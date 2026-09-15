Sally Field ganhou o Emmy de Melhor Atriz em 2026 por esse filme que é um abraço no coração, na Netflix

Na pequena Sowell Bay, Tova Sullivan (Sally Field) trabalha durante a madrugada num aquário para escapar da solidão deixada pela morte do marido e pelo desaparecimento do filho. A rotina muda quando Cameron Cassmore (Lewis Pullman), um músico sem dinheiro e cheio de dúvidas familiares, assume temporariamente seu posto. Entre os dois está Marcellus (voz de Alfred Molina), um polvo inteligente que observa tudo e sabe mais sobre aquelas vidas do que qualquer pessoa imagina.

Tova poderia estar aposentada, mas continua limpando corredores, vidros e tanques enquanto a cidade dorme. Depois de perder o marido, Will, ela se afastou ainda mais das amigas do grupo Knitwits, mulheres que conversam bastante e tricotam pouco. As reuniões oferecem companhia, embora Tova mantenha parte de sua dor protegida de perguntas e conselhos.

A ausência mais difícil começou muitos anos antes. Erik, seu único filho, desapareceu quando ainda era jovem, deixando uma pergunta que o tempo nunca conseguiu arquivar. O trabalho no aquário oferece tarefas concretas e horários previsíveis. Enquanto esfrega o chão, Tova sabe o que precisa fazer e quanto tempo levará. Dentro de casa, cercada por objetos do marido e pelo quarto preservado do filho, essa segurança desaparece.

“Criaturas Extraordinariamente Brilhantes”, dirigido por Olivia Newman, parte dessa mulher aparentemente resolvida para revelar alguém que aprendeu a sobreviver por meio da disciplina. Sally Field interpreta Tova sem transformar cada silêncio numa declaração solene. Ela carrega o cansaço nos ombros, vigia o ambiente com atenção e responde às intromissões com uma ironia discreta.

O polvo que sabe demais

Durante os turnos noturnos, Tova conversa com Marcellus, um polvo-gigante-do-pacífico mantido num dos tanques. O animal escuta suas histórias e acompanha a movimentação do aquário com uma inteligência ignorada pelos funcionários. Diante da lentidão humana, ele demonstra uma impaciência quase profissional.

Marcellus também costuma escapar do tanque para investigar corredores e objetos. Em uma dessas fugas, Tova segue um rastro de água e consegue localizá-lo. A tentativa de devolver o polvo ao lugar termina com uma queda e uma lesão no tornozelo. Obrigada a permanecer em casa por algum tempo, ela perde o controle sobre o espaço que conhecia melhor do que ninguém.

A voz de Alfred Molina oferece a Marcellus uma personalidade orgulhosa, sarcástica e bastante consciente da falta de atenção dos humanos. Suas observações trazem leveza ao drama, especialmente porque ele percebe conexões que os demais deixam passar. O polvo não ocupa apenas o posto de mascote simpático. Ele guarda informações, observa objetos importantes e interfere silenciosamente na aproximação entre Tova e Cameron.

Um músico assume a limpeza

Cameron chega a Sowell Bay dirigindo a velha van deixada por sua mãe, Daphne. O veículo apresenta problemas mecânicos, e ele precisa conseguir dinheiro para pagar o conserto. A carreira musical não oferece estabilidade, os antigos companheiros de banda estão cansados e seu futuro cabe numa coleção de planos ainda pouco confiáveis.

O emprego temporário no aquário surge durante o afastamento de Tova. Cameron aceita a vaga por necessidade, embora trate a limpeza com um entusiasmo próximo de zero. Quando Tova aparece antes da recuperação completa, encontra serviços malfeitos e um substituto pouco interessado nos detalhes. Ela corrige o rapaz, cobra responsabilidade e deixa evidente que até um balde tem lugar definido naquele turno.

