Toy Story 5 chega no Disney+ e faz reflexão sobre o fim da infância na era das telas

No quarto de Bonnie, Jessie tenta recuperar o interesse da menina pelas brincadeiras quando um tablet passa a ocupar seus dias e a aproximá-la das colegas. Bonnie tem oito anos e quer fazer amizade com as meninas da aula de dança. Muitas delas já preferem passar o tempo diante de uma tela. A chegada de Lilypad, um tablet em formato de sapo, oferece à garota uma maneira de conversar com o grupo e desperta o entusiasmo que antes ela reservava aos brinquedos. É dessa mudança pequena e reconhecível que parte “Toy Story 5”, dirigido por Andrew Stanton e codirigido por Kenna Harris.

Para Jessie (Joan Cusack), a nova rotina de Bonnie é difícil de acompanhar. A vaqueira assumiu o posto de xerife dos brinquedos e quer ajudar a menina a fazer amigos, mas percebe que ela começa a questionar se ainda tem idade para brincar. Buzz Lightyear (Tim Allen), agora seu ajudante, permanece ao seu lado. Os dois enfrentam uma preocupação familiar a qualquer pessoa que tenha visto uma criança crescer. Bonnie ainda gosta dos brinquedos, embora queira pertencer ao grupo das colegas.

Uma tela entra no quarto

Lilypad (Greta Lee, na voz original) se torna a nova favorita de Bonnie porque oferece algo que a menina procura naquele momento. Por meio de uma plataforma chamada The Pond, ela pode conversar com as colegas da dança. O aparelho ganha espaço na rotina da garota e deixa Jessie apreensiva, mas seria fácil demais tratá-lo apenas como um intruso. Lilypad também acredita que está ajudando Bonnie.

Essa é a parte mais delicada da disputa. Jessie conhece a menina pelas histórias que inventaram juntas. Lilypad conhece a dificuldade que ela enfrenta para se aproximar das outras crianças e oferece um caminho para participar das conversas. Quando Bonnie percebe que suas colegas parecem ter deixado os brinquedos para trás, passa a olhar para os seus com certa hesitação. Jessie precisa lidar com uma pergunta que não pode ser respondida por ela. Bonnie ainda vai querer brincar quando estiver com as amigas?

Jessie sai em busca de Bonnie

Determinada a ajudar a menina, Jessie parte com Bala no Alvo. Os dois acabam separados dos demais brinquedos e precisam encontrar uma maneira de voltar. A ausência da xerife deixa Buzz responsável pela turma no quarto de Bonnie, além de lhe dar outra tarefa urgente. Ele precisa procurar Jessie e Bala no Alvo enquanto a garota segue cada vez mais interessada em Lilypad.

É nesse ponto que Woody (Tom Hanks) retorna. O caubói estava com Betty e sua equipe de resgate quando recebe um chamado e volta para ajudar o velho amigo. Sua presença reúne Woody e Buzz em torno de um objetivo concreto. Há uma amiga desaparecida, e Bonnie continua precisando de companhia, ainda que passe menos tempo com seus brinquedos.

O reencontro tem graça porque Woody volta a um quarto que conhece, mas encontra uma turma sob a liderança de Jessie. Buzz também tem novas responsabilidades. A amizade entre os dois permanece, sem que seja necessário fingir que nada aconteceu desde a partida do caubói. Enquanto procuram Jessie e Bala no Alvo, precisam cuidar dos brinquedos que ficaram e acompanhar as mudanças na vida de Bonnie.

Novos amigos pelo caminho

A separação leva Jessie e Bala no Alvo a buscar ajuda fora da turma. Entre os novos personagens está Amigo Rolinho (Conan O’Brien, na voz original), um aparelho falante criado para auxiliar crianças a usar o banheiro. Esquecido por anos depois que sua antiga dona cresceu, ele recebe pilhas novas e uma chance de participar de outra missão. Sua falta de cerimônia rende uma dose de irreverência à história. Convenhamos que um brinquedo com a aparência de um rolo de papel higiênico dificilmente entraria em cena com solenidade.

Rolinho também conhece o que Jessie teme. Ele já pertenceu à rotina de uma criança e foi deixado de lado quando ela não precisou mais dele. Bonnie está em outra fase, mas seu interesse pelas colegas não significa que tenha deixado de gostar dos brinquedos. A dúvida da menina pesa sobre Jessie porque ninguém no quarto pode decidir por quanto tempo uma criança continuará brincando.

Bonnie quer pertencer ao grupo

A questão que move “Toy Story 5” ganha força por estar ligada a uma vontade muito concreta. Bonnie quer conversar com as meninas da dança e receia parecer infantil diante delas. Lilypad lhe oferece acesso a esse grupo. Jessie, por sua vez, guarda a memória de uma Bonnie que inventa aventuras com os brinquedos e tenta permanecer perto dela enquanto tudo muda.

Stanton e Harris dão espaço a essa inquietação sem transformar a menina em culpada por crescer. Também deixam que Jessie se preocupe sem parecer dona das escolhas de Bonnie. A vaqueira tem uma busca a cumprir, Buzz e Woody precisam encontrá-la, e Lilypad continua ocupando o tempo da garota. Por trás da confusão, há uma criança tentando fazer amigos e brinquedos que gostariam de estar por perto quando ela voltar ao quarto.