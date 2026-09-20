Discover
Filmes
Imagem de divulgação de A Mulher SecretaDivulgação / Netflix
Filmes
por Marcelo Costa
Marcelo Costa

Há 3 semanas no Top 10, suspense dinamarquês chega ao 2º lugar mundial entre os filmes da Netflix

Louise Andersen administra um café numa pequena ilha norueguesa e parece ter conseguido uma dessas existências discretas que só despertam interesse quando alguma coisa vem destruí-las. Ela ama Joachim, conhece os hábitos do lugar, trabalha, volta para casa, repete no dia seguinte. O problema de “A Mulher Secreta” começa quando um homem olha para aquela mulher e enxerga outra. Para ele, Louise chama-se Helene Söderberg, desapareceu três anos antes e deixou para trás um marido, um filho e uma fortuna ligada a um império de navegação. Se o desconhecido diz a verdade, a vida inteira da protagonista tornou-se uma falsificação cuja autora ela mesma não consegue recordar.

Barbara Topsøe-Rothenborg sabe que a amnésia é um dos expedientes mais perigosos do suspense. Serve para qualquer coisa, explica quase tudo e permite esconder do personagem exatamente as informações que o roteirista deseja ocultar do público. Em “A Mulher Secreta”, contudo, a diretora transforma essa conveniência numa espécie de veneno administrado em doses pequenas. Louise não recupera apenas fatos. Cada resposta obriga-a a desconfiar de uma lembrança, de um afeto e, por fim, da própria pessoa que acredita ser.

Duas identidades no mesmo corpo

Há uma curiosidade especialmente adequada a uma história fundada em identidades instáveis. O romance “Den hemmelige kvinde”, que deu origem ao filme, foi publicado sob o nome de Anna Ekberg, autora que não existe. Trata-se do pseudônimo coletivo dos escritores dinamarqueses Anders Rønnow Klarlund e Jacob Weinreich, dupla que também assina obras sob outra identidade literária, A.J. Kazinski. Topsøe-Rothenborg já havia levado outro livro de Anna Ekberg ao cinema em “Um Marido Fiel” (2022), e volta ao universo dos dois autores porque parece interessada justamente no momento em que relações domésticas muito bem-arrumadas começam a cheirar a crime.

Natalie Madueño sustenta a maior parte desse jogo sem transformar Louise/Helene numa coleção de espantos. Quando descobre a existência de Edmund Söderberg, o marido interpretado por Claes Bang, ela precisa entrar numa casa, numa família e numa classe social que seriam suas, embora lhe provoquem a estranheza de um hotel onde se chega pela primeira vez. Bang entende a utilidade da contenção. Edmund é cortês demais, cuidadoso demais, sempre disposto a oferecer à mulher a peça que falta na história, e é justamente essa solicitude quase impecável que produz desconfiança. Joachim, de Pål Sverre Hagen, permanece no outro extremo, ligado à mulher que Louise acredita ter sido desde que abriu os olhos para uma existência sem passado.

O filme seria mais interessante se confiasse por mais tempo nesse triângulo. Há alguma coisa perturbadora na possibilidade de que ambos os homens digam a verdade e, ao mesmo tempo, nenhum deles possa devolver à protagonista aquilo que perdeu. Joachim conhece Louise; Edmund conheceu Helene. Entre uma e outra há um corpo só, mas não necessariamente a mesma pessoa. Topsøe-Rothenborg encontra os melhores momentos quando deixa Madueño simplesmente entrar em ambientes que deveriam lhe ser familiares e observá-los como uma intrusa.

Quando lembrar não basta

A história, contudo, é um thriller e não pretende contentar-se com esse dilema. A fortuna dos Söderberg, os negócios da família, o desaparecimento e as circunstâncias que cercam a antiga vida de Helene começam a se tocar. Ingrid Bolsø Berdal, Stina Ekblad e Lars Simonsen ajudam a engrossar a atmosfera do chamado noir nórdico, esse universo em que casas impecáveis, gente educadíssima e paisagens de cartão-postal parecem existir apenas para esconder uma quantidade indecente de podridão. Quando o filme se aproxima de sua explicação criminal, parte da ambiguidade psicológica vai embora junto.

Ainda resta Madueño. A atriz consegue fazer com que a pergunta central sobreviva até quando o roteiro se ocupa de resolver mistérios mais convencionais. Louise quer descobrir quem foi Helene, mas a descoberta mais incômoda é outra. Saber tudo sobre a mulher anterior talvez não obrigue ninguém a voltar a ser ela. A memória pode explicar uma vida sem necessariamente restituí-la, e “A Mulher Secreta” torna-se mais inquietante quando deixa essa possibilidade quieta no canto, à espera de quem a perceba.

Filme: A Mulher Secreta
Diretor: Barbara Topsøe-Rothenborg
Ano: 2026
Gênero: Drama/Mistério/Suspense
Avaliação: 4/5 1 1

Marcelo Costa

Marcelo Costa

Leia Também

Com 13 indicações e 4 vitórias, filme que dominou os Prêmios Sur está no Prime Video

Uma das comédias argentinas mais premiadas dos últimos anos está disponível no Prime Video

Imagem de divulgação de Rebelião

Filme de ação com Dolph Lundgren e campeão do UFC chega ao 1º lugar da Netflix no Brasil