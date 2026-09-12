5 vinhos que ajudam a entender por que tanta gente se apaixona por vinho

Quem gosta de vinho acaba descobrindo pela prática que um bom vinho não significa necessariamente o vinho mais caro e que, às vezes, uma garrafa que aparece por acaso pode significar muito mais para quem bebe do que o vinho megaindicado por revistas ou premiado em degustações internacionais às cegas. E às vezes descobrir um vinho por conta própria pode simplesmente ser mais agradável e divertido do que experimentar aquilo que chega por recomendação.

Algumas garrafas, contudo, se tornam míticas e conseguem justificar a fama. A Casa Ferreirinha, que faz o lendário Barca Velha, já passou anos sem lançar uma nova safra porque considerou que o vinho não alcançava o padrão do rótulo. Mas quem abre uma garrafa por prazer não precisa conhecer cada detalhe ou saber que está bebendo um vinho lendário para gostar daquilo que está bebendo.

Esta é uma lista bastante simples. As escolhas partem da experiência de pessoas que beberam esses vinhos. Há rótulos do Chile, do Uruguai, da Itália, incluindo a Sicília, e do Líbano. São vinhos de castas e tradições bastante diferentes, e cada um deixou uma lembrança na pessoa que o bebeu.

Quem gosta de vinho pelo prazer de beber, e não pelo status de estar bebendo, tem aqui cinco excelentes rótulos, extraordinários, diria. São vinhos para beber pelo menos uma vez na vida, sem catecismo. A recomendação pode levar à primeira garrafa. E aí gostar dela, repetir, já é com quem bebe.