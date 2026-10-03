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Imagem de divulgação de A Leste do ÉdenGeoffrey Short / Netflix.
Séries
por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

71 anos após James Dean, neta de Elia Kazan recria clássico com Florence Pugh na melhor série da Netflix de 2026

No século 19, Friedrich Nietzsche (1844-1900) matou Deus. Evidentemente, essa é apenas mais uma das tantas provocações do filósofo alemão, um pessimista bastante peculiar, um pessimista dionisíaco, que enxergava o sofrimento como parte indissociável da jornada do homem, no qual residia a força mesma para vencê-lo. Nietzsche não ousou confrontar o cânone teológico ao fazer tal declaração, mas alertar para a perda de valor e significado da experiência humana com o transcendente, repelido e até ignorado pelas cabeças pensantes de seu tempo. Martin Heidegger, por seu turno, (1889-1976) argumenta que toda obra de ficção é autobiográfica, e em John Steinbeck (1902-1968) não é diferente. Iconoclástico como era de sua natureza, Steinbeck foi mais longe do que imaginaram, e com “A Leste do Éden” deixa claro tê-lo merecido. A história de uma dupla de meios-irmãos do Vale de Salinas, na costa central da Califórnia, nas últimas décadas do século 19 e nas primeiras do século 20 é um retrato intimista do que a América foi e do que dedicou-se a continuar sendo, uma potência bélica e econômica onde uns são muito mais iguais que outros tantos. Zoe Kazan volta ao romance homônimo publicado em 1952 prezando pela fidelidade à pena do autor, e Laure de Clermont-Tonnerre e Garth Davis imprimem-lhe vida conduzindo um elenco afiado, que une crueza e lirismo.

Meu ódio será sua herança

A diferença que Cyrus Trask faz entre os filhos é concreta. Adam e Charles passam a infância disputando a aprovação do pai, e, mais tarde, com a partida de Adam para o Exército, vivem a diáspora súbita e violenta que atropela a razão. Os anos correm, eles se reencontram e tocam juntos a herdade da família depois que Alice, a mãe de Charles, e o pai deles morrem, e então também os dois sentem o peso dos costumes e procuram uma esposa digna que lhes dê filhos. Charles não acha a mulher ideal, mas Adam casa-se com Cathy — e logo percebe que cometeu um grande erro. O nascimento dos gêmeos Caleb e Aron marca a despedida de Cathy, que volta à cena numa conjuntura quase trágica, e se no primeiro ato Adam e Charles eram capazes de minimizar suas diferenças, agora é tudo ressentimento e fúria insuperável. Clermont-Tonnerre e Davis são hábeis em fazer de um drama de família especialmente obscuro a crônica da falência moral genérica pretendida por Steinbeck, decerto guiando-se por “Vidas Amargas” (1955), de Elia Kazan (1909-2003), avô de Zoe. A parceria entre Christopher Abbott e Mike Faist, aos quais depois se junta Florence Pugh, sempre ótima, remete ao otimismo sem marketing de Steinbeck, um homem que fez do timshel, o livre-arbítrio do “Gênesis”, seu deus.

Série: A Leste do Éden
Diretor: Laure de Clermont-Tonnerre e Garth Davis
Ano: 2026
Gênero: Drama/Épico
Avaliação: 5/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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