Rebecca Ferguson em thriller político apreensivo de Kathryn Bigelow, na Netflix

Em uma manhã aparentemente comum, autoridades americanas recebem o alerta de que um míssil nuclear desconhecido avança contra Chicago, com menos de vinte minutos para chegar ao alvo. A crise mobiliza a Casa Branca, o Pentágono e centros militares espalhados pelos Estados Unidos. Sem saber quem fez o lançamento, o presidente precisa escolher entre esperar por novas informações ou autorizar uma retaliação capaz de iniciar uma guerra mundial.

Dirigido por Kathryn Bigelow, “Casa de Dinamite” acompanha as autoridades americanas durante os minutos que separam a descoberta de um ataque nuclear de uma possível catástrofe. A história começa em Washington, onde a capitã Olivia Walker, interpretada por Rebecca Ferguson, assume seu turno na Sala de Situação da Casa Branca. Antes que o expediente realmente comece, ela recebe informes sobre movimentações militares da China, comunicações suspeitas envolvendo o Irã e um silêncio preocupante da Coreia do Norte.

Esses dados ainda estão sendo avaliados quando um radar localizado no Pacífico detecta um míssil balístico intercontinental. A primeira hipótese aponta para mais um teste norte-coreano. Pouco depois, a leitura muda. O objeto entra em órbita baixa e passa a seguir na direção dos Estados Unidos. Chicago aparece como o provável alvo, com milhões de moradores sem qualquer conhecimento do perigo.

Olivia reúne representantes do Pentágono, da defesa aérea e de diferentes comandos militares em uma videoconferência. Cada setor possui uma parte da informação, mas ninguém consegue identificar o país responsável pelo lançamento. A ausência dessa resposta transforma o ataque em uma armadilha política. Uma reação contra o adversário errado poderia espalhar a destruição para outras cidades antes mesmo da confirmação do primeiro impacto.

A defesa tenta interceptar o míssil

No Forte Greely, no Alasca, o major Daniel Gonzalez, vivido por Anthony Ramos, recebe a missão de lançar dois interceptadores terrestres. Os equipamentos foram projetados para atingir um míssil durante o voo, numa operação comparada pelos próprios militares a acertar uma bala com outra bala. A expressão resume o grau de dificuldade sem precisar de qualquer enfeite. Tudo depende de cálculos precisos, tecnologia confiável e uma oportunidade que dura poucos minutos.

Gonzalez prepara sua equipe enquanto Olivia acompanha os dados pela Sala de Situação. A distância entre Washington e o Alasca desaparece nas telas, embora cada ordem ainda precise atravessar protocolos e hierarquias. Kathryn Bigelow usa essa comunicação fragmentada para sustentar a tensão. Uma voz some da chamada, um dado chega incompleto e um oficial precisa repetir aquilo que ninguém gostaria de ouvir.

A defesa americana possui armamentos avançados, satélites e instalações subterrâneas, mas nenhum recurso oferece segurança total. “Casa de Dinamite” expõe essa fragilidade por meio do trabalho cotidiano dos personagens. Eles conhecem os procedimentos e sabem quais botões apertar. Ainda assim, dependem de máquinas sujeitas a falhas e decisões tomadas por pessoas assustadas, cansadas e separadas por milhares de quilômetros.

A autoria permanece desconhecida

O vice-assessor de Segurança Nacional Jake Baerington, interpretado por Gabriel Basso, chega ao centro da crise quando seu superior está indisponível. Ele precisa aconselhar o presidente enquanto corre para um abrigo subterrâneo e conversa com Ana Park, vivida por Greta Lee, especialista em Coreia do Norte. Os dois analisam a possibilidade de o lançamento ter partido de um submarino, já que os satélites americanos não registraram a partida do míssil.

A falha na detecção também levanta outra suspeita. Os sistemas de comando podem ter sofrido um ataque cibernético. Essa hipótese aumenta a desconfiança entre as autoridades, pois qualquer informação transmitida pela rede pode estar incompleta ou comprometida. Baerington fala com representantes estrangeiros, procura impedir novas movimentações militares e tenta ganhar alguns minutos. O problema é que Rússia, China e Irã também mobilizam suas forças ao perceberem a mudança no nível de alerta americano.

