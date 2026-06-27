Superprodução épica com Russell Crowe está na Netflix

Lançado em 2014, “Noé” acompanha, em um mundo antigo marcado pela violência, a missão de um homem escolhido para salvar os animais do dilúvio. Dirigido por Darren Aronofsky, o épico bíblico aposta em aventura, drama familiar e fantasia sombria para revisitar uma das histórias mais conhecidas da tradição judaico-cristã, mas sem tratá-la como uma ilustração de catecismo. Aqui, a arca não é apenas uma grande embarcação. É refúgio, sentença, campo de disputa e, em certos momentos, uma casa com problemas suficientes para fazer qualquer reunião de família parecer simples.

No centro da trama está Noé, interpretado por Russell Crowe, descendente da linhagem de Seth e criado em oposição aos herdeiros de Caim, associados à brutalidade, à exploração da terra e à perda de qualquer senso de limite. Quando ainda é jovem, Noé presencia a morte do pai pelas mãos de Tubal-cain, vivido por Ray Winstone. O episódio marca sua vida e ajuda a explicar a distância que ele mantém dos demais homens quando o reencontramos adulto, casado com Naameh, personagem de Jennifer Connelly, e pai de três filhos, Shem, Ham e Japheth, interpretados por Douglas Booth, Logan Lerman e Leo McHugh Carroll.

Uma família em missão

A vida isolada de Noé muda quando ele passa a ter visões de uma inundação capaz de destruir todos os seres vivos que permanecem sobre a terra. A imagem da água não chega a ele como sonho comum, mas como aviso de uma catástrofe próxima. Para compreender o que deve fazer, Noé procura o avô Matusalém, interpretado por Anthony Hopkins, figura quase lendária que vive afastada e carrega uma sabedoria antiga. Essa busca leva o protagonista a aceitar uma tarefa enorme. Ele deverá construir uma arca para preservar os animais inocentes enquanto a humanidade enfrenta as consequências de seus próprios atos.

A partir desse ponto, o filme ganha sua força mais interessante. Aronofsky transforma uma narrativa conhecida em uma história de trabalho, medo e urgência. A arca precisa sair do chão, a madeira precisa ser reunida, a família precisa resistir e os animais precisam ter lugar antes que a chuva chegue. Noé não age sozinho. Ele recebe a ajuda dos Vigilantes, seres que já foram anjos de luz e agora aparecem presos em corpos de pedra e lama. A presença deles leva o filme para um território de fantasia épica, às vezes estranho, às vezes fascinante, mas sempre ligado à ideia de que até criaturas poderosas podem carregar culpa.

Ila, interpretada por Emma Watson, também ocupa papel importante dentro da família. Acolhida por Noé e Naameh quando era criança, ela cresce ao lado dos filhos do casal e se aproxima de Shem. Sua presença dá ao enredo uma camada afetiva delicada, porque sua relação com a família mistura gratidão, pertencimento e insegurança. Enquanto Noé enxerga a missão de forma cada vez mais rígida, Ila e Naameh lembram que sobreviver não significa apenas respirar depois da tempestade. Significa manter algum tipo de humanidade dentro da embarcação.

Tubal-cain ameaça a arca

Do lado de fora, Tubal-cain surge como a grande força humana contra Noé. Ele não aceita ficar fora da salvação e vê a arca como algo que pode ser tomado pela força. Ray Winstone dá ao personagem uma presença agressiva, marcada por fome de comando e desprezo por qualquer autoridade que não seja a própria. Para ele, a sobrevivência não pertence ao mais justo, mas ao mais forte. Essa visão coloca Noé diante de um inimigo que não quer discutir fé, culpa ou redenção. Ele quer entrar.

Esse conflito faz “Noé” funcionar melhor quando abandona a solenidade e abraça a tensão física da aventura. Há homens se armando, uma construção cercada, uma família sob pressão e um prazo que diminui a cada sinal da tempestade. O filme não depende apenas da pergunta sobre quem será salvo. Ele se interessa pelo preço de cada escolha. Noé precisa proteger a arca, mas também precisa lidar com os filhos, com a esposa e com as dúvidas que aparecem dentro de casa. E, convenhamos, administrar uma missão divina já seria difícil sem adolescentes magoados e um exército batendo à porta.

Fé, dureza e conflito doméstico

Russell Crowe interpreta Noé como um homem de convicção pesada. Ele não é apresentado como santo dócil, nem como herói de expressão tranquila. Seu Noé é duro, cansado, às vezes assustador na maneira como interpreta a própria missão. Essa escolha torna o personagem mais incômodo e mais interessante. Ele acredita estar obedecendo a uma ordem maior, mas sua obediência começa a ferir quem está mais perto. O drama nasce daí, quando a salvação dos animais parece mais simples do que a preservação dos vínculos familiares.

Jennifer Connelly entrega uma Naameh essencial para equilibrar o filme. Ela não aparece apenas para sofrer ao lado do marido. Sua personagem reage, questiona, protege os filhos e tenta impedir que a fé de Noé se transforme em crueldade dentro da própria casa. Emma Watson também se destaca ao dar a Ila uma fragilidade que nunca vira passividade. A personagem sente medo, deseja pertencimento e precisa lidar com decisões que podem definir seu futuro. Entre elas, o filme encontra seus melhores momentos de emoção, porque a arca deixa de ser monumento e vira um lugar apertado, cheio de amor, raiva e silêncio.

Aronofsky, conhecido por filmes de intensidade psicológica, trata a história bíblica com um olhar sombrio. A natureza surge ferida, os homens aparecem violentos e a chuva prometida pesa antes mesmo de cair. Há cenas de grande escala, com multidões e criaturas gigantes, mas o longa funciona melhor quando se concentra nos rostos. O diretor usa a grandiosidade para cercar os personagens, enquanto as decisões mais difíceis acontecem em espaços fechados, entre marido e mulher, pai e filho, protetor e protegidos.

Um épico mais inquieto que religioso

“Noé” pode surpreender quem espera uma adaptação bíblica tradicional. O filme toma liberdades, mistura elementos religiosos, fantasia e drama familiar, e prefere trabalhar o desconforto da missão em vez de oferecer uma versão pacificada do patriarca. Isso pode afastar parte do público, especialmente quem procura fidelidade literal ao texto sagrado. Por outro lado, dá ao longa uma personalidade rara dentro do cinema bíblico recente. Aronofsky parece menos interessado em celebrar uma figura intocável e mais disposto a observar o peso de uma ordem que ninguém gostaria de receber.

O resultado é um épico irregular, mas cheio de força. Algumas escolhas podem soar grandiosas demais, outras parecem querer carregar mais simbolismo do que a cena suporta. Ainda assim, “Noé” tem coragem de transformar uma história conhecida em drama de sobrevivência, com personagens pressionados por água, culpa, fé e laços familiares. O filme ganha quando deixa a arca ranger, quando mostra Naameh tentando salvar a família por dentro e quando coloca Noé diante de uma missão que não oferece conforto. A chuva ainda não caiu por completo, mas todos já sabem que ninguém sairá daquela travessia igual ao que entrou.