Caçado pelo FBI por 17 anos, assassino que matava vítimas enviando bomba por correspondência ganha filme na Netflix

Uma mente brilhante pode abrir portas para universidades prestigiadas, pesquisas complexas e carreiras extraordinárias. Também pode se perder em isolamento, ressentimento e ideias cada vez mais radicais. Em “Unabomber”, lançado em 2026 e dirigido por Janus Metz, a vida de Ted Kaczynski ganha uma leitura que cruza seus anos de formação em Harvard com a longa investigação do FBI para descobrir quem estava por trás de uma sequência de atentados nos Estados Unidos. Jacob Tremblay interpreta Ted na juventude, enquanto Russell Crowe vive o professor Henry Murray e Shailene Woodley assume o papel da agente Joanne Miller.

O ponto de partida está em um período decisivo da vida de Kaczynski. Ainda adolescente, ele entra em Harvard aos 16 anos, carregando uma inteligência excepcional e uma dificuldade evidente de convivência. O jovem possui enorme facilidade acadêmica, mas circula por aquele ambiente universitário sem a mesma desenvoltura nas relações pessoais. É nesse espaço que acaba envolvido em experiências psicológicas comandadas por Henry Murray, professor interpretado por Russell Crowe.

Harvard marca os primeiros anos

Murray conduz pesquisas nas quais estudantes são submetidos a situações de forte pressão psicológica. Ted participa das experiências sem possuir o mesmo poder de quem determina as regras, controla as sessões e decide até onde aquele trabalho pode avançar. Jacob Tremblay interpreta esse período com contenção, apresentando um rapaz ainda muito distante da figura que décadas depois passaria a ser conhecida em todo o país.

“Unabomber” trata esses episódios como parte importante da formação de Ted, mas não os transforma numa justificativa confortável para os crimes cometidos posteriormente. Essa escolha é fundamental. Conhecer experiências difíceis ou abusivas de sua juventude ajuda a acrescentar contexto à história, porém não elimina sua responsabilidade pelas decisões tomadas na vida adulta.

Essa separação entre explicação e desculpa torna o filme mais interessante. Kaczynski não aparece simplesmente como alguém que nasceu destinado à violência, tampouco como uma vítima empurrada inevitavelmente para ela. A narrativa acompanha um homem que, ao longo dos anos, mergulha cada vez mais no isolamento e passa a desenvolver uma visão radical sobre tecnologia, instituições e sociedade.

Uma campanha que atravessa décadas

Entre 1978 e 1995, bombas enviadas ou deixadas pelo Unabomber mataram três pessoas e feriram outras 23. Os ataques atingiram universidades, companhias aéreas e profissionais ligados a áreas que Kaczynski associava ao avanço tecnológico que rejeitava. Durante muito tempo, porém, o FBI não sabia quem estava produzindo e enviando aqueles artefatos.

Essa distância entre os crimes e a identidade de seu autor sustenta boa parte do suspense de “Unabomber”. Para o público, o nome de Ted Kaczynski já pertence à história. Os agentes dentro da narrativa, porém, precisam chegar até ele reunindo fragmentos de informação durante uma investigação longa e frustrante.

A agente Joanne Miller, interpretada por Shailene Woodley, ocupa papel central nesse trecho. A personagem é ficcional, embora tenha sido inspirada em uma investigadora real, e ajuda a representar o trabalho realizado por quem tentou organizar pistas produzidas ao longo de muitos anos. Miller procura padrões, examina informações e tenta diminuir um universo de suspeitos quando poucas evidências oferecem um caminho seguro.

O suspense cresce justamente pela ausência de facilidades. Não existe uma perseguição espetacular capaz de solucionar tudo em poucos minutos. Há documentos, textos, comportamentos e detalhes que precisam ser comparados até que alguma ligação possa fazer sentido. Woodley imprime firmeza à personagem sem transformá-la numa investigadora milagrosa que sabe mais do que todos ao redor.

A linguagem vira uma pista

A investigação ganha outra dimensão quando os escritos do próprio Unabomber começam a ocupar espaço no caso. Kaczynski produziu textos nos quais defendia suas ideias contra a sociedade industrial e o desenvolvimento tecnológico. Aquela produção escrita, que para ele tinha valor ideológico, acabaria contribuindo para aproximar as autoridades de sua identidade.

Quando pessoas próximas reconhecem características de sua linguagem, a investigação deixa de depender apenas de vestígios físicos. A possibilidade de que aquele autor pudesse estar dentro de uma família concreta transforma suspeitas abstratas em algo muito mais difícil de ignorar.

É nesse ponto que “Unabomber” consegue aproximar o drama familiar do suspense policial sem perder o eixo principal. Reconhecer uma maneira de escrever significa encarar a hipótese de que alguém conhecido durante anos possa estar ligado a crimes que mobilizaram autoridades e assustaram o país.

Metz trabalha com duas linhas temporais porque o interesse está menos em esconder a identidade do criminoso do que em compreender a distância entre o estudante de Harvard e o homem procurado pelo FBI. O público conhece o destino de Ted, mas acompanha os investigadores ainda tentando chegar até ele. Essa diferença de informação mantém a tensão mesmo em uma história cujo desfecho histórico é amplamente conhecido.

Inteligência não significa equilíbrio

Um dos aspectos mais desconfortáveis de “Unabomber” está na convivência entre a capacidade intelectual de Kaczynski e suas decisões posteriores. Ted foi um estudante excepcional e demonstrou enorme talento para a matemática. Nada disso impede que desenvolva ideias extremas e adote a violência como instrumento para defendê-las.

Jacob Tremblay precisa mostrar o começo dessa transformação sem carregar cada cena com sinais óbvios do futuro. Seu Ted ainda é um jovem tentando ocupar