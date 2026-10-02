Thriller policial com Morgan Freeman chega à Netflix e já desponta no TOP 10

Russ Potter (Cole Hauser) retorna à pequena Bare Hollow, no Mississippi, depois de uma negociação financeira fracassada que deixou vários moradores sem suas economias. Em “Quando a Morte Chega” (2022), suspense dirigido por Michael Mailer, o corretor de investimentos tenta recuperar alguma estabilidade enquanto se envolve com uma antiga paixão da adolescência. O reencontro, porém, acontece em circunstâncias bastante complicadas. Entre um assassinato, uma apólice de seguro milionária e criminosos interessados em receber suas dívidas, Russ descobre que seus problemas na bolsa de valores talvez fossem a menor de suas preocupações.

Russ cresceu em Bare Hollow e conhece boa parte de seus habitantes. Antes de retornar à cidade, havia aconselhado antigos conhecidos a investirem em uma negociação envolvendo a fusão de duas empresas. A operação fracassou, provocando prejuízos consideráveis entre pessoas que confiaram em suas recomendações. Agora, o corretor precisa conviver com a insatisfação dos vizinhos, muitos deles convencidos de que perderam dinheiro por sua causa.

Ele aluga uma casa ao lado da residência de Delaine Moore (Jaimie Alexander), garçonete por quem foi apaixonado durante os tempos de escola. O reencontro desperta o interesse dos dois, que iniciam um relacionamento amoroso. Para Russ, a aproximação representa uma oportunidade de recuperar alguma felicidade em uma cidade onde sua reputação está bastante comprometida.

Delaine, entretanto, enfrenta uma situação familiar delicada. Seu pai sofre de câncer em estágio avançado e possui uma apólice de seguro de vida no valor de 550 mil dólares. A quantia desperta interesses perigosos, sobretudo entre pessoas que enxergam naquele dinheiro uma oportunidade de resolver dificuldades financeiras.

A garçonete também mantém uma ligação com Lucius McFalls (Darren Mann), um criminoso de pouca expressão que acumula dívidas com Jody (Tony DeMil), agiota conhecido na região. A possibilidade de receber parte do seguro coloca Lucius em uma situação arriscada. Ele precisa conseguir dinheiro, mas sua relação com Delaine envolve circunstâncias que podem despertar a atenção da polícia.

Um assassinato e muitas suspeitas

A morte do pai de Delaine mobiliza o xerife Thurmond Fowler (Morgan Freeman), responsável pela investigação. Experiente e familiarizado com os moradores, Fowler começa a examinar as circunstâncias do crime e encontra indícios que aproximam Lucius do assassinato.

A investigação preocupa Delaine, que precisa administrar a atenção das autoridades enquanto mantém seu relacionamento com Russ. O corretor, por sua vez, desconhece boa parte dos problemas que cercam a mulher por quem voltou a se interessar.

A presença de Morgan Freeman acrescenta sobriedade ao suspense. Fowler é um policial atento às contradições dos envolvidos, ainda que disponha de informações limitadas sobre o ocorrido. Sua investigação ameaça pessoas que prefeririam manter determinadas relações longe dos registros oficiais.

Enquanto a polícia procura esclarecer o homicídio, Jody insiste em receber o pagamento de Lucius. O agiota conta com a ajuda de Mace (John Dylan Atkins), seu capanga, para pressionar o devedor. A cobrança acrescenta outra preocupação à história, pois o dinheiro esperado por Lucius está relacionado à apólice de seguro.

Em uma cidade pequena, onde as pessoas conhecem os hábitos e os problemas financeiros umas das outras, guardar um segredo exige bastante cuidado. Especialmente quando há meio milhão de dólares envolvido e quase ninguém demonstra disposição para abrir mão da própria parte.

Uma herança disputada por todos

A apólice de seguro passa a ocupar o centro dos acontecimentos. Delaine precisa lidar com o interesse de diferentes pessoas pelo dinheiro, enquanto Russ se aproxima de uma situação muito mais perigosa do que imaginava ao retornar à cidade.

A garçonete interpretada por Jaimie Alexander possui uma personalidade reservada e demonstra habilidade para administrar suas relações. Sua aparente fragilidade diante da morte do pai contrasta com a firmeza que apresenta quando precisa resolver assuntos financeiros. Alexander trabalha essas características sem transformar Delaine em uma caricatura de mulher misteriosa.

Cole Hauser interpreta Russ com a segurança habitual de seus personagens, embora o corretor esteja longe de atravessar uma fase favorável. Depois de comprometer as economias dos antigos conhecidos, ele se envolve em um relacionamento cercado de informações incompletas. Seu interesse por Delaine acaba interferindo na maneira como observa os acontecimentos.

Darren Mann, por sua vez, interpreta Lucius como um criminoso pouco preparado para lidar com as próprias escolhas. Endividado e pressionado por pessoas perigosas, ele representa o lado menos sofisticado de uma história na qual quase todos acreditam possuir alguma vantagem sobre os demais.

O dinheiro custa cada vez mais caro

Michael Mailer utiliza elementos tradicionais dos suspenses policiais americanos para desenvolver uma história marcada pela ganância, pela desconfiança e por relações pessoais comprometidas por interesses financeiros.

O diretor concentra boa parte dos acontecimentos em Bare Hollow, onde o retorno de Russ permite apresentar gradualmente os moradores e suas ligações. A investigação do assassinato acrescenta urgência à disputa pelo seguro, enquanto as cobranças de Jody tornam a situação de Lucius especialmente delicada.

Há certa ironia na presença de Russ nessa história. Acostumado a trabalhar com investimentos e aconselhar outras pessoas sobre dinheiro, ele acaba envolvido em um negócio cujas condições desconhece. Sua formação profissional tampouco o ajuda a perceber todas as intenções escondidas atrás do interesse amoroso de Delaine.

O roteiro apresenta algumas conveniências, especialmente na facilidade com que determinados personagens passam a conhecer informações comprometedoras. Ainda assim, a sucessão de interesses particulares mantém a curiosidade sobre os acontecimentos. Cada pessoa deseja receber alguma coisa, preservar um segredo ou impedir que outra descubra sua participação no crime.

“Quando a Morte Chega” encontra seu principal atrativo nessa combinação de suspense criminal e relações humanas bastante questionáveis. A interpretação de Jaimie Alexander merece atenção pela maneira com que sustenta as diferentes características de Delaine, enquanto Morgan Freeman oferece um contraponto mais sóbrio aos moradores envolvidos na disputa.

A presença de uma antiga paixão, um corretor desacreditado e uma fortuna prestes a ser liberada transforma Bare Hollow em um lugar onde confiar nos conhecidos pode custar muito caro. Russ retorna à cidade esperando recuperar parte da vida que deixou para trás, mas acaba descobrindo que algumas pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa por 550 mil dólares.