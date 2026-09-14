Francis Ford Coppola dá uma aula de direito em thriller com Matt Damon, na Netflix

Recém-formado e sem dinheiro, Rudy Baylor enfrenta uma poderosa seguradora em Memphis para defender uma família abandonada durante o tratamento do filho. Rudy Baylor (Matt Damon) termina a faculdade de Direito sem emprego, clientes influentes ou qualquer vantagem que facilite sua entrada nos grandes escritórios de Memphis. Enquanto antigos colegas começam carreiras confortáveis, ele continua trabalhando em um restaurante e procurando uma oportunidade. O diploma está nas mãos, porém as contas chegam antes dos clientes.

Lançado em 1997 e dirigido por Francis Ford Coppola, “O Homem Que Fazia Chover” acompanha esse jovem advogado durante seu primeiro grande caso. Rudy representa Dot Black (Mary Kay Place) e Buddy Black (Red West), pais de Donny Ray (Johnny Whitworth), rapaz com leucemia que precisava de um transplante de medula óssea. A seguradora Great Benefit recusou a cobertura do tratamento, apesar dos pagamentos feitos pela família.

O caso oferece a Rudy a chance de construir uma carreira, embora carregue uma urgência bem maior que sua ambição profissional. Donny Ray está doente, seus pais não possuem recursos e a companhia dispõe de advogados experientes para prolongar a disputa. Rudy precisa transformar cartas, formulários e negativas burocráticas em provas capazes de chegar ao tribunal.

Seu primeiro emprego na área surge pelas mãos de Bruiser Stone (Mickey Rourke), advogado bem-sucedido que procura clientes em hospitais e outros lugares frequentados por pessoas vulneráveis. Bruiser oferece acesso ao mundo jurídico, mas trabalha cercado por métodos duvidosos. Rudy entra no escritório porque precisa sobreviver e descobre que o diploma, sozinho, abre poucas portas.

Uma dupla improvável assume o caso

Nesse ambiente, Rudy conhece Deck Shifflet (Danny DeVito), bacharel em Direito que conhece leis, seguradoras e atalhos administrativos, embora nunca tenha conseguido aprovação no exame da Ordem. Deck possui experiência suficiente para antecipar algumas armadilhas e malícia bastante para identificar oportunidades. Falta apenas a autorização oficial para atuar como advogado.

Rudy e Deck formam uma parceria desigual, divertida e eficiente. Um possui licença, disposição e pouca experiência. O outro carrega conhecimento, contatos e uma relação bastante flexível com certas formalidades. Danny DeVito dá ao personagem uma esperteza simpática, sem transformá-lo apenas em alívio cômico. Deck localiza pessoas, recupera informações e impede que a inexperiência do colega custe prazos importantes.

Os dois assumem a causa dos Black com poucos recursos e uma estrutura improvisada. A Great Benefit, por sua vez, contrata Leo Drummond (Jon Voight), advogado prestigiado que chega às audiências acompanhado por uma equipe numerosa. A diferença entre os lados aparece nas pastas, nos auxiliares e na segurança de quem conhece cada regra do tribunal.

Drummond usa objeções, procedimentos e contestações para manter documentos longe do júri. Jon Voight interpreta o advogado com elegância suficiente para dispensar gritos. Um olhar condescendente ou uma pergunta cuidadosamente formulada já revela o tamanho da desvantagem enfrentada pelo estreante. Rudy pode acreditar na causa, porém ainda precisa aprender a apresentá-la dentro das regras dominadas pelo adversário.

Cartas expõem a conduta da seguradora

As cartas recebidas por Dot ocupam um lugar decisivo na investigação. Elas registram as tentativas da família, as recusas da companhia e o tempo perdido enquanto Donny Ray aguardava tratamento. O que parecia uma correspondência administrativa passa a indicar uma possível política empresarial voltada à negação de pedidos.

Rudy e Deck procuram funcionários e ex-funcionários que possam explicar os critérios adotados pela Great Benefit. Jackie Lemanczyk (Virginia Madsen), antiga integrante da empresa, possui informações relevantes sobre orientações internas. Levar esse material ao julgamento exige enfrentar questionamentos sobre origem, sigilo e validade das provas.

