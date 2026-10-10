6 séries de 2026 aclamadas pela crítica que você precisa assistir

Entre as estreias de 2026, a disputa pelo papel de James Bond rendeu uma comédia sobre um ator que talvez não esteja preparado para a fama que deseja. Numa ilha da Nova Inglaterra, um prefeito descobriu os inconvenientes de promover o turismo onde os moradores juram existir uma maldição. “A Isca” e “O Segredo de Widow’s Bay” estão entre as seis séries desta seleção, que inclui também investigações policiais e uma nova incursão pelo mundo de George R. R. Martin. Todas chegaram neste ano ao streaming brasileiro e alcançaram pelo menos 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O percentual indica a proporção de avaliações favoráveis, não uma nota média. É um bom ponto de partida para escolher, entre propostas bastante diferentes, a próxima série.
Fúria
Criação · Elizabeth Meriwether
Alice Black já investigava homicídios em Nova York quando entrou para o FBI, onde precisa recomeçar por baixo. Interpretada por Emmy Rossum, a agente encontra em Catherine (Lola Petticrew) uma adversária que sabe conquistar a confiança das pessoas antes de matá-las. A perseguição aproxima duas mulheres com ideias próprias sobre justiça, e a experiência policial de Alice oferece menos segurança do que seria de esperar: compreender os motivos da assassina torna o trabalho particularmente incômodo.
Criada por Elizabeth Meriwether e inspirada no filme “O Mistério da Viúva Negra”, de 1987, a série distribui por oito episódios uma investigação atravessada por ressentimentos e relações mal resolvidas. Scoot McNairy interpreta um antigo parceiro da protagonista; Quincy Tyler Bernstine, uma veterana do FBI. As alianças profissionais carregam histórias pessoais que não ficam do lado de fora quando começa o expediente.
- Onde assistir
- Disney+
- Aprovação da crítica
- 99%Rotten Tomatoes
O Segredo de Widow’s Bay
Criação · Katie Dippold
Transformar uma ilha em destino turístico já seria trabalho suficiente sem uma população convencida de que o lugar é amaldiçoado. Tom Loftis, o prefeito vivido por Matthew Rhys, precisa ainda lidar com a precariedade das comunicações e com a pouca consideração que os moradores têm por ele. Quer recuperar a economia local, oferecer um futuro ao filho adolescente e, se possível, ser levado a sério. A fama de covarde não ajuda.
Quando os visitantes finalmente começam a chegar, as histórias que Loftis atribuía à superstição dos habitantes ganham uma inconveniente consistência. Depois de décadas de sossego, acontecimentos assustadores voltam a perturbar a comunidade. Criada por Katie Dippold, com direção de Hiro Murai, a série encontra humor nos esforços administrativos de um homem pouco preparado para o sobrenatural. Kate O’Flynn e Stephen Root integram o elenco dessa comédia de terror em dez episódios, ambientada numa ilha da Nova Inglaterra que o prefeito talvez devesse ter deixado fora dos roteiros de viagem.
- Onde assistir
- Apple TV
- Aprovação da crítica
- 98%Rotten Tomatoes
Personas
Criação · Neil Forsyth
Na Grã-Bretanha dos anos 1990, o aumento das mortes provocadas pelas drogas leva o governo a recrutar funcionários públicos para uma operação de infiltração. Homens acostumados ao serviço alfandegário precisam conquistar a confiança de criminosos, participar de negociações e sustentar identidades que serão examinadas por gente com bons motivos para desconfiar. Um erro pode comprometer toda a equipe.
Inspirada numa história real, a série de Neil Forsyth acompanha a formação desse grupo e sua entrada no tráfico, com Tom Burke, Steve Coogan e Tom Hughes no elenco. A investigação avança por Liverpool e adquire ramificações internacionais, enquanto a corrupção e as disputas entre gangues dificultam o trabalho dos infiltrados. Nos seis episódios, a tensão depende da manutenção de acordos precários: aproximar-se dos traficantes é indispensável para reunir provas, mas também significa aceitar uma convivência em que qualquer pergunta pode funcionar como teste. Na Netflix brasileira, a produção está disponível como “Personas”.
