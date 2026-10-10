6 séries de 2026 aclamadas pela crítica que você precisa assistir

Alice Black já investigava homicídios em Nova York quando entrou para o FBI, onde precisa recomeçar por baixo. Interpretada por Emmy Rossum, a agente encontra em Catherine (Lola Petticrew) uma adversária que sabe conquistar a confiança das pessoas antes de matá-las. A perseguição aproxima duas mulheres com ideias próprias sobre justiça, e a experiência policial de Alice oferece menos segurança do que seria de esperar: compreender os motivos da assassina torna o trabalho particularmente incômodo.

Criada por Elizabeth Meriwether e inspirada no filme “O Mistério da Viúva Negra”, de 1987, a série distribui por oito episódios uma investigação atravessada por ressentimentos e relações mal resolvidas. Scoot McNairy interpreta um antigo parceiro da protagonista; Quincy Tyler Bernstine, uma veterana do FBI. As alianças profissionais carregam histórias pessoais que não ficam do lado de fora quando começa o expediente.