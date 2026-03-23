Suspense visceral com Sally Field e Kiefer Sutherland vai te deixar em completo desespero, na Netflix

No início de “Olho Por Olho”, Karen McCann (Sally Field), ao lado do marido Mack (Ed Harris), vê sua rotina confortável ruir quando, presa no trânsito, atende um telefonema da filha Julie e escuta, sem conseguir agir, o ataque que termina em assassinato; sob direção de John Schlesinger, o conflito central se fixa na incapacidade do sistema de manter preso o suspeito Robert Doob (Kiefer Sutherland).

Karen chega em casa tarde demais e encontra o espaço doméstico transformado em cena de crime, com polícia, perícia e uma sequência de procedimentos que ela não controla. O caso avança para o tribunal, onde promotores tentam sustentar a acusação contra Doob, mas um detalhe técnico compromete as provas e leva à libertação do réu. A decisão judicial interdita o caminho institucional e desloca Karen para uma posição de impotência formal, deixando o suspeito novamente em circulação.

Justiça que falha

Após a soltura, Karen não recua para o luto passivo. Ela passa a observar os movimentos de Doob, segue seus trajetos e tenta mapear padrões de comportamento. O objetivo é simples e direto: confirmar se ele representa uma ameaça real para outras mulheres. O problema surge no limite legal dessa vigilância, já que ela não tem autorização para agir, e qualquer erro pode transformá-la em infratora, ampliando o risco pessoal.

Em casa, Mack tenta restabelecer alguma normalidade, insistindo em confiar no sistema e em reconstruir a rotina familiar. Karen, porém, negocia internamente outra lógica: se o tribunal falhou, ela precisa assumir o controle da situação. Essa divergência cria um impasse doméstico que não se resolve em conversa, apenas em decisões práticas, e a distância entre os dois cresce à medida que ela se afasta da vida comum.

Vigilância como método pessoal

Karen intensifica a vigilância e passa a registrar horários, deslocamentos e comportamentos de Doob. Ela aposta em uma lógica quase investigativa, ainda que sem respaldo institucional, transformando o cotidiano em uma sequência de observação contínua. O problema é que essa rotina exige tempo, foco e uma exposição crescente, já que ela precisa se manter próxima do suspeito sem ser percebida, aumentando o risco de confronto direto.

Em paralelo, ela busca meios de se preparar fisicamente. Procura treinamento em defesa pessoal e aprende a reagir em situações de ameaça, tentando reduzir a desvantagem que teria em um eventual encontro. Esse movimento altera sua posição: de vítima indireta, ela passa a se colocar como agente ativa, ainda que fora das regras formais, o que encurta a margem de segurança.

Arma, preparo e limite

A decisão mais radical surge quando Karen obtém uma arma. O gesto não vem carregado de discurso, mas de cálculo: ela entende que precisa de um recurso imediato caso a vigilância se transforme em confronto. Esse passo, no entanto, eleva o nível de risco de forma direta, porque qualquer ação armada implica consequências legais irreversíveis, além do perigo físico imediato.

Ela não diz, mas cada treino, cada deslocamento e cada aproximação indicam que o plano não depende mais de provas ou validação externa, ou melhor, depende apenas da sua capacidade de agir antes que Doob ataque novamente, o que comprime o tempo disponível e aumenta a pressão sobre cada escolha. O controle que ela busca se transforma em urgência operacional.

Quando o risco vira ação

Karen reduz o espaço entre observação e intervenção. Ao identificar comportamentos que sugerem um novo ataque, ela passa a se posicionar mais próxima do suspeito, antecipando possíveis movimentos. A vigilância deixa de ser apenas coleta de informação e se torna preparação para agir. O obstáculo continua sendo o mesmo: sem respaldo legal, qualquer decisão pode ser interpretada como crime.

Nesse ponto, o suspense se constrói menos pela dúvida sobre o culpado e mais pelo limite que Karen está disposta a cruzar. O espectador acompanha não só o que ela faz, mas o custo de cada escolha, que inclui o risco de perder a própria liberdade e de comprometer definitivamente sua vida familiar.

Karen precisa decidir, sob pressão imediata, se executa o plano que construiu ao longo de sua vigilância. A consequência é concreta: qualquer caminho escolhido redefine sua posição diante da lei, da família e de si mesma, sem espaço para retorno ao ponto inicial.