaleb Horn), enquanto Jay (Rohan Campbell) também retorna ao vilarejo. Wade (Charlie Heaton) permaneceu em Snooks Arm e continua mais próximo do pai. Os irmãos compartilham uma origem, mas construíram relações diferentes com o lugar onde cresceram. Voltar para uma visita e morar ali todos os dias são experiências bastante distintas.

O reencontro coloca essas diferenças dentro da mesma casa. Calvin deseja reunir os filhos, mas precisa conviver com pessoas que têm planos próprios. A presença de Noah acrescenta ainda o olhar de alguém que chega de fora, interessado em conhecer a família de Mary. Ele vem para uma visita afetiva e acaba num vilarejo às voltas com uma ameaça desconhecida. É uma recepção familiar que certamente rende mais assunto do que o esperado.

Wade, por sua vez, começa a lidar com sonhos perturbadores. Enquanto o pai procura respostas para os acontecimentos no mar, o filho enfrenta algo que também escapa à sua compreensão. Essa aproximação entre o mistério e a vida doméstica dá peso à preocupação de Calvin. Ele precisa investigar o perigo sem perder de vista o que acontece com a própria família.

Uma cientista diante do desconhecido

Fonda entra na investigação com conhecimentos de biologia marinha, enquanto Calvin oferece a experiência de quem passou a vida naquela costa. A parceria tem uma lógica simples e convincente. Ele conhece o ambiente e os moradores. Ela procura identificar a origem dos fenômenos. Diante de algo que nenhum dos dois consegue explicar de início, trabalhar juntos passa a ser uma necessidade.

O encontro também abre espaço para questionar a confiança do pescador na própria experiência. Conhecer aquelas águas não significa estar preparado para tudo o que pode surgir delas. Calvin precisa aceitar ajuda num território que considera familiar, e Fonda precisa investigar numa comunidade que tem seus costumes, suas preocupações e suas resistências.

Quando a bióloga alerta os habitantes sobre uma ameaça marinha, a busca por respostas ganha urgência. O aviso afeta pessoas que não podem simplesmente suspender a vida até que o problema seja resolvido. Há trabalho a fazer e famílias para sustentar. É dessa dificuldade que vem boa parte do interesse da premissa. A criatura oferece o mistério, mas são os moradores que dão uma dimensão humana ao perigo.

Uma perda que ainda pesa

A morte do pai torna Calvin especialmente vulnerável ao que acontece em Snooks Arm. Ele já conhece a experiência de perder alguém no oceano sem conseguir explicar a tragédia. Agora, diante de outra ameaça, precisa cuidar dos filhos enquanto carrega uma lembrança que nunca deixou de incomodá-lo.

Essa ligação entre passado e presente acrescenta um motivo pessoal à investigação. Para o pescador, descobrir o que está nas águas também envolve perguntas antigas. A dificuldade está em separar o desejo de obter respostas da responsabilidade de proteger quem está ao seu lado. Sua insistência pode nascer do amor pela família, do apego ao vilarejo ou da dor pela morte do pai. Essas razões se misturam quando ele precisa decidir o que fazer.

“Profundezas” tem uma premissa atraente porque reúne um mistério extraordinário e problemas familiares reconhecíveis. O medo de perder a casa, a preocupação com os filhos e a resistência a uma mudança já seriam suficientes para complicar a vida de Calvin. A criatura torna tudo mais urgente. O interesse está nesse homem que deseja conservar o pouco que ainda tem, mas precisa procurar ajuda para protegê-lo. Enquanto Snooks Arm discute a possibilidade de partir, ele se une a Fonda para investigar o perigo que ameaça quem permanece.