O general Anthony Brady, papel de Tracy Letts, comanda o setor responsável pelas forças estratégicas dos Estados Unidos. Diante do risco de perder a capacidade de resposta, ele apresenta planos de ataque nuclear previamente elaborados. Sua recomendação favorece uma reação antes que o míssil alcance Chicago. Baerington defende cautela, pois não existe uma prova segura contra qualquer país. Entre as duas orientações, o presidente recebe opções que envolvem milhões de mortes e pouquíssimo tempo para avaliá-las.

O poder chega ao presidente

Interpretado por Idris Elba, o presidente dos Estados Unidos começa o dia participando de uma atividade com crianças numa quadra de basquete. Agentes do Serviço Secreto interrompem o compromisso e o retiram do local. Ele entra na crise depois que radares, militares e assessores já colocaram diversos protocolos em andamento. A situação seria absurda se não parecesse tão possível. Em poucos minutos, um homem com sapatos apertados passa de convidado numa cerimônia escolar a responsável por decidir o futuro de várias nações.

Durante a retirada, o tenente-comandante Robert Reeves, vivido por Jonah Hauer-King, permanece ao lado do presidente com a maleta que contém os recursos necessários para autorizar um ataque nuclear. Reeves apresenta as alternativas militares enquanto o helicóptero presidencial segue para um local protegido. Nenhuma delas oferece uma saída confortável. Atacar pode iniciar uma reação em cadeia. Esperar pode deixar o país sem capacidade de defesa.

O secretário de Defesa Reid Baker, interpretado por Jared Harris, enfrenta o mesmo dilema numa escala íntima. Enquanto participa das reuniões no Pentágono, ele tenta falar com a filha que mora em Chicago. Sua autoridade permite mobilizar aviões, soldados e abrigos governamentais, mas não garante que consiga proteger alguém da própria família. Olivia também telefona para casa e pede que o marido saia de Washington com o filho. Os protocolos preservam algumas autoridades, enquanto milhões de pessoas continuam trabalhando, dirigindo e tomando café sem conhecer a contagem regressiva.

Os mesmos minutos ganham novas versões

O roteiro escrito por Noah Oppenheim retorna ao mesmo intervalo de tempo por diferentes pontos de vista. Primeiro, o espectador acompanha Olivia na Sala de Situação. Depois, observa Jake entre assessores e especialistas. Mais adiante, entra no helicóptero com o presidente. As conversas se repetem, mas cada retorno acrescenta uma informação que estava ausente. Uma frase ouvida ao telefone ganha outro peso quando a câmera chega ao lugar de onde ela partiu.

Essa estrutura exige atenção e pode causar estranhamento nos primeiros minutos. Contudo, ela permite enxergar o tamanho da operação sem transformar a história numa coleção de reuniões. Cada personagem possui uma tarefa específica e algum impedimento bastante concreto. Olivia precisa manter a comunicação ativa. Jake tenta descobrir a autoria do lançamento. Brady prepara a resposta militar. Gonzalez depende dos interceptadores. O presidente recebe a palavra decisiva sem possuir os fatos que gostaria de ter.

Kathryn Bigelow filma escritórios, corredores, salas protegidas e interiores de veículos com uma proximidade quase desconfortável. A técnica permanece ligada ao avanço da crise. Os cortes interrompem conversas antes de uma confirmação, as telas mantêm autoridades em lugares distintos e os retornos temporais revelam informações retidas no bloco anterior. O suspense nasce menos do espetáculo da destruição e mais da espera por um sinal no radar.

“Casa de Dinamite” mostra pessoas poderosas como profissionais vulneráveis diante de uma situação maior que seus cargos. Rebecca Ferguson oferece firmeza e medo contido a Olivia. Gabriel Basso faz de Jake um assessor promovido pela emergência. Idris Elba interpreta o presidente sem a segurança habitual dos líderes do gênero. Cercado por códigos, planos de guerra e vozes que cobram uma ordem, ele precisa escolher quando a contagem já roubou quase todo o tempo disponível.