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Dix pour centChristophe Brachet / Netflix
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Série francesa vencedora do Emmy volta 5 anos depois com Camille Cottin e George Clooney na Netflix

Executivos meio velhacos e aqueles seus velhos aconselhamentos cretinos; astros meio fora de moda, amargando um ostracismo iminente; novas musas tentando um lugar ao sol, sujeitas às humilhações e ao assédio de produtores tarados; e veteranos que acabam por depender da bondade de estranhos num asilo lá longe: em maior ou menor proporção, tudo isso diz respeito aos personagens de “Dix pour Cent”. Émilie Noblet transforma as quatro temporadas da série exibida pela France 2 entre 2015 e 2020 e levada ao mundo pela Netflix em 2021 num enredo mais objetivo e mais ágil, sem deixar de fora as blagues afiadas sobre o brilho fugaz dos holofotes e a peleja de egos por trás. Sim, é um enredo mais genérico — e muito mais frustrante para alguns —, mas que diverte.

O show tem que continuar

Andréa Martel decidiu que podia voar mais alto. Sempre afoita, a ex-agente da Agence Samuel Kerry, a ASK, é agora uma promessa do cinema vai inteirando-se das mil dificuldades do métier. Para começar, ela descobre que alguns dos problemas de seu antigo ganha-pão resistem, incluindo uma disputa com Mathias, rival dos velhos tempos, empresário do ator que deseja ter à frente do elenco de “O Fugitivo”, seu primeiro longa, um homônimo do arrasa-quarteirão com Harrison Ford dirigido por Andrew Davis. Mathias tem se saído melhor do que a encomenda (e muito melhor do que Andréa gostaria), gancho de que as roteiristas Violaine Bellet, Lison Daniel e Fanny Herrero valem-se para esgrimir tópicos como a inclusão das mulheres em certos nichos, travando uma guerra desleal pelo sucesso. Engenhosos, Camille Cottin e Thibault de Montalembert inspiram o público a acreditar no desfecho amarradinho, embora não se possa fazer um filme sem algumas gotas de sangue.

Filme: Dix pour Cent: O Filme
Diretor: Émilie Noblet
Ano: 2026
Gênero: Comédia/Drama
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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