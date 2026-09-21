Você não vai conseguir segurar as lágrimas com esse romance com Richard Gere e Winona Ryder, no Prime Video

Will Keane (Richard Gere) é dono de um restaurante sofisticado em Manhattan e leva uma vida confortável, cercada por prestígio, dinheiro e romances passageiros. Em “Outono em Nova York”, drama romântico lançado em 2000 e dirigido por Joan Chen, esse homem de 48 anos conhece Charlotte Fielding (Winona Ryder), uma jovem de 22 anos que fabrica chapéus e enfrenta uma grave doença cardíaca. O envolvimento entre os dois cresce sob a pressão do tempo, enquanto Will precisa lidar com responsabilidades que passou boa parte da vida adiando.

Charlotte chega ao restaurante de Will para comemorar seu aniversário ao lado da avó, Dolly Talbot (Elaine Stritch). Ela conhece o proprietário há muitos anos e faz as apresentações. Will logo descobre que a aniversariante é filha de Katy, uma antiga namorada que morreu quando a menina ainda era bebê.

A informação desperta alguma cautela, mas não impede a aproximação. Charlotte é espontânea, fala o que pensa e parece pouco interessada na fama de conquistador que acompanha Will pelos salões de Manhattan. Ele, acostumado a controlar a duração de seus relacionamentos, percebe que seu repertório de sedução ainda funciona. A diferença de idade, porém, permanece à vista e provoca um desconforto que o roteiro nem sempre enfrenta com a profundidade necessária.

Charlotte trabalha confeccionando chapéus. Will aproveita essa habilidade para convidá-la a produzir uma peça destinada a outra mulher, mas acaba levando a própria jovem a um jantar beneficente. O encontro permite que eles se conheçam fora do restaurante e cria uma intimidade inesperada. O romance nasce dentro de ambientes elegantes, onde tudo parece organizado, exceto a vida afetiva daquele homem.

Um romance com prazo

Will avisa que não pretende construir uma relação duradoura. A frase faz parte de um comportamento antigo e revela alguém que prefere sair antes que qualquer compromisso cobre permanência. Charlotte aceita a condição, porém apresenta uma razão muito diferente. Ela sofre de uma doença cardíaca grave e sabe que talvez tenha pouco tempo.

A revelação muda o peso daquele acordo. Para Will, a ausência de futuro sempre representou liberdade. Para Charlotte, tornou-se uma condição imposta pelo próprio corpo. A diferença entre essas duas experiências sustenta a parte mais sensível de “Outono em Nova York”. Os dois usam palavras semelhantes, mas falam de realidades quase opostas.

Charlotte encara a doença com uma serenidade que mistura coragem, cansaço e certa ironia. Ela deseja aproveitar os dias disponíveis sem transformar cada conversa numa despedida. Winona Ryder oferece delicadeza à personagem, embora o roteiro por vezes a coloque perto demais da figura da jovem encantadora que surge para ensinar um homem mais velho a viver. Ainda assim, Charlotte preserva opiniões, desejos e escolhas, sobretudo quando outras pessoas tentam decidir o que seria melhor para ela.

Will perde a segurança

O romance avança por refeições, passeios e encontros em uma Nova York coberta pelas cores do outono. Will abre espaço para Charlotte em seu cotidiano, inclusive no restaurante, território onde costuma controlar funcionários, horários e convidados. Ela deixa de ser uma visita ocasional e passa a ocupar uma parte da rotina que ele reservava ao trabalho e aos casos passageiros.

John Volpe (Anthony LaPaglia), melhor amigo de Will, percebe a aproximação e faz um alerta. Se ele pretende permanecer ao lado de Charlotte, precisa tratá-la com respeito. O conselho parece óbvio, mas Will construiu uma vida inteira escapando do óbvio sempre que isso exigia responsabilidade. Charme nunca lhe faltou. O problema começa quando charme deixa de ser suficiente.

Richard Gere interpreta Will com a elegância habitual, porém oferece seus melhores instantes quando o personagem perde a pose. Diante de Charlotte, ele precisa escutar, admitir falhas e suportar situações que dinheiro ou prestígio não resolvem. A mudança ocorre aos poucos e passa por erros que ferem a confiança da jovem. O passado de conquistador não desaparece porque ele finalmente conheceu alguém especial.

A doença ocupa espaço

Uma crise de saúde leva Charlotte ao hospital e confirma a gravidade de seu quadro. A partir desse momento, exames, médicos e possibilidades de tratamento entram na rotina do casal. Ela havia decidido aceitar o pouco tempo disponível, mas o envolvimento com Will desperta um desejo que parecia arquivado. Permanecer viva deixa de ser uma ideia distante e passa a exigir escolhas difíceis.

Will tenta usar contatos e recursos para buscar alternativas médicas. É uma reação coerente com alguém acostumado a resolver problemas por meio de influência e insistência. A doença, contudo, não respeita sua posição social. Pela primeira vez, ele precisa esperar por decisões que estão fora de seu domínio.

Joan Chen acompanha essa mudança sem transformar Will em herói. Ele pode oferecer apoio, procurar especialistas e permanecer ao lado de Charlotte, mas não controla o corpo dela. A diretora também reserva à jovem a palavra sobre o tratamento, impedindo que sua vida seja administrada apenas pelo namorado, pela avó ou pelos médicos.

O passado cobra presença

Enquanto tenta cuidar de Charlotte, Will recebe a notícia de que Lisa Tyler (Vera Farmiga) deseja conhecê-lo. Lisa é sua filha, fruto de um relacionamento anterior, e cresceu longe dele. Sua chegada acrescenta outra responsabilidade ao presente do restaurateur. O homem que teme perder Charlotte precisa encarar alguém que ele próprio abandonou.

Esse reencontro fortalece a crítica ao comportamento de Will. Sua dificuldade não está somente em aceitar a doença da mulher que ama. Ele também precisa reconhecer as consequências de anos vividos sem considerar quem permanecia depois de sua partida. Lisa não aparece apenas para oferecer consolo. Sua presença expõe uma dívida familiar que nenhuma declaração romântica consegue apagar.

“Outono em Nova York” assume seu sentimentalismo e aposta na beleza das estações, dos parques e das noites de Manhattan. Algumas passagens exageram na intenção de arrancar lágrimas, enquanto outras encontram força em gestos menores. Uma conversa interrompida, uma espera no hospital ou um pedido de perdão dizem mais sobre Will do que seus discursos apaixonados.

Mesmo com fragilidades, o filme fala do amor dentro de um prazo que ninguém consegue estender por vontade própria. Charlotte devolve a Will a responsabilidade por suas escolhas, enquanto ele oferece companhia quando a doença ameaça tomar todo o espaço. Entre restaurantes elegantes, consultas médicas e assuntos familiares pendentes, os dois descobrem que amar exige presença. E, para um homem especializado em partir, permanecer já representa uma mudança considerável.