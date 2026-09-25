Os 6 melhores filmes de romance de 2026 para assistir no streaming

Os melhores filmes de romance de 2026 para assistir no streaming incluem namoros que começam por conveniência e casamentos ameaçados pelo que os noivos ainda desconhecem um do outro. A Revista Bula selecionou seis produções do ano, entre comédias românticas e dramas, com a indicação de onde assistir a cada uma. Em “A Hipótese do Amor”, um namoro de fachada complica a vida no ambiente acadêmico. Já “O Drama”, com Zendaya e Robert Pattinson, põe uma confissão no caminho de um casal prestes a subir ao altar. Convém acertar algumas contas antes de escolher as flores.

“De Férias com Você” acompanha amigos que viajam juntos, enquanto “Mensagens para Isabelle” aproxima o romance da experiência do luto. Em “O Convite”, Olivia Wilde dirige e atua num jantar em que os vizinhos ajudam a expor o desgaste conjugal. A produção sul-coreana “Pavana” encontra espaço para o afeto no cotidiano de três funcionários de uma loja de departamentos. Confira a lista e saiba onde assistir aos filmes na Netflix, no Prime Video, na HBO Max e nas lojas digitais Prime Video e Apple TV.