Keira Knightley e Mark Ruffalo em comédia romântica acolhedora no Prime Video

Em “Mesmo Se Nada Der Certo”, lançado em 2013 e dirigido por John Carney, Gretta (Keira Knightley) chega a Nova York ao lado do namorado, Dave (Adam Levine), acreditando que os dois estão prestes a transformar anos de parceria musical em uma vida profissional compartilhada. O plano dura pouco. Dave consegue contrato com uma gravadora, mergulha no universo da fama e deixa Gretta para trás. Sem relacionamento, sem trabalho e prestes a deixar a cidade, ela conhece Dan (Mark Ruffalo), produtor musical em crise que vê em suas composições uma chance de reconstruir a própria carreira.

Gretta e Dave começaram juntos. Os dois compunham, cantavam e dividiam a expectativa de viver de música antes de ele ser descoberto pela indústria. Quando chegam a Nova York, porém, Dave passa a ocupar outro lugar. Reuniões, gravações, compromissos profissionais e o interesse da gravadora criam uma vida que já não inclui Gretta da mesma maneira.

A ruptura deixa a personagem de Keira Knightley em uma situação ingrata. Ela acompanhou o namorado até outra cidade, participou da construção artística daquela relação e, de repente, precisa descobrir o que fazer sozinha. Gretta pensa em voltar para casa, mas antes acompanha o amigo Steve (James Corden) a um bar do East Village. Convencida a subir ao palco, canta uma de suas próprias músicas diante de uma plateia pouco interessada.

Entre as poucas pessoas que realmente prestam atenção está Dan. Mark Ruffalo interpreta um produtor que também chegou a um ponto ruim da vida. Ele ajudou a criar uma gravadora, perdeu prestígio profissional e enfrenta uma relação complicada com a ex-mulher, Miriam (Catherine Keener), e com a filha adolescente Violet (Hailee Steinfeld). Quando escuta Gretta cantar, percebe ali uma compositora que ainda não passou pelo tratamento comercial que costuma acompanhar novos artistas.

Dan aposta em Gretta

A primeira conversa entre os dois está longe de parecer promissora. Dan surge desarrumado, fala demais e carrega a aparência de alguém que talvez tenha mais problemas do que soluções. Gretta não tem muitos motivos para confiar nele. Ainda assim, a insistência do produtor abre uma possibilidade que ela não possuía algumas horas antes.

Dan acredita que pode apresentar Gretta à gravadora, mas a proposta encontra resistência. Sem uma produção pronta e sem dinheiro para bancar sessões caras de estúdio, os dois precisam buscar outra saída. É aí que “Mesmo Se Nada Der Certo” encontra sua ideia mais interessante. Em vez de esperar que alguém autorize a carreira de Gretta, eles decidem gravar um álbum pelas ruas de Nova York.

Músicos são reunidos e diferentes partes da cidade passam a receber as gravações. Telhados, becos e espaços abertos entram no projeto. O som dos carros, das pessoas e da própria cidade aparece junto às canções. A falta de estrutura deixa de ser apenas um problema e passa a dar personalidade ao disco.

Um disco feito pela cidade

A parceria aproxima Gretta e Dan sem obrigar a história a seguir o caminho mais previsível. Existe intimidade entre eles, mas John Carney prefere construir essa relação por meio da música, das conversas e do trabalho dividido. Dan precisa provar que ainda consegue produzir algo relevante. Gretta quer fazer suas próprias canções sem ser transformada em um produto semelhante ao namorado que acabou de deixá-la.

Essa escolha também permite que Mark Ruffalo trabalhe com um personagem bastante imperfeito. Dan bebe demais, fala antes de pensar e perdeu parte do respeito das pessoas ao redor. Ainda assim, ele preserva um entusiasmo genuíno diante da música. Ruffalo dá ao produtor um ar permanentemente bagunçado que combina com alguém tentando reconstruir a vida sem possuir um plano muito elegante para isso.

Keira Knightley segue pelo caminho oposto. Gretta é mais contida e costuma observar antes de aceitar as ideias de Dan. Sua voz também combina com essa personalidade. Ela não canta com a potência de uma estrela tradicional de musical. As canções soam menores e pessoais, próximas de alguém que compõe primeiro para dizer alguma coisa e só depois pensa na possibilidade de ser ouvida por milhares de pessoas.

Dave ainda faz parte da história

A ascensão de Dave permanece importante porque Gretta ainda precisa lidar com aquilo que perdeu. Adam Levine interpreta um músico seduzido pelas possibilidades abertas pela fama. O personagem muda o cabelo, a maneira de trabalhar e a relação com as próprias composições conforme cresce dentro da indústria. Para Gretta, assistir a essa transformação também significa perceber que o projeto de vida que os dois tinham deixou de existir.

Dave poderia ser apenas o namorado detestável que desaparece para permitir que outro homem ocupe seu lugar. “Mesmo Se Nada Der Certo” oferece um pouco mais ao personagem. Ele toma decisões egoístas e machuca Gretta, mas continua ligado a ela pela música que criaram juntos. Essa ligação torna qualquer reencontro desconfortável, porque as canções guardam uma intimidade que a carreira dele já começou a transformar.

Enquanto Gretta decide o que deseja fazer com as próprias composições, Dan tenta recuperar contato com Violet. Hailee Steinfeld interpreta uma adolescente insegura que mantém certa distância do pai, embora compartilhe com ele o interesse pela música. A participação dela nas gravações cria uma rara oportunidade de aproximação. Dan talvez saiba reconhecer talento com muito mais facilidade do que sabe administrar a vida familiar, e essa diferença rende algumas das passagens mais simpáticas do longa.

Música vira possibilidade de recomeço

John Carney, que já havia usado a música para aproximar desconhecidos em “Apenas Uma Vez”, volta a tratar composição e afeto como partes da mesma experiência. Em “Mesmo Se Nada Der Certo”, porém, Nova York ganha espaço decisivo. A cidade não aparece apenas em imagens bonitas entre uma cena e outra. Ela interfere no disco, oferece lugares para as gravações e acompanha Gretta no período em que sua vida muda de direção.

O longa também acerta ao permitir que seus personagens sejam um pouco ridículos. Dan vende ideias antes de saber exatamente como vai executá-las. Gretta precisa confiar em um produtor que dificilmente inspiraria segurança ao aparecer na porta de qualquer empresa. Steve oferece abrigo e companhia quando ela mais precisa. Violet entra naquele grupo improvável e descobre que pode participar de algo criado pelo pai. Há leveza porque essas pessoas estão tentando fazer um disco com recursos modestos, erros e muito improviso.

“Mesmo Se Nada Der Certo” poderia facilmente transformar tudo isso em uma história açucarada sobre fama e amor. Carney prefere permanecer perto das pequenas escolhas. Gretta precisa decidir se quer continuar associada à carreira de Dave. Dan precisa descobrir se ainda possui lugar na profissão que ajudou a construir. Os dois criam um álbum porque, naquele momento, trabalhar juntos oferece algo que nenhum deles possui sozinho.

Quando Gretta chegou a Nova York, sua vida estava ligada ao futuro profissional do namorado. Depois da separação, ela quase abandona a cidade. A música que parecia parte daquele relacionamento acaba oferecendo outra saída. Ao gravar suas próprias canções, cercada por músicos e por um produtor igualmente perdido, ela começa a ocupar um espaço que finalmente pertence a ela. É nessa passagem simples, divertida e bastante humana que “Mesmo Se Nada Der Certo” encontra sua melhor nota.