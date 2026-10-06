Suspense que está mais próximo da realidade do que gostaríamos de admitir está no Prime Video

Ellen Taylor (Diane Lane) e o marido, Paul (Kyle Chandler), reúnem os quatro filhos em sua casa, nos Estados Unidos, para celebrar 25 anos de casamento. A festa deveria confirmar a felicidade de uma família bem instalada na vida, mas a chegada da namorada de um dos filhos transforma a comemoração em um reencontro desagradável. Liz (Phoebe Dynevor) foi aluna de Ellen e defende ideias políticas que a professora considera autoritárias. Agora, a jovem volta amparada pelo afeto de Josh (Dylan O’Brien), que espera ser recebido com a companheira sem precisar da aprovação materna.

Essa é a situação que dá início a “O Aniversário”, suspense político de 2025 dirigido por Jan Komasa. Enquanto os Taylor tentam preservar a convivência, um movimento chamado “A Mudança” ganha influência no país. Liz está ligada a esse grupo, e sua entrada na família aproxima uma ameaça pública de pessoas acostumadas à segurança do próprio lar. O problema ultrapassa a antipatia entre sogra e nora. Ellen reconhece na visitante propostas que já contestou na universidade e precisa decidir como reagir sem afastar o filho.

Uma convidada com história

Liz chega à comemoração com a educação esperada de alguém prestes a conhecer os parentes do namorado. Ellen, porém, reconhece a antiga aluna e recorda o trabalho acadêmico em que ela defendia um Estado de partido único. O reencontro devolve às duas uma disputa que jamais foi resolvida. Há uma diferença importante nas circunstâncias. Na universidade, Ellen tinha autoridade para questionar aquelas ideias. Dentro de casa, precisa lidar também com os sentimentos de Josh.

O rapaz é um escritor que ainda busca reconhecimento e carrega o desconforto de viver entre parentes profissionalmente bem estabelecidos. Ao lado de Liz, recebe atenção e participa de um projeto no qual parece ter importância. Por isso, as críticas da mãe à namorada atingem uma região sensível. Ellen discute política, mas Josh também escuta uma contestação às próprias escolhas. A conversa fica atravessada por anos de convivência, expectativas e frustrações que nenhum argumento acadêmico consegue resolver.

Komasa aproveita bem esse descompasso. Uma mãe pode identificar um perigo e, ainda assim, ter dificuldades para falar dele com o filho. Um filho pode desejar independência e acabar entregando suas decisões a outra pessoa. A proximidade entre Josh e Liz torna cada objeção de Ellen mais custosa, porque a professora precisa defender suas convicções diante de alguém que deseja conquistar sua autonomia.

O presente que constrange

Liz entrega à antiga professora um exemplar de seu livro, ligado às propostas de “A Mudança”. É um presente pouco indicado para quem deseja passar despercebida numa festa de família. A cortesia carrega uma provocação, pois coloca nas mãos de Ellen as ideias que ela havia combatido. Recusar o livro seria um gesto hostil. Recebê-lo tampouco significa aceitar seu conteúdo. Liz consegue obrigar a anfitriã a responder em um ambiente onde qualquer reação terá testemunhas e repercussão entre os parentes.

Phoebe Dynevor tem uma personagem cuja educação merece tanta atenção quanto suas palavras. Liz sabe ocupar o espaço de convidada sem abandonar suas ambições. Sua ligação com Josh lhe dá acesso à casa e dificulta uma rejeição aberta. A tensão nasce dessa convivência, em que demonstrações de carinho e divergências políticas passam a disputar a mesma conversa.

Diane Lane, por sua vez, sustenta o desconforto de Ellen sem tornar a professora uma figura infalível. A personagem tem razões para desconfiar da ex-aluna, mas também está habituada a ser ouvida e respeitada. Quando Josh defende a namorada, a autoridade materna já não basta. Ellen precisa enfrentar a possibilidade de que o filho prefira permanecer ao lado de Liz, mesmo conhecendo suas objeções.

Quatro filhos, interesses diferentes

As irmãs de Josh ajudam a dar variedade ao ambiente doméstico. Anna (Madeline Brewer) é comediante, Cynthia (Zoey Deutch) trabalha como advogada ambiental e Birdie (Mckenna Grace), a mais jovem, tem interesse por ciência. Cynthia é casada com Rob (Daryl McCormack), também advogado. Cada um chega às reuniões com preocupações próprias, o que impede transformar os Taylor numa família que pensa e reage de maneira uniforme.

Anna depende da liberdade de falar diante de uma plateia. Cynthia tem uma vida conjugal que exige decisões compartilhadas. Birdie ainda cresce sob a proteção dos pais, mas começa a formar suas convicções. A presença de Liz atravessa essas diferenças e expõe o quanto uma aparente harmonia pode depender de assuntos deixados de lado. Quando as propostas de “A Mudança” entram na conversa, os parentes precisam se posicionar diante de pessoas que desejam continuar amando.

Paul tenta manter todos próximos. Kyle Chandler ocupa o lugar ingrato de quem gostaria de salvar a celebração enquanto os demais acumulam razões para discutir. Seu desejo de preservar os vínculos é compreensível, sobretudo depois de tantos anos de casamento. O problema é que apaziguar Ellen e Josh exige mais do que pedir calma. O filho quer aceitação, a esposa quer ser levada a sério, e Liz permanece entre os dois.

A política permanece à mesa

Komasa acompanha a família por meio de encontros separados por passagens de tempo. A cada reunião, os parentes precisam lidar com mudanças ocorridas durante os intervalos. Esse recurso favorece o suspense ao colocar pessoas conhecidas diante de comportamentos que já não reconhecem. Também deixa algumas relações com menos desenvolvimento do que mereciam. Certas transformações chegam carregadas de significado, mas teriam mais força se houvesse espaço para acompanhar sua formação.

A escolha de permanecer perto dos Taylor torna as perdas afetivas mais palpáveis, embora limite a compreensão do crescimento político de “A Mudança”. O movimento ganha importância enquanto a atenção continua voltada à casa. Há ocasiões em que as discussões familiares precisam explicar acontecimentos grandes demais para aquela sala, e os diálogos ficam sobrecarregados.

“O Aniversário” é mais convincente quando Ellen tenta conversar com Josh e descobre que os dois já escutam coisas diferentes. Ela deseja alertá-lo sobre Liz. Ele quer que a mãe respeite a mulher com quem decidiu ficar. Nesse impasse, Komasa encontra uma tensão familiar reconhecível e dolorosa. Os Taylor ainda têm motivos para se reunir, mas cada novo encontro exige conviver com alguém em quem já não conseguem confiar.