Francis Ford Coppola acompanha a preparação do processo sem transformar o vocabulário jurídico numa aula. Cada regra surge ligada a uma necessidade concreta. Uma objeção pode retirar um depoimento. Uma audiência pode abrir acesso a documentos. Um erro cometido por Rudy pode favorecer uma empresa muito mais preparada para suportar meses de disputa.

Essa atenção ao trabalho cotidiano afasta “O Homem Que Fazia Chover” da fantasia do advogado genial que resolve tudo com um discurso brilhante. Rudy estuda, erra perguntas, observa Drummond e aprende a escolher melhor suas palavras. Matt Damon preserva a insegurança do personagem, inclusive quando ele parece ganhar confiança. O jovem deseja ajudar os Black, mas também sabe que uma derrota pode encerrar sua carreira antes que ela comece de verdade.

Kelly enfrenta outra forma de violência

Enquanto prepara a ação contra a seguradora, Rudy conhece Kelly Riker (Claire Danes) durante suas visitas a um hospital. Ela sofre agressões do marido, Cliff Riker (Andrew Shue), e teme que uma separação provoque novos ataques. O advogado se aproxima, oferece ajuda e logo mistura cuidado profissional com envolvimento afetivo.

Kelly não ocupa a história apenas para oferecer romance ao protagonista. Sua presença coloca Rudy diante de uma violência que acontece longe do tribunal e dificilmente espera o cumprimento de um prazo judicial. Um processo contra uma empresa permite consultar documentos e preparar perguntas. Um marido agressivo pode aparecer quando ninguém está pronto para reagir.

Claire Danes interpreta Kelly com fragilidade e cautela, preservando a percepção de uma mulher que avalia cada palavra antes de pronunciá-la. Rudy quer protegê-la, embora sua proximidade também possa aumentar o perigo. Ele não diz, mas seu desejo de permanecer ao lado dela revela quanto ainda confunde responsabilidade, afeto e impulso, ou melhor, quanto essa mistura pode comprometer ambos quando Cliff conserva acesso à casa e à rotina da esposa.

A relação entre Rudy e Kelly acrescenta risco pessoal à pressão do julgamento. O advogado já enfrenta uma companhia poderosa e passa a lidar com um agressor que desconhece regras profissionais. Sua tentativa de ajudar duas pessoas ameaçadas por forças maiores nasce da mesma inquietação, ainda que cada situação exija escolhas muito diferentes.

O tribunal finalmente escuta a família

O juiz Tyrone Kipler (Danny Glover) ocupa papel importante quando o caso avança. Ele impõe regras aos dois lados e oferece a Rudy espaço para trabalhar, sem facilitar sua tarefa. O jovem continua responsável por apresentar documentos, questionar testemunhas e resistir às tentativas de Drummond de controlar aquilo que chega ao júri.

Coppola sustenta o suspense pela circulação das informações. A defesa procura ocultar registros internos e enfraquecer depoimentos. Rudy tenta ligar as cartas enviadas aos Black às práticas adotadas dentro da Great Benefit. Cada documento aceito aumenta o risco jurídico da empresa. Cada prova retirada devolve autoridade aos advogados corporativos.

“O Homem Que Fazia Chover” permanece envolvente porque acompanha gente comum obrigada a enfrentar instituições preparadas para cansar, intimidar e esperar. A família Black precisa provar que pagou por uma proteção que desapareceu quando se tornou necessária. Rudy precisa demonstrar competência numa profissão que mal começou a exercer.

O drama judicial é sustentado por personagens que chegam ao fórum com recursos muito diferentes. Matt Damon oferece juventude e persistência, Danny DeVito garante vivacidade à investigação e Jon Voight personifica a segurança de quem raramente entra numa sala em desvantagem. Quando Rudy abre sua pasta diante do júri, a próxima pergunta pode manter uma prova nos autos ou devolver o controle à Great Benefit.