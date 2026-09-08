Drama cativante europeu sobre Segunda Guerra, no Prime Video

Em 1940, o jornalista alemão Ludwig Kirsch (Volker Bruch) e o filho Rolf (Julius Weckauf) estão retidos em Marselha, na França ocupada pelos nazistas. Procurado pelo regime por causa dos textos que publicou, Ludwig precisa atravessar os Pirineus, chegar a Portugal e embarcar para os Estados Unidos, onde sua mulher aguarda a família. Dirigido por Tobias Wiemann, “Caminho para a Liberdade” acompanha essa fuga pelo olhar de duas crianças obrigadas a lidar com perigos que os adultos criaram.

Ludwig sabe que permanecer em território francês pode levá-lo à prisão. Sua passagem pela Alemanha como jornalista crítico ao nazismo transformou seu nome em alvo, e os documentos falsificados que carrega oferecem somente uma chance de seguir adiante. Ao lado do pai, Rolf tenta preservar alguma normalidade. O menino quer reencontrar a mãe em Nova York, mas também se recusa a abandonar Adi, seu cachorro e companheiro inseparável.

O nome do animal, diminutivo de Adolf, rende uma ironia desconfortável em meio à perseguição nazista. Para Rolf, porém, o cachorro pouco tem a ver com política. Adi representa casa, afeto e uma vida anterior à fuga. Ludwig reconhece esse vínculo, embora saiba que um latido no momento errado pode denunciar o grupo. A guerra chega à infância dessa maneira, obrigando um garoto a escolher o que cabe na bagagem quando quase tudo já lhe foi retirado.

Pai e filho viajam de trem em direção à fronteira espanhola. A partir dali, precisam cruzar as montanhas a pé e alcançar uma rota capaz de levá-los até Portugal. O plano depende de documentos falsos, colaboradores locais e silêncio absoluto. Basta uma revista mais cuidadosa, uma denúncia ou um encontro com soldados para que a viagem termine antes do destino.

Uma guia jovem demais

Perto dos Pirineus, Ludwig conhece Núria (Nonna Cardoner), a jovem encarregada de guiá-los pela passagem clandestina. A surpresa do jornalista é compreensível. Ele esperava alguém mais velho e recebe uma adolescente de poucas palavras, acostumada ao terreno e pouco disposta a ouvir dúvidas sobre sua competência.

Núria conhece as trilhas, os pontos de vigilância e os perigos da montanha. Também sabe que o cachorro pode comprometer a travessia. Por isso, determina que Adi fique para trás. Rolf rejeita a ordem e cria uma solução digna de uma criança inteligente, teimosa e desesperada. Ele embriaga o animal e o esconde dentro da mochila, apostando que conseguirá atravessar a fronteira sem despertar suspeitas.

A ideia tem certa graça, mas o risco permanece sério. Rolf deseja proteger o cachorro, enquanto Núria precisa preservar a segurança de todos. O atrito entre os dois nasce dessa diferença. Ela aprendeu a sobreviver seguindo regras rígidas. Ele ainda procura manter algum controle sobre uma vida decidida por documentos, soldados e adultos apressados.

Crianças carregam o centro da história

Julius Weckauf interpreta Rolf sem transformar sua teimosia em simples birra. O menino pode agir de maneira imprudente, mas suas escolhas partem do medo de perder outro vínculo. Depois de deixar o país, os amigos e a mãe, abandonar Adi parece uma exigência grande demais. O ator sustenta essa mistura de coragem, ingenuidade e irritação com bastante naturalidade.

Nonna Cardoner oferece a Núria uma presença firme e contida. A personagem conhece responsabilidades que deveriam pertencer aos adultos e trata a montanha com seriedade. Ela não está ali para animar Rolf ou tornar a fuga mais agradável. Seu trabalho é levá-los para além da fronteira sem chamar a atenção das patrulhas. Aos poucos, porém, a convivência abre espaço para confiança e cumplicidade.

Volker Bruch interpreta Ludwig como um pai dividido entre o cuidado e a urgência. O jornalista quer proteger o filho, mas depende de uma menina para seguir viagem. Essa inversão cria uma das tensões mais interessantes de “Caminho para a Liberdade”. A idade perde importância diante do conhecimento do terreno. Nos Pirineus, Núria possui a experiência que falta aos dois alemães.

A montanha fecha o caminho

A paisagem dos Pirineus dá peso à travessia. Trilhas estreitas, pedras, vento e longas distâncias transformam o espaço numa ameaça tão concreta quanto os soldados. Wiemann aproveita vilarejos antigos e áreas pouco habitadas para aproximar o espectador daquele período. O cenário preserva uma aparência rústica que combina com a precariedade da fuga.

A direção mantém a câmera próxima das crianças e limita muitas informações ao que elas conseguem perceber. Rolf não domina inteiramente as razões políticas da perseguição, mas sabe que o pai corre perigo. Núria conhece a crueldade dos guardas sem precisar descrevê-la a cada passo. Esse ponto de vista impede que a história se torne uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial e mantém a atenção nas decisões tomadas durante a viagem.

Algumas fugas são resolvidas com facilidade maior do que a situação permitiria. O roteiro também segue caminhos conhecidos dos dramas sobre refugiados durante o nazismo, o que diminui a surpresa em certos trechos. A travessia poderia ser mais tensa e imprevisível, principalmente porque o cenário oferece numerosos perigos. Ainda assim, o vínculo entre Rolf e Núria sustenta o interesse quando a aventura ameaça perder força.

Uma guerra vista de baixo

“Caminho para a Liberdade” fala da perseguição nazista sem afastar o público por meio de datas, batalhas ou autoridades distantes. A guerra chega através de uma mala, um documento falso, um trem fiscalizado e um cachorro que precisa permanecer calado. São elementos simples, mas suficientes para mostrar quanto espaço resta a uma família perseguida.

O filme também observa crianças que não aguardam passivamente pela proteção dos adultos. Rolf toma decisões ruins por motivos compreensíveis. Núria assume responsabilidades enormes porque conhece a região e sabe atravessá-la. Ambos falham, insistem, discordam e aprendem a confiar um no outro. Essa humanidade impede que se tornem pequenos heróis impecáveis, algo que seria pouco convincente até para adultos.

Wiemann entrega um drama sensível, acessível e bem interpretado, ainda que previsível em parte do percurso. Seus melhores trechos surgem quando deixa Rolf e Núria dividirem o peso da viagem. Entre a pressa de alcançar Portugal, o medo das patrulhas e a saudade da família, eles seguem pelos Pirineus levando muito mais do que deveria caber numa mochila infantil.