Com Diane Lane e Kevin Costner, faroeste sobre luto e superação retorna à Netflix

Em “Deixe-o Partir”, dirigido por Thomas Bezucha e lançado em 2020, acompanhamos George Blackledge (Kevin Costner), um ex-xerife que tenta manter a rotina no rancho após uma perda devastadora, e sua esposa Margaret (Diane Lane), que se recusa a aceitar o distanciamento do neto levado pela nora, Lorna (Kayli Carter), para viver com uma nova família em uma região isolada e potencialmente perigosa, no interior dos Estados Unidos.

A história começa num lugar de silêncio. George, acostumado a resolver conflitos com autoridade e método, agora parece deslocado dentro da própria casa. Margaret, por outro lado, transforma o luto em ação. Quando percebe que Lorna se casou novamente e levou o filho para longe, ela não negocia com a dúvida: decide ir atrás. Não é impulso; é urgência. E isso muda completamente a dinâmica do casal. George hesita, calcula, mas acaba cedendo, mais por lealdade do que por convicção. A viagem deixa de ser apenas um deslocamento geográfico e vira uma travessia emocional, onde cada quilômetro reduz a zona de conforto deles.

A história vira

Ao chegarem à região onde vive a família Weboy, o clima muda de imediato. Não há acolhimento, nem hostilidade aberta, há controle. Blanche Weboy (Lesley Manville), a matriarca, comanda o ambiente com uma autoridade que dispensa explicações. Ela observa mais do que fala, e quando fala, delimita. Margaret tenta estabelecer um diálogo direto, deixando claro o motivo da visita: ver o neto, entender em que condições ele está. Blanche escuta, mas não cede. George percebe rapidamente que ali não existe espaço para negociação tradicional. Não há regras compartilhadas, apenas as deles.

Integrada numa dinâmica diferente

Lorna aparece nesse cenário como alguém já integrada à lógica da nova família. Não é exatamente submissão, mas adaptação. Isso complica tudo. Margaret não consegue apelar apenas para o vínculo afetivo, porque Lorna não reage como alguém em conflito, ela parece convencida de que está no lugar certo. E isso desarma qualquer tentativa de resgate simples. O neto, que deveria ser o centro da conversa, vira quase um ponto de tensão silencioso, sempre presente, mas raramente acessível.

Sem apoio institucional, George não pode agir como xerife ali, o casal precisa improvisar. Margaret assume a dianteira, observando rotinas, tentando encontrar brechas. George acompanha, mas mantém um olhar mais cauteloso. Ele entende que cada movimento deles está sendo monitorado, mesmo que discretamente. A tensão cresce sem precisar de grandes explosões. Basta um olhar mais demorado, uma resposta atravessada, e o ambiente já se fecha um pouco mais.

Em determinado momento, Margaret decide agir de forma mais direta. Não dá mais para esperar convite. Ela tenta se aproximar do neto por conta própria, forçando um acesso que não foi autorizado. George vai junto, sabendo que aquele gesto muda tudo. E muda mesmo. A família Weboy responde com firmeza, deixando claro que ali quem dita as regras não são visitantes insistentes. A partir daí, o casal deixa de ser apenas incômodo e passa a ser visto como ameaça.

Esse ponto de virada é importante porque expõe o limite da estratégia deles. Não se trata mais de convencer ou negociar, trata-se de sobreviver à própria decisão de ter ido até ali. George, que até então parecia mais contido, precisa agir para garantir que a situação não escale para algo irreversível. Margaret, por sua vez, começa a recalibrar sua postura. Ela não recua completamente, mas entende que insistir da mesma forma pode custar mais do que ela está disposta a perder.

A relação com Lorna permanece ambígua, marcada por escolhas difíceis e consequências que não se resolvem em uma conversa. Blanche continua sendo uma figura central de poder, alguém que não precisa levantar a voz para impor limites. E o casal, que saiu do rancho com uma missão clara, retorna com algo mais complexo: a consciência de que nem todo vínculo pode ser recuperado apenas pela força da vontade.

Sintonia

Há, no meio disso tudo, um humor muito sutil, quase escondido nas trocas entre George e Margaret. Pequenos comentários, olhares cúmplices, uma ironia leve que surge justamente nos momentos de maior tensão. Não é o tipo de humor que alivia completamente, mas humaniza. Mostra que, apesar de tudo, eles ainda são um casal que se entende, mesmo quando discordam do caminho a seguir.

“Deixe-o Partir” constrói sua força nesse equilíbrio entre ação contida e emoção latente. Não há pressa em resolver, nem necessidade de grandes reviravoltas. O que sustenta o filme é a clareza das decisões e o peso das consequências. Cada passo dado por George e Margaret tem um custo, e o filme faz questão de não esconder isso.

Não é apenas a pergunta sobre até onde alguém iria por um neto, mas o reconhecimento de que certas batalhas, mesmo quando necessárias, deixam marcas que não desaparecem com a volta para casa.