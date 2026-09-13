A pianista que Mário de Andrade amava

Há 40 anos morria Magda Tagliaferro, pianista admirada por Mário de Andrade e mestra de gerações de músicos brasileiros.

Quando a maior pianista brasileira do século 20 se apresentava no Teatro Municipal de São Paulo, o poeta modernista Mário de Andrade (1893-1945) não se limitava a aplaudi-la, não se continha quieto:

— Magda, eu te amo! — era como ele vocalizava sua ovação individual, ressoando da concorrida plateia.

Nascida em Petrópolis, filha de um músico francês, Magdalena Maria Yvonne Tagliaferro (1893-1986) foi gigante nos palcos nacionais e internacionais e também se encarregou de formar gerações de músicos, mestra absoluta que era. Morreu há 40 anos, em 9 de setembro de 1986. Como sói acontecer, a data passou em branco. Pouquíssimos se recordam de Magda.

Entre os prodígios que tomaram aulas com ela, cito Amilton Godoy, virtuose do Zimbo Trio. Na adolescência, semanalmente ele tomava um trem de Bauru, onde morava, para São Paulo, onde Magda dava suas lições. Época de distâncias maiores. Certamente, não se arrepende nem um tantinho do empenho — assim como nós, gratos pelos acordes que este aprendizado legou à música brasileira.

Amilton me contou que a professora costumava cobrar autenticidade, dizendo reiteradamente que o que estava na partitura ela já sabia; interessava-lhe mesmo era a interpretação que cada um poderia dar. Eu, que não entendo nada de música, mas que ouço música tanto quanto respiro, reconheço o propósito — Magda desafiava seus pupilos e, decerto, era assim que arrancava de suas almas execuções acima da perfeição.

O pianista Fábio Caramuru, cujo mais recente álbum é o delicioso ‘Brazil On Two Pianos’, em parceria com Marco Bernardo, guarda o privilégio e a responsabilidade de ter sido o último aluno brasileiro de Magda. A quem se interessar pela produção dele, recomendo o disco ‘Dialogues Between A Piano And The Brazilian Fauna’, lançado uns 10 anos atrás. Coisa fina.

Conta-se que Magda Tagliaferro tinha apenas 9 anos de idade quando se apresentou em público pela primeira vez. À guisa de cachê, ganhou uma boneca maior do que ela.

Desconheço o paradeiro do brinquedo. Desconfio que não tenha sido preservado.