Drama dirigido por Robert Redford, com Brad Pitt e Craig Sheffer, venceu o Oscar e está no Prime Video

Na Montana das primeiras décadas do século 20, os irmãos Norman e Paul Maclean crescem sob a disciplina religiosa do pai e encontram na pesca o principal elo familiar. Dirigido por Robert Redford, “Nada é Para Sempre” acompanha dois homens unidos pela infância, mas separados pelas escolhas que fazem ao chegar à vida adulta. Enquanto Norman busca estabilidade longe de casa, Paul permanece na cidade, trabalha como jornalista e se aproxima de hábitos que colocam sua segurança em perigo.

Norman Maclean (Craig Sheffer) e Paul Maclean (Brad Pitt) são filhos do reverendo John Maclean (Tom Skerritt), pastor presbiteriano que comanda a família com autoridade, fé e uma rotina bastante rígida. A mãe, vivida por Brenda Blethyn, oferece uma presença mais afetuosa, embora também respeite as regras estabelecidas pelo marido.

Os meninos recebem aulas dentro de casa e crescem ouvindo sermões, corrigindo textos e aprendendo que cada tarefa exige disciplina. A pesca com mosca ocupa um lugar especial nessa educação. O reverendo ensina os movimentos da vara com o mesmo rigor usado nas lições religiosas. Para ele, pescar exige ordem, paciência e respeito. Para os filhos, o rio oferece algumas horas de liberdade.

Norman aceita melhor as orientações do pai. Paul prefere improvisar, criar movimentos próprios e desafiar qualquer regra que considere estreita demais. A diferença já aparece quando os dois ainda são crianças e se torna mais evidente conforme crescem. Norman procura construir uma vida segura. Paul deseja viver sem pedir autorização.

Os irmãos seguem caminhos diferentes

Após o fim da Primeira Guerra Mundial, Norman deixa Montana para estudar no leste dos Estados Unidos. Ele passa vários anos afastado da família e descobre interesse pelo ensino e pela literatura. Paul permanece em Missoula, torna-se repórter de um jornal local e mantém uma ligação intensa com a cidade onde nasceu.

Quando Norman retorna, espera recuperar a convivência com o irmão. Paul continua carismático, espirituoso e impressionante durante as pescarias. Fora do rio, porém, sua vida ganhou contornos preocupantes. Ele bebe, participa de jogos de azar, acumula dívidas e frequenta ambientes onde uma provocação pode terminar em briga.

Brad Pitt interpreta Paul com uma combinação sedutora de confiança e fragilidade. O personagem entra em qualquer ambiente com a segurança de quem acredita controlar a situação. Aos poucos, Norman percebe que o irmão está cercado por problemas maiores do que admite. O afeto entre eles permanece, mas já não oferece ao filho mais velho autoridade suficiente para interferir.

Paul aceita companhia, mas rejeita vigilância. Sua independência tem charme enquanto ele pesca e domina a correnteza. Nas madrugadas, cercado por bebidas, apostas e cobranças, a mesma independência ganha um preço difícil de ignorar.

Norman tenta construir um futuro

O retorno a Montana também aproxima Norman de Jessie Burns (Emily Lloyd). Inteligente e decidida, ela pertence a uma família menos austera que os Maclean e apresenta ao rapaz uma vida doméstica marcada por outras formas de afeto. A relação cresce enquanto Norman espera uma oportunidade profissional que poderá levá-lo novamente para longe.

O romance acrescenta leveza à história sem apagar as preocupações familiares. Norman deseja permanecer perto de Jessie, mas precisa decidir qual trabalho aceitar e onde estabelecer sua vida. Sua volta, inicialmente tratada como uma pausa, começa a ganhar peso permanente.

A família de Jessie ainda coloca Norman diante de Neal Burns (Stephen Shellen), irmão dela, um jovem inconveniente que retorna de Hollywood cercado por histórias e pretensões. Norman tenta agradar Jessie e aceita acompanhar Neal durante uma pescaria. O passeio, porém, oferece mais constrangimento do que harmonia. A situação revela que até um programa aparentemente tranquilo pode desandar quando ninguém compartilha o mesmo entusiasmo pelo rio.

Craig Sheffer oferece a Norman uma serenidade que combina com sua função dentro da história. Ele observa mais do que fala e costuma perceber os problemas antes de saber o que fazer com eles. Sua estabilidade contrasta com a energia de Paul, mas isso não transforma um irmão em exemplo e o outro em fracasso. Ambos carregam desejos legítimos e dificuldades que não cabem nas expectativas do pai.

Paul permanece fora do alcance

O reverendo Maclean acredita na disciplina como proteção. Ele ensinou os filhos a estudar, trabalhar e dominar a pesca, mas descobre que sua autoridade possui prazo. Paul já é adulto, ganha o próprio dinheiro e não admite que a família controle suas noites. O pai consegue aconselhá-lo, embora não possa escolher por ele.

Norman enfrenta a mesma barreira. Ele deseja ajudar, oferece companhia e tenta se manter próximo, mas Paul raramente permite que alguém participe de seus problemas. O irmão rebelde não aparece apenas como uma vítima de seus hábitos. Ele é competente no jornal, leal aos próprios afetos e dono de um talento extraordinário para a pesca. Essa soma torna sua situação mais dolorosa, pois todos percebem suas qualidades e também enxergam o risco que cresce ao redor delas.

Tom Skerritt dá ao reverendo uma dureza atravessada por carinho. O pai não domina a linguagem das confissões emocionais, por isso demonstra amor por meio de ensinamentos, convites para pescar e pequenos gestos de aprovação. Quando as palavras faltam, ele retorna ao rio. Ali, ainda consegue dividir o mesmo espaço com os filhos.

O rio guarda aquilo que a família cala

Robert Redford trata a pesca como parte essencial da ação. Cada ida ao rio modifica a relação entre os Maclean. Norman recupera a proximidade com Paul, o reverendo observa os filhos adultos e Paul conquista um território onde suas escolhas produzem beleza, em vez de preocupação.

A fotografia acompanha a água, as linhas lançadas e o movimento dos pescadores sem transformar Montana num cartão-postal vazio. O cenário preserva lembranças da infância, mas também registra quanto os irmãos mudaram. O rio continua no mesmo lugar enquanto Norman considera partir outra vez e Paul insiste numa vida cada vez mais difícil de administrar.

“Nada é Para Sempre” fala sobre o desconforto de amar alguém que recusa proteção. Norman deseja salvar o irmão, porém não possui acesso a todas as decisões de Paul. O reverendo dispõe de experiência e autoridade religiosa, mas nenhuma delas concede controle sobre um filho adulto. A família permanece unida pelo afeto, pela memória e pelas pescarias, embora cada integrante precise conviver com aquilo que não consegue impedir.

O resultado é um drama delicado, envolvente e por vezes doloroso, sem transformar seus personagens em exemplos morais. Paul não cabe apenas no papel do irmão rebelde. Norman também não é somente o filho responsável. Os dois carregam contradições reconhecíveis, inclusive aquela velha mania familiar de acreditar que uma boa pescaria pode adiar uma conversa difícil.

Ao manter os irmãos próximos do rio, “Nada é Para Sempre” preserva a intimidade entre eles sem fingir que o amor resolve todos os problemas. Norman pode lançar a linha ao lado de Paul, observar seus movimentos e oferecer presença. A decisão de permanecer por perto ainda lhe pertence, mesmo quando o irmão escolhe águas onde ninguém consegue acompanhá-lo.