- Onde assistir
- Netflix
- Aprovação da crítica
- 97%Rotten Tomatoes
Margô Está em Apuros
Criação · David E. Kelley
Margo gostaria de ser escritora, mas um bebê recém-nascido e as contas atrasadas impõem outras urgências. Depois de abandonar a faculdade, a jovem interpretada por Elle Fanning procura uma maneira de se sustentar. Sua família oferece um repertório pouco convencional para a tarefa: a mãe, vivida por Michelle Pfeiffer, trabalhou como garçonete da rede Hooters; o pai, papel de Nick Offerman, é um ex-lutador profissional.
Adaptada por David E. Kelley do romance de Rufi Thorpe, a produção da A24 acompanha os improvisos de Margo diante da maternidade e da falta de dinheiro, sem exigir que os parentes sejam exemplos de equilíbrio para ter importância em sua vida. A comédia nasce dessa intimidade familiar, em que a disposição para ajudar convive com dificuldades antigas. Nicole Kidman também participa do elenco. São oito episódios sobre uma aspirante a escritora que, antes de descobrir o que fazer com a própria história, precisa encontrar meios de pagar pelas próximas semanas.
- Onde assistir
- Apple TV
- Aprovação da crítica
- 96%Rotten Tomatoes
O Cavaleiro dos Sete Reinos
Criação · George R. R. Martin e Ira Parker
Dunk tem o tamanho de um guerreiro respeitável e uma dificuldade considerável para convencer os outros de que merece respeito. Após a morte do homem a quem servia, o jovem segue para um torneio em Ashford, disposto a tentar a vida como cavaleiro. Pelo caminho, encontra Egg, um menino esperto que se oferece para trabalhar como seu escudeiro. Peter Claffey e Dexter Sol Ansell interpretam a dupla.
Baseada nas histórias de George R. R. Martin, a série se passa cerca de um século antes de “Game of Thrones”, quando os Targaryen ainda ocupam o Trono de Ferro. O mundo é reconhecível, embora observado da posição pouco confortável de quem chega sem prestígio ao encontro dos poderosos. A inexperiência de Dunk rende situações cômicas e o deixa exposto a perigos que a força física não resolve. Entre as exigências da sobrevivência e aquilo que acredita ser a obrigação de um cavaleiro, ele terá de tomar decisões para as quais seu treinamento foi insuficiente.
- Onde assistir
- HBO Max
- Aprovação da crítica
- 94%Rotten Tomatoes
A Isca
Criação · Riz Ahmed
O papel de James Bond poderia resolver a carreira de Shah Latif. Antes mesmo de consegui-lo, porém, o ator já precisa administrar os estragos da possibilidade. Um teste transforma sua vida em assunto sobre o qual a família, a ex-namorada e uma multidão de desconhecidos se consideram autorizadas a opinar. Todos parecem ter alguma certeza a respeito de sua adequação ao personagem; Shah tem urgência em acreditar que aquela oportunidade ainda pode dar certo.
Criada e estrelada por Riz Ahmed, “A Isca” acompanha quatro dias dessa confusão em seis episódios. A disputa por um dos papéis mais cobiçados do cinema alimenta uma comédia sobre ambição e exposição pública, com o protagonista tentando responder a expectativas que se intrometem em suas relações pessoais. Ahmed, também roteirista e um dos responsáveis pela condução da série, interpreta um homem para quem a promessa de reconhecimento chega acompanhada de uma quantidade de atenção que ele não sabe manejar. Guz Khan e Sheeba Chaddha completam o elenco.
- Onde assistir
- Prime Video
- Aprovação da crítica
- 94%Rotten Tomatoes
Aprovação da crítica no Rotten Tomatoes consultada em 10 de outubro de 2026. Os percentuais indicam a proporção de críticas favoráveis e podem mudar.