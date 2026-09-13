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por Eberth Vêncio
Eberth Vêncio

Deus não precisa do seu voto

Não abra mão do voto nem permita ser coagido ou manipulado por quem quer que seja.

Vote em quem você quiser. Não é da minha conta. A urna eletrônica, por mais que achincalhada pelos néscios, é um altar secreto onde se reza para Deus ou para o diabo, por meio do voto popular. Ops! Desculpe eu misturar política com religião. Ato falho. Devo estar assistindo à propaganda eleitoral obrigatória mais do que devia. Sempre se corre o risco de poluir os pensamentos com tamanha desfaçatez e cara de pau de alguns candidatos. Vote em quem você quiser. Ninguém tem nada com isso. Não precisa votar nos candidatos que o patrão mandou, sob ameaças de perder o emprego. Não tenha medo. Faça-se de convencido. Diga que vai votar no candidato dele, mas, na surdina, na segurança do claustro eleitoral, vote nos candidatos que julgar os mais adequados, de acordo com os seus parâmetros e princípios. Vote em quem você quiser. Ninguém manda no seu voto. Nem parente, nem patrão, nem polícia, nem influenciador digital, nem celebridade, nem líder religioso. Igreja não é lugar para se pregar política partidária. Já basta terem pregado Jesus numa cruz. Aliás, não se mistura religião com política. Tome aqui o conselho de um ateu: não vote em candidatos que misturam religião e política. Se Deus, de fato, existe, ele não quer e não precisa do seu voto. Não tenha medo. Você não vai para o inferno. Até porque, como escreveu o filósofo francês Jean-Paul Sartre, “o inferno são os outros”, ou seja, já estamos nele, atolados em lama até o pescoço. Sim. Lidamos com inumeráveis problemas cotidianos. Um leão por dia é o que se diz. Tem como melhorar. Mas só tem um jeito. Por meio do associativismo, da democracia e do voto consciente. Vote em quem você quiser, mas vote com cuidado e com critérios. Pesquise a vida pregressa dos candidatos. Dá um Google neles. Não vai colocar qualquer zé-ruela para definir os destinos da nação, vai? Pois então. Vote de acordo com a sua consciência. Perca tempo, ou melhor, ganhe tempo ao estudar os perfis dos candidatos nos quais você pretende depositar o voto. Votar não é uma escolha ordinária, aleatória, eivada de submissão. Não aceite votar num candidato só porque um amigo ou um parente pediu esse favorzinho. Ouça com atenção. Anote o nome do indicado. E pesquise. Se o considerar digno do seu voto, digite o seu número na urna eletrônica. Se for necessário mentir para conservar o seu emprego, minta. Se for necessário tergiversar para evitar uma desavença familiar, faça-o, mantendo-se fiel às suas convicções. Enfim, se você checou até esse ponto da crônica e considera que essa linha de raciocínio faz algum sentido, não vote nos candidatos que eu recomendar, sem antes analisar os seus currículos e os seus antecedentes. Não sou candidato a nada. Eu sou um escritor. Eu sou um poeta. Eu vivo com a cabeça no mundo da lua, mas o meu corpo é parte do planeta. Leia. Pesquise. Estude. Mas tome muito cuidado com as fontes de informação. Muitas delas estão contaminadas por notícias falsas e falsos conceitos. Saia da bolha. Saia da ilha. Enxergue-se no escondidinho da urna a exercer o seu direito inalienável e intransferível, ao cravar votos preciosos, legítimos, fundamentais, em candidatos com estofo ético e intelectual para melhorar a sua vida, a vida da sua família, mas, principalmente, a vida da maior parte do povo brasileiro, em especial os menos favorecidos. Votar é um ato libertário. É uma revolução em que não se derruba sangue. Depois da educação, é a melhor arma de que dispomos para transformar o país, tornando-o mais justo, mais seguro e igualitário. Não menospreze o seu poder de mudança. Não abra mão do voto. E não permita ser coagido ou manipulado por quem quer que seja, principalmente por aqueles que se aproveitam das suas convicções religiosas para ludibriá-lo. Se há diabo, ele mora na mente e no coração desse tipo de gente ardilosa. Valorize o seu voto, meu irmão. Valorize o seu voto, minha irmã. E vamos em frente, na busca por um mundo melhor. Viva a liberdade. Viva a democracia brasileira.

Eberth Vêncio

Eberth Vêncio

Eberth Franco Vêncio, médico e escritor, 60 anos. Escreve para a “Revista Bula” há 15 anos. Tem vários livros publicados, sendo o mais recente “Bipolar”, uma antologia de contos e crônicas.

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