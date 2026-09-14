Drama belga aplaudido de pé em Cannes está na Netflix

Lara tem 15 anos, vive em Antuérpia e ingressa numa exigente escola de balé enquanto aguarda etapas importantes de sua transição de gênero. Interpretada por Victor Polster, a adolescente deseja tornar-se bailarina profissional, mas precisa conciliar o treinamento rigoroso, o tratamento médico e uma impaciência crescente com o próprio corpo. Dirigido por Lukas Dhont, “O Florescer de uma Garota” acompanha esse período delicado sem transformar a protagonista numa figura passiva. Lara sabe o que deseja. Seu problema está no preço que aceita pagar para chegar lá.

Lara Verhaeghen (Victor Polster) muda-se para Antuérpia com o pai, Mathias (Arieh Worthalter), e o irmão mais novo, Milo (Oliver Bodart). A mudança permite que ela frequente uma prestigiada escola de dança, onde recebe oito semanas para provar que merece permanecer na turma. O prazo coloca cada exercício sob pressão. Enquanto as colegas dominam movimentos aprendidos desde a infância, Lara precisa compensar o atraso por meio de esforço, repetição e uma disciplina quase inflexível.

A escola permite que Lara (Victor Polster) acompanhe as aulas femininas e use o vestiário das garotas. Ainda assim, o reconhecimento institucional não elimina sua insegurança. Ela prefere trocar de roupa longe das colegas e procura esconder partes do corpo que lhe causam desconforto. O gesto revela quanto seu cotidiano depende de pequenas operações de proteção. Antes mesmo de entrar no estúdio, ela já gastou energia tentando atravessar o ambiente sem virar assunto.

O balé lhe oferece uma possibilidade concreta de futuro, mas também expõe diferenças físicas que Lara (Victor Polster) gostaria de superar depressa. Aprender a dançar nas pontas machuca seus pés e cobra resistência. Ela aceita a dor porque teme perder a vaga. A lógica é simples e perigosa. Se descansar, ficará atrás da turma. Se insistir, poderá comprometer o próprio rendimento. Lara escolhe insistir, e o corpo começa a registrar uma conta que ela prefere ignorar.

A medicina segue outro calendário

Fora da escola, Lara (Victor Polster) comparece a consultas ligadas ao tratamento hormonal e à futura cirurgia de afirmação de gênero. Os profissionais acompanham seu desenvolvimento e pedem paciência, palavra pouco útil para uma adolescente que considera cada mês uma demora excessiva. Ela deseja que as mudanças avancem na mesma velocidade de sua determinação. A medicina, porém, depende de condições físicas seguras e de etapas que não podem obedecer à urgência criada pelos ensaios.

Essa diferença entre o calendário médico e o calendário pessoal sustenta boa parte da tensão de “O Florescer de uma Garota”. Lara (Victor Polster) acredita que conseguirá dominar ambos pela força de vontade. Treina mais, fala menos e esconde o cansaço. O plano parece eficiente durante algum tempo, mas depende de uma condição impossível de garantir. Ninguém pode controlar indefinidamente um corpo privado de repouso, alimentação adequada e espaço para demonstrar sofrimento.

Mathias (Arieh Worthalter) percebe que a filha está sobrecarregada e tenta ajudá-la sem invadir sua autonomia. Ele pergunta sobre as aulas, acompanha as consultas e presta atenção à rotina doméstica. Lara (Victor Polster), contudo, responde que está bem sempre que a conversa se aproxima daquilo que mais a aflige. O pai possui afeto e disponibilidade, embora não tenha acesso ao que ela decide ocultar. Quanto menos Lara revela, menor fica a possibilidade de Mathias agir antes que a situação piore.

Uma família fora do estúdio

A relação entre Lara (Victor Polster) e Milo (Oliver Bodart) oferece ao drama uma delicadeza necessária. O irmão pequeno não exige justificativas, relatórios médicos ou demonstrações de competência. Ele participa da vida doméstica com a espontaneidade infantil de quem deseja atenção, comida e companhia. Perto dele, Lara pode ocupar o papel de irmã mais velha sem precisar provar que merece estar ali. Essa convivência abre breves intervalos de descanso, ainda que não resolva sua aflição.

Mathias (Arieh Worthalter) também quebra a rigidez da rotina ao tratar a identidade da filha com respeito e familiaridade. Ele não surge como adversário, tampouco possui uma solução pronta para todos os problemas. É um pai tentando permanecer por perto, mesmo quando Lara (Victor Polster) fecha qualquer passagem para uma conversa mais franca. Arieh Worthalter imprime calor a essa relação por meio de perguntas cautelosas e gestos domésticos. Sua presença oferece apoio, mas não consegue impedir escolhas feitas longe de seus olhos.

A dificuldade de Lara (Victor Polster) para falar sobre o sofrimento cria um paradoxo doloroso. Ela dispõe de uma família acolhedora e de acompanhamento profissional, porém transforma a própria resistência em segredo. O silêncio protege sua vaga na escola e mantém os médicos afastados das consequências do excesso de treino. Também retira dela a chance de receber ajuda antes que a exaustão interfira nos dois projetos que mais valoriza.

O corpo ocupa o primeiro plano

Lukas Dhont aproxima a câmera dos pés feridos, da pele, dos movimentos repetidos e das pausas entre os exercícios. Esse olhar faz o espectador sentir o peso do treinamento, embora por vezes mantenha Lara (Victor Polster) presa demais ao sofrimento físico. Sua personalidade aparece com maior riqueza nas relações familiares, nos silêncios diante do pai e na tentativa de conviver com outros adolescentes. Fora desses espaços, a atenção insistente ao corpo estreita a personagem e gera um incômodo que ultrapassa as dores do balé.

Victor Polster interpreta Lara com contenção. A adolescente quase nunca oferece aos outros a dimensão completa do que sente. Ela sorri quando precisa encerrar perguntas, endurece a postura durante os ensaios e guarda a irritação para situações nas quais já não consegue sustentar a aparência de controle. O ator trabalha essa tensão sem transformar cada silêncio num anúncio de sofrimento. Lara continua teimosa, talentosa, impaciente e, em certas ocasiões, injusta com quem tenta ajudá-la.

“O Florescer de uma Garota” cresce quando observa as escolhas de Lara (Victor Polster) e os efeitos concretos de cada uma. A vontade de permanecer na escola aumenta o desgaste físico. O silêncio afasta Mathias (Arieh Worthalter). A pressa com o tratamento torna cada consulta frustrante. Pouco a pouco, dança, saúde e vida familiar passam a disputar os mesmos recursos. Sem revelar a resolução, o drama alcança seu ponto mais delicado quando Lara já não consegue esconder o preço dos ensaios e perde autoridade sobre os próximos passos. A interrupção que ela mais temia deixa de ser uma possibilidade e passa a determinar sua rotina.