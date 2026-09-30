Ação de Clint Eastwood baseado em best seller com mais de 90 milhões de cópias vendidas está no Top 10 da Netflix

Aposentado do FBI e recém-submetido a um transplante cardíaco, Terry McCaleb (Clint Eastwood) pretendia passar os dias longe de investigações, vivendo em seu barco numa marina de Los Angeles. Em 2002, porém, “Dívida de Sangue” coloca esse homem debilitado novamente diante de um assassinato quando Graciella Rivers (Wanda De Jesús) o procura com uma informação capaz de desmontar sua aposentadoria. A irmã dela, Gloria, foi morta durante um aparente assalto e foi também a mulher cujo coração agora bate no peito de Terry.

Dirigido pelo próprio Clint Eastwood, o suspense começa com uma ideia que poderia facilmente cair no sentimentalismo, mas prefere usá-la para criar uma relação bastante desconfortável entre gratidão e responsabilidade. Terry está vivo porque Gloria morreu. Quando descobre que a morte dela pode ter sido provocada por alguém que ainda está solto, simplesmente retornar ao barco e esquecer o assunto deixa de parecer uma escolha tão simples.

Um coração liga vítima e investigador

Graciella não procura Terry apenas porque ele foi agente do FBI. Ela sabe que ele recebeu o coração da irmã e acredita que esse vínculo pode convencê-lo a investigar o crime. Terry resiste porque ainda se recupera da cirurgia e não possui autorização médica para viver novamente sob o desgaste de uma investigação criminal. Mesmo assim, aceita olhar o material do caso e começa a desconfiar de que o assassinato apresentado como roubo talvez esconda algo muito mais organizado.

Essa é a parte em que “Dívida de Sangue” encontra sua melhor ideia. Terry sabe investigar, conhece procedimentos policiais e passou anos estudando criminosos, porém agora precisa trabalhar dentro de um corpo que exige repouso, remédios e cuidados constantes. Sua cardiologista, Bonnie Fox (Anjelica Huston), deixa evidente que a recuperação ainda inspira atenção. Ele pode conhecer perfeitamente o comportamento de um assassino, mas subir em um barco, dirigir pela cidade ou passar horas atrás de uma pista já exige esforço.

Eastwood aproveita essa fragilidade para fugir do policial aposentado que volta ao serviço distribuindo socos como se vinte anos não tivessem passado. Terry é experiente, mas está cansado. Às vezes parece irritado com o próprio organismo, provavelmente o adversário mais inconveniente que já precisou enfrentar. Há algo quase cruel nessa situação. O cérebro continua trabalhando como antes enquanto o restante do corpo exige horários bem menos heroicos.

Um crime que parece familiar

Quando começa a examinar o assassinato de Gloria, Terry percebe que alguns elementos lembram crimes ligados ao período em que trabalhava no FBI. A hipótese de um roubo aleatório perde força e ele passa a considerar que o assassino possa ter planejado a morte para produzir justamente essa aparência de acaso.

A investigação recupera contatos antigos e coloca Terry novamente diante de policiais que conhecem sua reputação. Entre eles está a detetive Jaye Winston (Tina Lifford), que fornece acesso a informações importantes para que ele consiga comparar crimes e estabelecer relações entre as vítimas. O antigo agente passa a observar horários, circunstâncias e comportamentos, tentando descobrir por que alguém teria escolhido aquelas pessoas.

É aí que o suspense ganha corpo. Terry percebe que sua ligação com Gloria pode ser menos acidental do que parecia, enquanto pequenas coincidências passam a merecer atenção. Ele segue os rastros disponíveis porque acredita que o criminoso conhece muito bem a maneira como investigadores trabalham. Cada nova descoberta aumenta também o risco para um homem que deveria estar descansando poucos meses depois de receber um coração novo.

Buddy entra na investigação

Terry ainda enfrenta uma limitação bastante banal para alguém tentando perseguir um assassino. Ele precisa de ajuda para se locomover. Buddy Noone (Jeff Daniels), seu vizinho de marina, acaba se tornando uma presença constante porque pode dirigir e acompanhá-lo durante alguns deslocamentos.

Buddy é falante, despreocupado e bastante diferente do reservado Terry. Jeff Daniels usa essa personalidade expansiva para aliviar algumas conversas sem transformar o suspense em comédia. O personagem parece pertencer àquele grupo de vizinhos que sabe mais sobre sua vida do que você gostaria e aparece exatamente quando você estava considerando ficar sozinho.

Enquanto Buddy fala, Terry observa. Essa diferença combina bem com o método do investigador, interessado em detalhes que outras pessoas poderiam tratar como irrelevantes. O caso avança principalmente pela capacidade de ligar informações aparentemente dispersas, e Eastwood mantém boa parte da tensão nessa procura paciente.

Graciella deixa de ser apenas cliente

A presença de Graciella cresce porque a investigação também interfere na relação dela com Terry. Ela perdeu a irmã e agora convive com o homem que recebeu seu coração. A proximidade entre os dois nasce dessa circunstância estranha, dolorosa e íntima, enquanto Terry se aproxima também do sobrinho de Graciella, Raymond (Mason Lucero), filho de Gloria.

O roteiro poderia transformar essa aproximação em uma coleção de frases emocionais. Prefere trabalhar com gestos menores. Terry sente que deve alguma coisa àquela família, embora ninguém consiga transformar esse sentimento em obrigação formal. Graciella, por sua vez, enxerga nele uma possibilidade de descobrir quem destruiu sua família.

Esse componente pessoal dá outra dimensão ao caso. Terry não está investigando uma vítima desconhecida encontrada em uma pasta antiga do FBI. O coração de Gloria está mantendo seu corpo funcionando enquanto ele procura o responsável pela morte dela. A ideia é pesada, mas o filme deixa o desconforto nascer dessa circunstância em vez de repetir sua importância a cada cena.

Eastwood troca velocidade por vulnerabilidade

“Dívida de Sangue” foi lançado quando Clint Eastwood já podia interpretar sua idade sem fingir juventude, e isso beneficia muito Terry McCaleb. O personagem não precisa ser o homem mais forte da sala. Sua principal vantagem está na experiência de alguém que passou anos observando padrões de comportamento e sabe que um pequeno detalhe pode derrubar a versão aparentemente mais simples de um crime.

O ritmo acompanha esse investigador. Há perseguições e situações de perigo, mas boa parte do interesse está nas conversas, nos registros examinados e na tentativa de descobrir qual relação une crimes que pareciam isolados. Quem espera um suspense policial acelerado pode estranhar a cadência. Eastwood prefere deixar Terry juntar as peças enquanto sua saúde transforma cada demora em outro problema.

Essa escolha dá personalidade ao filme. Terry precisa solucionar um assassinato enquanto aprende a viver com um coração que pertenceu à própria vítima. O trabalho recupera uma parte de sua antiga vida, mas também coloca em risco a segunda oportunidade que recebeu. Em “Dívida de Sangue”, investigar Gloria significa procurar um assassino e descobrir até onde um homem debilitado está disposto a ir para pagar uma dívida que ninguém lhe pediu formalmente para assumir.