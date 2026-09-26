Baseado em história real de criminoso em série, filme com Mel Gibson, Josh Duhamel e Elisha Cuthbert está na Netflix

Em 1985, Gilbert Galvan Jr. foge de uma prisão em Michigan e cruza a fronteira com o Canadá. Ele precisa escapar da polícia, mas também quer construir a vida estável que nunca conseguiu manter. Sob o nome de Robert Whiteman, conhece Andrea, se apaixona e descobre nos assaltos uma fonte de dinheiro. A partir desse ponto, cada plano para o futuro exige que ele esconda um pouco mais do próprio passado.

Inspirado na história do criminoso conhecido como Bandido Voador, “Bandido” acompanha Gilbert desde a fuga até a série de roubos que chama a atenção das autoridades canadenses. Josh Duhamel interpreta o protagonista com uma simpatia perigosa. Robert é agradável, conversa com facilidade e sabe se adaptar a quem está diante dele. Essas qualidades lhe ajudam tanto a se aproximar de Andrea quanto a sair de bancos com dinheiro que não lhe pertence.

Um fugitivo com outro nome

Chegar ao Canadá dá a Gilbert uma chance de permanecer livre, mas a identidade de Robert não resolve sua falta de recursos. Ele precisa de dinheiro para viver e, depois de conhecer Andrea, passa a imaginar uma casa e uma família. Elisha Cuthbert interpreta a assistente social sem transformá-la em alguém ingênuo. Andrea conhece o homem que se apresenta a ela, interessa-se por ele e faz planos com as informações que tem. O espectador sabe quanto falta nessa história.

Gilbert começa a roubar bancos e descobre que tem habilidade para isso. Usa disfarces, se passa por profissionais diferentes e confia na própria conversa para ganhar tempo. Há certa graça na desenvoltura com que assume cada papel, embora a situação seja bem menos divertida para quem está do outro lado do balcão. O dinheiro lhe permite continuar a vida com Andrea. Também faz crescer o segredo que sustenta a relação.

Os assaltos pagam a conta

O roteiro de Allan Ungar acompanha o contraste entre os planos domésticos de Robert e o modo escolhido para financiá-los. Quando está com Andrea, ele fala de estabilidade. Quando sai para roubar, depende de que ninguém o reconheça ou consiga seguir seus passos. Duhamel faz os dois lados conviverem no mesmo personagem. Seu carisma explica por que tantas pessoas lhe dão atenção, mas não apaga as escolhas que ele faz depois de conquistar a confiança delas.

Robert também procura Tommy, um criminoso experiente vivido por Mel Gibson. A parceria oferece acesso a roubos maiores e a mais dinheiro, algo tentador para quem já passou a contar com os assaltos. Gibson dá a Tommy a segurança de quem conhece os riscos desse trabalho e sabe quanto pode ganhar com a habilidade do novo parceiro. Para Gilbert, a aproximação traz recursos, mas põe outra pessoa dentro de um segredo que antes tentava controlar sozinho.

Andrea conhece apenas Robert

A relação com Andrea dá ao filme sua parte mais delicada. Ela não acompanha as decisões de Gilbert porque desconhece a origem do dinheiro e a identidade do homem com quem está construindo uma vida. Por isso, cada demonstração de afeto dele vem acompanhada de uma mentira que ela não pode contestar. Cuthbert dá presença à personagem mesmo quando o roteiro dedica mais tempo aos roubos. Andrea tem desejos próprios, e são eles que tornam a omissão de Robert mais grave.

“Bandido” poderia se deixar levar inteiramente pelo encanto do ladrão habilidoso. Há momentos em que chega perto disso. Os disfarces e a facilidade de Gilbert para escapar atraem a atenção, enquanto as pessoas ameaçadas nos assaltos recebem menos espaço. Ainda assim, a convivência com Andrea impede que sua capacidade de convencer os outros pareça apenas uma qualidade divertida. Ele quer dividir o futuro com ela, mas guarda para si a informação que poderia fazê-la mudar de ideia.

Um detetive entra na busca

Enquanto Gilbert continua a roubar, o detetive John Snydes, interpretado por Nestor Carbonell, segue os crimes atribuídos ao Bandido Voador. A investigação dá peso ao que Robert prefere deixar fora de casa. Cada assalto rende dinheiro para novos planos, mas também oferece à polícia mais uma oportunidade de identificá-lo. Carbonell interpreta Snydes com firmeza, sem precisar disputar o charme do protagonista. Seu trabalho basta para tornar a liberdade de Gilbert menos segura a cada roubo.

É nessa perseguição que “Bandido” mantém viva sua tensão. Gilbert precisa manter Andrea perto, Tommy interessado e Snydes distante, embora suas decisões aproximem os três de aspectos diferentes da mesma mentira. O filme tem leveza suficiente para acompanhar a esperteza do protagonista e seriedade para mostrar o custo de sua escolha. Robert pode mudar de roupa, profissão e cidade antes de entrar em outro banco. Ao sair, leva o dinheiro e deixa mais um roubo para Snydes investigar.