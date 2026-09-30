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UnabomberDivulgação / MRC Film
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por Fernando Machado
Fernando Machado

Caçado pelo FBI por 17 anos, assassino que matava vítimas enviando bomba por correspondência ganha filme na Netflix

Uma mente brilhante pode abrir portas para universidades prestigiadas, pesquisas complexas e carreiras extraordinárias. Também pode se perder em isolamento, ressentimento e ideias cada vez mais radicais. Em “Unabomber”, lançado em 2026 e dirigido por Janus Metz, a vida de Ted Kaczynski ganha uma leitura que cruza seus anos de formação em Harvard com a longa investigação do FBI para descobrir quem estava por trás de uma sequência de atentados nos Estados Unidos. Jacob Tremblay interpreta Ted na juventude, enquanto Russell Crowe vive o professor Henry Murray e Shailene Woodley assume o papel da agente Joanne Miller.

O ponto de partida está em um período decisivo da vida de Kaczynski. Ainda adolescente, ele entra em Harvard aos 16 anos, carregando uma inteligência excepcional e uma dificuldade evidente de convivência. O jovem possui enorme facilidade acadêmica, mas circula por aquele ambiente universitário sem a mesma desenvoltura nas relações pessoais. É nesse espaço que acaba envolvido em experiências psicológicas comandadas por Henry Murray, professor interpretado por Russell Crowe.

Harvard marca os primeiros anos

Murray conduz pesquisas nas quais estudantes são submetidos a situações de forte pressão psicológica. Ted participa das experiências sem possuir o mesmo poder de quem determina as regras, controla as sessões e decide até onde aquele trabalho pode avançar. Jacob Tremblay interpreta esse período com contenção, apresentando um rapaz ainda muito distante da figura que décadas depois passaria a ser conhecida em todo o país.

“Unabomber” trata esses episódios como parte importante da formação de Ted, mas não os transforma numa justificativa confortável para os crimes cometidos posteriormente. Essa escolha é fundamental. Conhecer experiências difíceis ou abusivas de sua juventude ajuda a acrescentar contexto à história, porém não elimina sua responsabilidade pelas decisões tomadas na vida adulta.

Essa separação entre explicação e desculpa torna o filme mais interessante. Kaczynski não aparece simplesmente como alguém que nasceu destinado à violência, tampouco como uma vítima empurrada inevitavelmente para ela. A narrativa acompanha um homem que, ao longo dos anos, mergulha cada vez mais no isolamento e passa a desenvolver uma visão radical sobre tecnologia, instituições e sociedade.

Uma campanha que atravessa décadas

Entre 1978 e 1995, bombas enviadas ou deixadas pelo Unabomber mataram três pessoas e feriram outras 23. Os ataques atingiram universidades, companhias aéreas e profissionais ligados a áreas que Kaczynski associava ao avanço tecnológico que rejeitava. Durante muito tempo, porém, o FBI não sabia quem estava produzindo e enviando aqueles artefatos.

Essa distância entre os crimes e a identidade de seu autor sustenta boa parte do suspense de “Unabomber”. Para o público, o nome de Ted Kaczynski já pertence à história. Os agentes dentro da narrativa, porém, precisam chegar até ele reunindo fragmentos de informação durante uma investigação longa e frustrante.

A agente Joanne Miller, interpretada por Shailene Woodley, ocupa papel central nesse trecho. A personagem é ficcional, embora tenha sido inspirada em uma investigadora real, e ajuda a representar o trabalho realizado por quem tentou organizar pistas produzidas ao longo de muitos anos. Miller procura padrões, examina informações e tenta diminuir um universo de suspeitos quando poucas evidências oferecem um caminho seguro.

O suspense cresce justamente pela ausência de facilidades. Não existe uma perseguição espetacular capaz de solucionar tudo em poucos minutos. Há documentos, textos, comportamentos e detalhes que precisam ser comparados até que alguma ligação possa fazer sentido. Woodley imprime firmeza à personagem sem transformá-la numa investigadora milagrosa que sabe mais do que todos ao redor.

A linguagem vira uma pista

A investigação ganha outra dimensão quando os escritos do próprio Unabomber começam a ocupar espaço no caso. Kaczynski produziu textos nos quais defendia suas ideias contra a sociedade industrial e o desenvolvimento tecnológico. Aquela produção escrita, que para ele tinha valor ideológico, acabaria contribuindo para aproximar as autoridades de sua identidade.

Quando pessoas próximas reconhecem características de sua linguagem, a investigação deixa de depender apenas de vestígios físicos. A possibilidade de que aquele autor pudesse estar dentro de uma família concreta transforma suspeitas abstratas em algo muito mais difícil de ignorar.

É nesse ponto que “Unabomber” consegue aproximar o drama familiar do suspense policial sem perder o eixo principal. Reconhecer uma maneira de escrever significa encarar a hipótese de que alguém conhecido durante anos possa estar ligado a crimes que mobilizaram autoridades e assustaram o país.

Metz trabalha com duas linhas temporais porque o interesse está menos em esconder a identidade do criminoso do que em compreender a distância entre o estudante de Harvard e o homem procurado pelo FBI. O público conhece o destino de Ted, mas acompanha os investigadores ainda tentando chegar até ele. Essa diferença de informação mantém a tensão mesmo em uma história cujo desfecho histórico é amplamente conhecido.

Inteligência não significa equilíbrio

Um dos aspectos mais desconfortáveis de “Unabomber” está na convivência entre a capacidade intelectual de Kaczynski e suas decisões posteriores. Ted foi um estudante excepcional e demonstrou enorme talento para a matemática. Nada disso impede que desenvolva ideias extremas e adote a violência como instrumento para defendê-las.

Jacob Tremblay precisa mostrar o começo dessa transformação sem carregar cada cena com sinais óbvios do futuro. Seu Ted ainda é um jovem tentando ocupar

Filme: Unabomber
Diretor: Janus Metz
Ano: 2026
Gênero: Biografia/Crime/Drama/Suspense
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fernando Machado

Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

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