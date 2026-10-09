Série baseada em livros com mais de 150 milhões de cópias vendidas chega à Netflix

Percy Jackson (Walker Scobell), um garoto de 12 anos que vive nos Estados Unidos, descobre que é um semideus e acaba acusado de roubar o raio de Zeus. Para impedir uma guerra entre os deuses gregos, precisa encontrar a arma e devolvê-la ao dono. Essa é a missão que movimenta a primeira temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos”, série lançada em 2023, que coloca uma criança diante de problemas que os adultos, mesmo os imortais, parecem incapazes de resolver.

Criada por Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, a produção adapta “O Ladrão de Raios”, primeiro livro da coleção de Riordan. James Bobin dirige os dois episódios iniciais. O ponto de partida tem uma boa dose de absurdo, mas conserva uma preocupação bastante reconhecível. Antes de enfrentar monstros, Percy já precisava lidar com dificuldades na escola e com a sensação de nunca pertencer aos lugares que frequenta. A descoberta de sua origem oferece algumas respostas, acompanhadas de responsabilidades para as quais ninguém o preparou.

Uma infância cheia de perguntas

Scobell dá ao protagonista uma combinação simpática de irritação, vulnerabilidade e coragem. Percy tem língua afiada, reclama quando considera algo injusto e nem sempre recebe bem as orientações dos outros. Isso ajuda a preservar sua idade. Embora esteja cercado de criaturas mitológicas, continua sendo um menino assustado, tentando compreender por que tanta gente sabe coisas sobre sua vida que ele próprio desconhece.

A relação com a mãe, Sally Jackson (Virginia Kull), oferece o apoio emocional dessa história. É com ela que Percy encontra acolhimento quando a convivência fora de casa se torna difícil. Kull interpreta Sally com afeto e firmeza, dando importância a uma mulher que precisa proteger o filho de perigos maiores do que ele consegue imaginar. Quando os dois são separados, a busca pelo raio passa a dividir espaço com um desejo mais íntimo. Percy quer reencontrar a mãe, e essa preocupação pesa sobre suas escolhas durante a viagem.

O vínculo familiar também ajuda a aproximar o público de uma aventura cheia de nomes, parentescos e regras. Conhecer a mitologia grega pode acrescentar prazer à experiência, mas a preocupação de um filho com a mãe dispensa qualquer familiaridade com o Olimpo. O menino pode estar envolvido numa disputa divina, porém tem uma razão muito humana para seguir em frente.

Um refúgio com novas cobranças

No Acampamento Meio-Sangue, Percy recebe abrigo e passa a conviver com outros filhos de deuses. Ali, suas experiências deixam de parecer tão solitárias. Há jovens que também cresceram entre o mundo humano e uma herança divina complicada. Pela primeira vez, ele tem a possibilidade de pertencer a um grupo que reconhece aquilo que o tornava diferente.

Esse acolhimento, contudo, vem acompanhado de rivalidades e expectativas. Os moradores do acampamento possuem habilidades, histórias familiares e ambições próprias. Percy chega sem conhecer os costumes do lugar e precisa aprender enquanto é observado pelos colegas. A proteção oferecida pelo refúgio não elimina os desentendimentos entre adolescentes. Até filhos de divindades precisam enfrentar o constrangimento de ser o novato.

É nesse ambiente que a aventura ganha uma de suas qualidades mais agradáveis. O espanto de Percy permite apresentar aquele universo sem exigir que ele aceite tudo com entusiasmo. Ele faz perguntas, demonstra desconfiança e reage mal a certas exigências. Scobell torna essas reações convincentes porque mantém o cansaço e a impaciência de alguém que recebeu informações demais em pouco tempo.

Uma amizade ainda em construção

Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) e Grover Underwood (Aryan Simhadri) acompanham Percy na procura pelo raio. Os três têm personalidades distintas, e a parceria precisa ser construída durante o caminho. Annabeth, filha de Atena, conhece melhor o universo dos semideuses e está determinada a demonstrar sua capacidade. Percy traz dúvidas e uma disposição frequente para questionar o que lhe mandam fazer.

Jeffries interpreta Annabeth com firmeza, sem deixar que sua segurança apague a sensibilidade da personagem. Ela observa o companheiro, discorda dele e precisa decidir quanto pode confiar naquele recém-chegado. A convivência interessa porque os dois têm razões para defender seus pontos de vista. As diferenças entre eles ganham peso quando precisam escolher juntos, longe do abrigo do acampamento.

Grover, um sátiro que já fazia parte da vida de Percy, acrescenta carinho e preocupação ao grupo. Simhadri dá ao personagem uma presença calorosa, sobretudo quando ele tenta proteger o amigo e manter os companheiros unidos. Sua participação impede que a relação entre os três fique restrita a uma disputa de opiniões. Há responsabilidade envolvida naquela amizade, e continuar a viagem exige que cada um considere a segurança dos demais.

Os problemas dos deuses sobram para os filhos

A procura pela arma roubada leva o trio pelos Estados Unidos, onde monstros e divindades interferem no percurso. A combinação de lugares contemporâneos com figuras da mitologia grega rende uma fantasia acessível, especialmente quando os encontros obrigam os jovens a avaliar intenções. Receber ajuda nem sempre significa poder baixar a guarda.

Zeus (Lance Reddick) representa a autoridade por trás da acusação que ameaça Percy. O garoto precisa responder a uma cobrança desproporcional, feita por alguém cujo poder deixa pouco espaço para contestação. Os deuses conservam suas vaidades e seus ressentimentos, enquanto os filhos ficam encarregados de atravessar os perigos. A falta de disposição dos imortais para resolver os próprios problemas chega a ser cômica, até que uma criança precisa pagar a conta.

A produção rende mais quando os diálogos estão ligados a uma escolha ou a um risco. Em algumas passagens, as explicações sobre parentescos e regras prolongam a preparação para acontecimentos que poderiam chegar antes. A aventura perde um pouco de ritmo nessas pausas, principalmente quando o trio já tem uma preocupação urgente pela frente.

Ainda assim, Scobell, Jeffries e Simhadri sustentam o interesse pela viagem. Os três preservam o orgulho, o medo e a insegurança de personagens jovens, mesmo quando precisam enfrentar seres muito mais poderosos. “Percy Jackson e os Olimpianos” ganha força nessa convivência. A procura pelo raio tem proporções enormes, mas é a disposição dos companheiros para permanecer juntos que torna cada novo perigo digno de atenção.