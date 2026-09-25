Os 6 melhores filmes de romance de 2026 para assistir no streaming

Os melhores filmes de romance de 2026 para assistir no streaming incluem namoros que começam por conveniência e casamentos ameaçados pelo que os noivos ainda desconhecem um do outro. A Revista Bula selecionou seis produções do ano, entre comédias românticas e dramas, com a indicação de onde assistir a cada uma. Em “A Hipótese do Amor”, um namoro de fachada complica a vida no ambiente acadêmico. Já “O Drama”, com Zendaya e Robert Pattinson, põe uma confissão no caminho de um casal prestes a subir ao altar. Convém acertar algumas contas antes de escolher as flores.
“De Férias com Você” acompanha amigos que viajam juntos, enquanto “Mensagens para Isabelle” aproxima o romance da experiência do luto. Em “O Convite”, Olivia Wilde dirige e atua num jantar em que os vizinhos ajudam a expor o desgaste conjugal. A produção sul-coreana “Pavana” encontra espaço para o afeto no cotidiano de três funcionários de uma loja de departamentos. Confira a lista e saiba onde assistir aos filmes na Netflix, no Prime Video, na HBO Max e nas lojas digitais Prime Video e Apple TV.
Filme · 2026
A Hipótese do Amor
Direção de Claire Scanlon
Olive tem trabalho de sobra no doutorado, mas arranja tempo para uma imprudência que exigirá dedicação semelhante. Ao perceber que a melhor amiga está interessada no rapaz com quem saíra, beija outro homem para provar que o caminho está livre. O escolhido é Adam Carlsen, professor cuja reputação pouco recomenda intimidades. Do susto nasce um namoro de fachada, com regras que parecem bastante razoáveis enquanto ninguém precisa cumpri-las. Claire Scanlon leva o romance de Ali Hazelwood para um ambiente de gente instruída, ambiciosa e tão desastrada com os próprios sentimentos quanto qualquer mortal. Lili Reinhart e Tom Bateman encarnam os envolvidos nesse acordo, cuja conveniência permite adiar uma conversa honesta. Olive pode alegar que tudo começou para ajudar a amiga, embora a desculpa vá ficando menos convincente à medida que descobre o homem com quem aceitou fingir.
Onde assistir Prime Video
Filme · 2026
De Férias com Você
Direção de Brett Haley
Poppy gosta de partir; Alex tem suas razões para ficar. A amizade dos dois sobrevive às diferenças e à distância graças às férias que passam juntos, um compromisso mantido por anos, mesmo quando o restante da vida recomenda outros planos. Emily Bader e Tom Blyth interpretam esses companheiros de viagem que conhecem os hábitos um do outro, mas encontram dificuldades para dizer o que esperam da relação. Depois de um afastamento, surge a oportunidade de retomar o contato, acompanhada de tudo quanto ambos prefeririam deixar fora da conversa. Brett Haley adapta o romance de Emily Henry dando espaço à intimidade acumulada, às brincadeiras que dispensam explicação e ao desconforto de perceber que o amigo também tem uma vida da qual não se participa. As viagens oferecem ocasiões para o encontro, embora nenhum destino resolva a hesitação de quem teme perder uma companhia que já se tornou indispensável.
Onde assistir Netflix
Filme · 2026
Mensagens para Isabelle
Direção de Leah McKendrick
Jill continua ligando para a irmã depois da morte dela. Na caixa postal, deposita os aborrecimentos do trabalho e as novidades de uma vida que segue em São Francisco, malgrado a falta de quem saberia escutá-la. O número, porém, passa a pertencer a Wes, um corretor de imóveis que começa a receber aquelas confidências e se interessa pela mulher do outro lado. Há uma indiscrição considerável na origem desse romance, e Leah McKendrick encontra aí um incômodo que acompanha a aproximação do casal. Zoey Deutch interpreta uma protagonista capaz de falar pelos cotovelos sem conseguir dar conta da própria tristeza, enquanto Nick Robinson vive o estranho que sabe demais antes mesmo das apresentações. A possibilidade amorosa cresce sob essa desigualdade. Jill acredita estar conversando com alguém que perdeu; Wes precisa decidir o que fazer com uma intimidade que recebeu por engano e continuou a frequentar.
Onde assistir Netflix
Filme · 2026
O Convite
Direção de Olivia Wilde
Joe não parece disposto a receber visitas, muito menos os vizinhos do andar de cima, cuja vida sexual se faz ouvir através do teto. Angela, sua mulher, já os convidou para jantar. A chegada de Hawk e Piña obriga os anfitriões a um esforço de hospitalidade para o qual o casamento, gasto pela convivência e pelos ressentimentos, oferece pouca colaboração. Olivia Wilde dirige e interpreta Angela, diante de um Seth Rogen que encontra em Joe um sujeito desagradável o bastante para tornar qualquer gentileza suspeita. Edward Norton e Penélope Cruz completam a mesa como o casal cuja desenvoltura agrava o mal-estar dos donos da casa. Entre observações inconvenientes e curiosidades difíceis de disfarçar, a conversa alcança assuntos que Joe e Angela vinham evitando. Os convidados têm uma proposta, mas o estrago começa antes, quando sua presença permite perceber quanto rancor já participava dos jantares a dois.
Onde assistir Loja Prime Video e Apple TV Store
Filme · 2026
O Drama
Direção de Kristoffer Borgli
Falta pouco para o casamento de Emma e Charlie quando uma conversa entre amigos assume uma gravidade que ninguém previra. Depois de beberem, os presentes decidem contar a pior coisa que já fizeram. A revelação de Emma interrompe a diversão e deixa o noivo diante de um passado que desconhecia, agora impossível de acomodar na imagem da mulher com quem pretendia se casar. Zendaya e Robert Pattinson vivem o casal, acompanhado por Kristoffer Borgli enquanto os preparativos da cerimônia prosseguem sob condições cada vez mais desconfortáveis. Charlie tenta entender o que ouviu, procura opiniões e acrescenta suas próprias imprudências a uma situação suficientemente difícil. O humor nasce dessa incapacidade de agir com a maturidade que todos parecem exigir dos outros. Emma continua ali, envolvida nas providências do casamento, obrigada a conviver com um homem que passou a examiná-la e cuja reação também começa a lhe causar dúvidas.
Onde assistir HBO Max
Filme · 2026
Pavana
Direção de Lee Jong-pil
Uma loja de departamentos reúne três jovens que dificilmente encontrariam, fora do trabalho, um motivo para se aproximar. Mi-jeong procura escapar dos olhares que a constrangem por sua aparência. Gyeong-rok deixou ambições pelo caminho para ganhar a vida, enquanto Yo-han, mais expansivo e afeito ao rock, facilita uma convivência que os outros dois receberiam com desconfiança. Lee Jong-pil acompanha essa aproximação atento ao embaraço de quem se habituou a ocupar pouco espaço, inclusive nos desejos alheios. Ko A-sung, Moon Sang-min e Byun Yo-han dão corpo a personagens para os quais aceitar companhia já exige algum esforço. O interesse amoroso entre Mi-jeong e Gyeong-rok cresce nesse ambiente, atravessado pela dificuldade dela de acreditar que possa ser desejada. A amizade oferece ocasiões para que permaneçam juntos, ainda sem a desenvoltura de quem considera o afeto uma possibilidade corriqueira.
Onde assistir Netflix