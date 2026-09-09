Steven Spielberg assinou o roteiro desse filme conhecido como um dos mais assustadores da história do cinema, no Prime Video

Em 1982, Tobe Hooper levou o terror para uma casa suburbana da Califórnia, onde uma família tenta resgatar a filha capturada por forças sobrenaturais. Steve Freeling (Craig T. Nelson) trabalha na venda das casas de Cuesta Verde, um bairro planejado que promete conforto, segurança e tranquilidade. Ele vive ali com a esposa, Diane Freeling (JoBeth Williams), e os três filhos, Dana (Dominique Dunne), Robbie (Oliver Robins) e a pequena Carol Anne (Heather O’Rourke). A residência tem quartos espaçosos, quintal, piscina em construção e todos os símbolos do bem-estar da classe média americana.

Dirigido por Tobe Hooper, “Poltergeist: O Fenômeno” começa dentro dessa rotina confortável. Steve acompanha futebol com os amigos, Diane cuida das crianças e os irmãos discutem por motivos banais. Tudo parece familiar até Carol Anne acordar durante a madrugada e conversar com a televisão, embora a programação já tenha terminado. Diante da tela tomada por chuviscos, a menina reage a uma voz que somente ela consegue ouvir.

Os pais observam a cena com estranhamento, porém ainda acreditam estar diante de um episódio de sonambulismo. O problema cresce quando uma presença atravessa a televisão e invade a casa. Móveis mudam de lugar, objetos se movem sem ajuda e os cômodos passam a obedecer a regras próprias. Diane chega a encarar algumas ocorrências com curiosidade, mas a diversão termina quando os fenômenos ameaçam Robbie e separam Carol Anne da família.

A casa captura uma criança

Durante uma tempestade, o quarto infantil deixa de oferecer qualquer proteção. Robbie é atacado pela árvore localizada diante da janela, enquanto Carol Anne desaparece dentro de uma passagem aberta no armário. A menina some fisicamente, mas sua voz continua chegando pela televisão. Steve e Diane podem ouvi-la, embora não consigam descobrir onde ela está nem como trazê-la de volta.

Essa escolha torna “Poltergeist: O Fenômeno” especialmente angustiante. Carol Anne permanece próxima o bastante para chamar pela mãe, porém distante demais para ser alcançada. A televisão, antes usada para entretenimento, passa a ser o único canal de comunicação com a criança. Desligar o aparelho poderia romper o contato. Mantê-lo ligado significa conservar dentro da sala a porta usada pelas presenças.

JoBeth Williams sustenta Diane com uma mistura convincente de medo, carinho e coragem. A personagem não abandona a filha quando percebe que o perigo desafia qualquer explicação conhecida. Craig T. Nelson oferece a Steve um desespero menos espalhafatoso. Ele tenta preservar alguma autoridade dentro da própria casa, mas precisa admitir que dinheiro, trabalho e prestígio pouco valem diante daquela invasão.

Heather O’Rourke, com apenas cinco anos durante as filmagens, dá a Carol Anne uma serenidade desconcertante. A menina fala com o desconhecido sem compreender a dimensão da ameaça, e sua aparência frágil aumenta o desconforto. Sua participação não depende de gritos constantes ou de uma atuação infantil excessivamente calculada. Basta a voz atravessar o ruído da televisão para que os adultos percam qualquer sensação de segurança.

Pesquisadores chegam a Cuesta Verde

Sem encontrar ajuda pelos caminhos comuns, Steve chama uma equipe dedicada ao estudo de fenômenos paranormais. A doutora Lesh (Beatrice Straight) visita a residência acompanhada por Ryan (Richard Lawson) e Marty (Martin Casella). Os três chegam com câmeras e equipamentos preparados para registrar pequenas alterações. Em poucos minutos, percebem que o caso dos Freelings ultrapassa tudo o que haviam observado anteriormente.

A presença dos pesquisadores muda o andamento da história. A família deixa de enfrentar os acontecimentos sozinha, mas continua sem meios suficientes para alcançar Carol Anne. Cada novo registro comprova que existe algo dentro da casa, enquanto também revela a incapacidade dos especialistas para controlar aquilo. Conhecimento oferece acesso a algumas pistas, mas não garante proteção.

Tobe Hooper trabalha o suspense por meio dessa diferença entre observar e agir. A câmera registra objetos em movimento, portas abertas e mudanças inexplicáveis nos quartos, porém nenhuma gravação consegue retirar a menina do lugar onde foi aprisionada. O espectador recebe informações junto com os personagens e permanece preso à espera deles. Quanto mais os adultos descobrem, maior fica o risco assumido por Diane.

A doutora Lesh decide procurar alguém com experiência mais específica. Assim chega Tangina Barrons (Zelda Rubinstein), médium que examina a residência e identifica uma passagem entre mundos. Sua entrada poderia cair no exagero, mas Rubinstein interpreta Tangina com firmeza e uma segurança quase administrativa. Ela fala sobre o sobrenatural com a objetividade de quem chegou para resolver uma emergência doméstica bastante inconveniente.

Diane assume o maior risco

Tangina distribui tarefas e prepara uma tentativa de resgate. Diane aceita entrar na passagem porque Carol Anne reconhece sua voz e precisa desse vínculo para voltar. Steve permanece do lado de fora, responsável por manter a ligação entre as duas. Cordas, aparelhos e orientações ocupam o lugar das ferramentas que normalmente protegeriam uma família.

O terror ganha força porque as ações continuam simples e compreensíveis. Uma mãe procura a filha. Um pai tenta impedir que ambas desapareçam. Especialistas buscam manter aberta uma passagem que mal conseguem controlar. A dimensão sobrenatural cresce, mas a necessidade dos Freelings permanece íntima e concreta.

“Poltergeist: O Fenômeno” também funciona por aproximar o medo de objetos comuns. A ameaça não vive em um castelo remoto ou em uma mansão abandonada. Ela ocupa uma casa nova, cercada por outras residências parecidas, construída para famílias que acreditavam ter comprado estabilidade. A televisão, o armário, a árvore e o corredor deixam de fazer parte do conforto e passam a limitar a circulação dos moradores.

A produção mantém ritmo ágil mesmo quando apresenta vários fenômenos. Hooper permite que o público conheça os Freelings antes de colocá-los sob ataque, o que fortalece o envolvimento com o resgate. Steven Spielberg, responsável pela história, pelo roteiro ao lado de Michael Grais e Mark Victor e também pela produção, imprime ao cotidiano familiar uma energia calorosa. Essa combinação ajuda a explicar por que o longa atravessou décadas sem perder sua capacidade de assustar.

Steve vendeu aos vizinhos a promessa de uma vida tranquila em Cuesta Verde, mas descobre que desconhece a história do próprio terreno. Diane, por sua vez, precisa transformar o instinto materno em ação para recuperar Carol Anne. Quando a segurança deixa de existir dentro de casa, os Freelings recolhem o que ainda podem proteger e mantêm a televisão longe do quarto.