Lewis Pullman interpreta Cameron com uma mistura de simpatia e desordem. O personagem sabe conversar, improvisar e adiar decisões, mas encontra dificuldade para sustentar qualquer projeto. Tova passa a ensiná-lo a cuidar do aquário, enquanto ele oferece uma presença capaz de romper o isolamento dela. A relação cresce entre panos, tanques e pequenas repreensões, sem exigir que os dois se tornem íntimos de uma hora para outra.

As pistas deixadas na van

A morte de Daphne deixou Cameron sem a única pessoa que poderia esclarecer a identidade de seu pai. Ao vasculhar a van, ele descobre pertences guardados pela mãe, entre eles uma fotografia e um anel com letras gravadas. Esses objetos oferecem uma direção para a busca, mas também abrem espaço para erros, versões incompletas e lembranças protegidas durante décadas.

Cameron acredita que um empresário chamado Simon Brinks pode ter ligação com Daphne. Ele procura o homem esperando uma confirmação capaz de preencher sua história familiar. A conversa, porém, apresenta uma realidade diferente daquela imaginada. Frustrado, Cameron retorna ao aquário levando consigo a sensação de ter perseguido a pessoa errada.

O anel passa a ocupar um lugar importante nessa investigação. Marcellus observa o objeto e percebe uma informação que Cameron ainda não possui. Olivia Newman distribui essas pistas sem transformar “Criaturas Extraordinariamente Brilhantes” num suspense convencional. O interesse permanece nas escolhas humanas provocadas pelas descobertas e no tempo perdido enquanto cada personagem protege sua própria versão do passado.

Tova precisa escolher onde viver

Enquanto Cameron procura o pai, Tova enfrenta uma decisão sobre o futuro. Antes de adoecer, Will colocou o casal na lista de espera de uma comunidade para idosos. Agora existe uma vaga disponível, e ela considera vender a casa para se mudar sozinha. A proposta oferece assistência e companhia, mas exige abandonar os cômodos onde a memória familiar permaneceu intacta.

Ethan (Colm Meaney) tenta se aproximar sem pressioná-la. Ele oferece afeto, conversa e uma possibilidade de vida fora dos turnos no aquário. Tova recebe essa atenção com cautela, pois aceitar companhia também significa admitir que ainda deseja permanecer ligada ao mundo. Field e Meaney dão naturalidade a essa relação por meio de pausas, constrangimentos e gentilezas que nunca cobram uma resposta instantânea.

Marcellus também enfrenta a passagem do tempo. Tova descobre que o polvo está perto do fim da expectativa de vida de sua espécie e passa a observar suas fugas por outra perspectiva. O desejo dele de sair do tanque deixa de parecer simples travessura. Ao cuidar do animal, ela precisa decidir se proteção significa mantê-lo seguro ou permitir que ele alcance aquilo que procura.

Uma história sobre voltar para casa

“Criaturas Extraordinariamente Brilhantes” reúne uma viúva que pensa em partir, um rapaz que procura suas origens e um polvo interessado em encontrar uma saída. Os caminhos se cruzam dentro do aquário, onde objetos perdidos e conversas interrompidas aproximam histórias familiares separadas pelo tempo.

A adaptação preserva o tom acolhedor do romance de Shelby Van Pelt, embora algumas coincidências peçam generosidade do público. Sally Field sustenta a produção com uma atuação sensível, feita de firmeza e vulnerabilidade. Lewis Pullman acompanha bem essa delicadeza, enquanto Alfred Molina transforma Marcellus no observador mais divertido e perspicaz da trama.

Descobertas unem Tova e Cameron. Elas surgem por meio das pistas deixadas por Daphne, das lembranças ligadas a Erik e da atenção silenciosa de Marcellus. Cada revelação obriga os personagens a tomar uma decisão concreta sobre casa, família e permanência. Quando Tova abre espaço para outra pessoa em sua rotina, um quarto fechado durante anos pode finalmente voltar a ser ocupado.