Vencedor do Oscar, thriller de espionagem com Sean Connery e Alec Baldwin está na Netflix

Nos últimos anos da Guerra Fria, um analista da CIA corre contra o tempo para descobrir por que um capitão soviético conduz um submarino nuclear aos Estados Unidos. O capitão Marko Ramius (Sean Connery) recebe o comando do Outubro Vermelho, o mais avançado submarino nuclear da União Soviética. A embarcação possui um sistema de propulsão silencioso, chamado de lagarta, capaz de enganar sonares e aproximar seus mísseis do território inimigo sem emitir o ruído habitual.

Durante uma missão no Atlântico Norte, Ramius abandona a rota oficial e segue em direção aos Estados Unidos. A mudança mobiliza a Marinha soviética, que envia navios e submarinos para capturá-lo. Aos norte-americanos, Moscou apresenta a movimentação como uma operação de resgate. Nos bastidores, porém, o objetivo é impedir que o Outubro Vermelho caia nas mãos do adversário.

As intenções de Ramius permanecem desconhecidas. Ele pode estar planejando um ataque nuclear, tentando desertar ou agindo por algum motivo ainda mais pessoal. Essa dúvida sustenta “A Caçada ao Outubro Vermelho”, suspense de 1990 dirigido por John McTiernan, cineasta que já havia comandado “O Predador” e “Duro de Matar”.

Jack Ryan aposta em outra versão

Em Washington, o analista da CIA Jack Ryan (Alec Baldwin) examina fotografias do Outubro Vermelho e descobre a existência da propulsão silenciosa. Historiador e ex-fuzileiro naval, Ryan havia estudado a vida de Ramius e acredita que o soviético deseja entregar o submarino aos Estados Unidos.

Sua interpretação encontra resistência entre militares e autoridades. Ninguém parece disposto a confiar num homem que comanda uma embarcação repleta de armas nucleares. Se Ryan estiver errado, os Estados Unidos podem permitir que um inimigo se aproxime de sua costa sem ser percebido. Se estiver certo e ninguém agir, os soviéticos destruirão o submarino antes que Ramius consiga pedir asilo.

O analista recebe poucas horas para sustentar sua hipótese. Alec Baldwin apresenta Ryan como um profissional inteligente, mas distante do herói invencível que costuma ocupar esse tipo de produção. Ele sente medo, sofre com turbulências e aparenta preferir uma biblioteca a um submarino. Sua principal arma é a capacidade de observar comportamentos e relacionar informações dispersas.

Essa fragilidade deixa a aventura mais interessante. Ryan não entra na operação porque domina torpedos, mergulhos ou combates navais. Ele embarca porque foi o único a considerar que o silêncio de Ramius poderia esconder um pedido de ajuda. A missão exige que coloque o próprio corpo a serviço de uma conclusão elaborada dentro de um escritório.

O sonar vira instrumento de caça

No submarino norte-americano USS Dallas, o comandante Bart Mancuso (Scott Glenn) procura localizar o Outubro Vermelho. Seu operador de sonar, Jones (Courtney B. Vance), percebe um som estranho no oceano e suspeita que esteja ouvindo a nova embarcação soviética. O ruído, confundido inicialmente com uma atividade natural, torna-se a única pista disponível.

Mancuso segue o sinal enquanto tenta descobrir se está perseguindo um desertor ou uma ameaça nuclear. Scott Glenn interpreta o comandante com uma autoridade discreta, sem transformar cada ordem em demonstração de força. Ele escuta seus homens, avalia o perigo e mantém os torpedos disponíveis. A prudência dura enquanto houver tempo para exercê-la.

John McTiernan transforma telas de sonar, mapas, periscópios e telefonemas em peças centrais da tensão. O público acompanha informações que permanecem separadas entre Washington, o Dallas e o Outubro Vermelho. Ramius conhece seu plano, Ryan desconfia dele e Mancuso precisa decidir quanto vale essa desconfiança. Nenhum dos três possui controle completo sobre a situação.

Essa divisão torna cada ruído mais ameaçador. Dentro dos submarinos, homens trabalham cercados por metal, água e ordens que podem chegar tarde demais. O inimigo raramente aparece diante dos olhos. Ele surge como um ponto numa tela, uma frequência incomum ou uma alteração quase imperceptível no oceano.

Ramius enfrenta a própria tripulação

Dentro do Outubro Vermelho, Ramius mantém parte de seus planos em segredo. O capitão Vasily Borodin (Sam Neill), seu braço direito, conhece suas intenções, mas os demais marinheiros acreditam cumprir uma missão autorizada pelo governo soviético. Revelar a verdade cedo demais poderia provocar uma rebelião e retirar de Ramius o comando da embarcação.

Sean Connery oferece ao personagem uma serenidade desconcertante. Ramius fala pouco e raramente demonstra hesitação, mesmo quando a frota soviética fecha o cerco. Sua segurança pode inspirar lealdade ou aumentar as suspeitas, dependendo de quem observa. Até seu sotaque escocês, que jamais tenta parecer russo, acaba aceito pela firmeza da interpretação. O cinema também vive dessas pequenas ousadias.

A perseguição ganha outra camada com a entrada do capitão Viktor Tupolev (Stellan Skarsgård), antigo aluno de Ramius. Tupolev conhece os hábitos do comandante e recebe a missão de localizar o Outubro Vermelho. A proximidade entre mestre e discípulo transforma conhecimento em ameaça, pois certas manobras podem ser previstas antes mesmo de começarem.

Ramius ainda precisa lidar com problemas dentro do submarino, a aproximação dos soviéticos e a dificuldade de revelar suas intenções aos norte-americanos sem ser atacado. O sistema silencioso lhe oferece uma vantagem valiosa, mas também impede que seus possíveis aliados saibam onde ele está. Desaparecer do sonar resolve apenas metade do problema.

Dois homens precisam acreditar

Quando Jack Ryan chega ao USS Dallas, sua hipótese depende da confiança de Mancuso. O comandante não possui garantia de que Ramius queira desertar, enquanto o analista não dispõe de uma mensagem capaz de provar sua versão. Ambos precisam interpretar a rota e os movimentos do Outubro Vermelho antes que outra embarcação soviética alcance o alvo.

“A Caçada ao Outubro Vermelho” trabalha a ação por meio dessas escolhas. Os torpedos importam, mas a espera pelo disparo ocupa mais espaço do que a destruição. McTiernan mantém a história compreensível mesmo quando apresenta termos militares e procedimentos navais. A tecnologia entra para esconder informações, encurtar prazos e aumentar o perigo de uma decisão equivocada.

Sean Connery domina o silêncio de Ramius, enquanto Alec Baldwin torna Ryan acessível por sua falta de pose. Scott Glenn ocupa o espaço entre os dois, com a responsabilidade de acreditar numa leitura que pode salvar centenas de homens ou colocar sua tripulação em risco. O resultado é um suspense inteligente, movimentado e surpreendentemente humano, no qual a guerra pode começar antes que cada lado descubra o que o outro realmente deseja.