Filme com Cate Blanchett e Rooney Mara indicado a 255 prêmios, incluindo 6 Oscars, está no Prime Video

Therese Belivet (Rooney Mara) trabalha numa loja de departamentos em Manhattan, nos anos 1950, quando conhece Carol Aird (Cate Blanchett), uma cliente elegante presa a um casamento em crise. O interesse entre as duas cresce numa época em que uma relação entre mulheres poderia custar reputação, segurança e até o convívio familiar. Dirigido por Todd Haynes, “Carol” acompanha esse vínculo com delicadeza, sem transformar suas protagonistas em figuras frágeis ou exemplares.

Therese passa os dias cercada por bonecas, trens elétricos e consumidores apressados atrás de presentes de Natal. Seu emprego paga as contas, mas está distante da vida que deseja. Ela gosta de fotografia, observa as pessoas com atenção e ainda procura coragem para levar esse interesse a sério. Richard Semco (Jake Lacy), seu namorado, fala em casamento e planeja uma viagem à Europa. Therese escuta tudo com afeto, embora nunca demonstre o entusiasmo esperado.

Carol surge na loja procurando um presente para Rindy, sua filha. A aparência sofisticada chama atenção, porém sua segurança logo revela rachaduras. Depois de conversar com Therese, ela deixa um par de luvas sobre o balcão. A jovem usa os dados da compra para devolver o objeto pelo correio. O gesto abre espaço para um agradecimento, depois para um almoço e, aos poucos, para uma proximidade que nenhuma delas havia planejado.

Todd Haynes trata essa aproximação com paciência. Os sentimentos surgem em olhares demorados, silêncios e frases cuidadosas. Nada parece apressado, ainda que a atração esteja presente desde o primeiro encontro. Cate Blanchett dá a Carol uma elegância quase intimidante, misturada a uma vulnerabilidade que aparece quando ela perde o controle da própria rotina. Rooney Mara faz Therese falar pouco e observar muito. Sua timidez esconde uma jovem que começa a perceber o tamanho das escolhas colocadas diante dela.

Uma casa sob vigilância

Carol está se separando de Harge Aird (Kyle Chandler), marido incapaz de aceitar que ela deseja uma vida fora do casamento. Ele ainda acredita que pode recuperar a família, embora sua insistência tenha menos relação com afeto do que com controle. Quando descobre a aproximação entre Carol e Therese, passa a usar a guarda de Rindy como ameaça. A filha se torna o ponto mais doloroso da disputa, pois Carol sabe que qualquer decisão pessoal poderá ser usada contra ela.

Abby Gerhard (Sarah Paulson), antiga companheira e amiga próxima de Carol, conhece bem essa pressão. Ela oferece apoio, atende telefonemas e ajuda quando a situação familiar fica mais delicada. Sarah Paulson cria uma personagem discreta, mas essencial. Abby sabe quando interferir e quando sair de cena, sem cobrar explicações ou transformar cuidado em dívida. Sua presença também revela que Carol já tentou viver de acordo com seus desejos antes, pagando um preço alto por isso.

Therese entra nesse ambiente sem conhecer todas as regras. Ela percebe a tensão entre Carol e Harge, porém demora a reconhecer quanto poder ele conserva. Para a jovem, o sentimento ainda parece uma descoberta particular. Para Carol, cada encontro pode aparecer numa conversa com advogados e comprometer o acesso à filha. A diferença de idade entre elas também representa uma diferença de experiência. Therese começa a escolher por si mesma, enquanto Carol já conhece as punições reservadas a quem abandona o papel esperado.

A viagem pela estrada

Cansada da pressão doméstica, Carol convida Therese para uma viagem de carro pelo país. Therese aceita e deixa Manhattan, o emprego temporário e os planos de Richard para trás. A estrada oferece alguns dias longe das cobranças, embora a liberdade permaneça frágil. Hotéis, restaurantes e cidades desconhecidas permitem que as duas convivam com menos interferência. A câmera de Therese acompanha o percurso e registra Carol fora do ambiente controlado pelo marido.

A viagem também marca uma mudança importante na jovem. Therese começa a assumir sua vocação para a fotografia e passa a olhar o próprio futuro com maior firmeza. O relacionamento com Richard perde espaço porque os projetos dele nunca incluíram aquilo que ela queria de verdade. Jake Lacy interpreta o namorado sem transformá-lo num vilão. Richard é afetuoso, mas imagina que carinho basta para decidir a vida dos dois. Sua perplexidade diante da hesitação de Therese chega a ser levemente cômica, pois ele já organizou uma Europa inteira para alguém que sequer confirmou a bagagem.

A sensação de liberdade dura pouco. Harge possui dinheiro, contatos e meios para acompanhar os passos da esposa. Quando a pressão alcança a estrada, Carol precisa escolher entre permanecer com Therese e proteger a convivência com Rindy. O roteiro de Phyllis Nagy, adaptado do romance “The Price of Salt”, de Patricia Highsmith, mostra quanto uma relação íntima pode ser transformada em prova jurídica por pessoas interessadas em preservar aparências.

O preço de uma escolha

“Carol” ganha força ao colocar seus sentimentos dentro de problemas concretos. Carol deseja viver com honestidade, mas teme perder a filha. Therese quer permanecer ao lado dela, embora ainda esteja aprendendo a defender as próprias vontades. Nenhuma decisão chega sem custo. O amor oferece coragem, mas não elimina advogados, familiares, empregos ou convenções sociais.

A fotografia de Edward Lachman mantém as personagens muitas vezes atrás de janelas, vitrines e portas. Esses obstáculos interferem no que elas conseguem observar e no quanto podem participar da vida uma da outra. O recurso combina com Therese, fotógrafa que primeiro acompanha tudo a certa distância. Quando ela ganha experiência profissional e passa a ocupar outros espaços, seu olhar também adquire mais firmeza.

Cate Blanchett e Rooney Mara sustentam essa história sem excessos. Blanchett permite que a segurança de Carol desapareça quando a maternidade fica ameaçada. Mara registra a transformação de Therese em pequenos movimentos, mudanças de voz e decisões cada vez mais conscientes. A química entre ambas nasce dessa diferença. Carol parece dominar qualquer sala, enquanto Therese percebe detalhes ignorados por todos os outros.

Todd Haynes mantém o romance acolhedor mesmo quando o ambiente se torna hostil. “Carol” fala de duas mulheres que desejam permanecer juntas, mas precisam lidar com pessoas dispostas a decidir o que elas podem querer. O filme preserva a esperança sem fingir que coragem resolve tudo. Quando Therese recebe a oportunidade de escolher por conta própria, a câmera permanece atenta ao seu gesto, pois atravessar uma sala pode mudar o lugar que ela ocupará dali em diante.