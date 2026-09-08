Estes comandos não pedem respostas ao ChatGPT. Eles mandam a máquina atacar ideias, criar inimigos e procurar o ponto exato onde tudo pode dar errado.

A maneira mais óbvia de usar o ChatGPT continua sendo perguntar alguma coisa e esperar a resposta. Funciona. Também é provavelmente a forma menos interessante de descobrir até onde a máquina pode ir. O jogo muda quando a pergunta deixa de pedir simplesmente uma resposta. Um projeto, por exemplo, pode ser considerado fracassado cinco anos antes de fracassar, e a inteligência artificial obrigada a reconstruir o caminho até a ruína. Em outro teste, desaparece uma única premissa e o problema inteiro precisa se reorganizar. Também se pode entregar a ideia a adversários inventados e assistir à briga. Não é preciso acreditar que estamos diante de Nostradamus com placa de vídeo. Na verdade, é melhor não acreditar.

Nada disso significa que existam botões secretos chamados /future-autopsy ou /parallel-universes escondidos no ChatGPT. Os nomes usados nesta lista funcionam como atalhos para instruções maiores. Poderiam ser escritos por extenso todas as vezes, mas nesse caso se perderia justamente a graça de transformá-los numa espécie de pequeno vocabulário de operações mentais. Cada item, por isso, traz o comando e o prompt completo.

Ficaram de fora as tarefas que todo mundo já conhece. Resumir um texto ou melhorar um e-mail pode ser utilíssimo. Só que ninguém precisa de uma reportagem com cem itens para descobrir isso. Os comandos reunidos aqui tentam outra coisa. Um deles procura o ponto em que um sistema quebra. Outro desmonta uma certeza até descobrir de que ela é feita. Há os que inventam adversários ou jogam o mesmo problema num futuro em que alguma de suas regras deixou de valer. Às vezes o resultado será excelente. Às vezes, uma bobagem perfeitamente articulada. Convém lembrar disso antes de entregar à máquina qualquer posto de oráculo.

O interesse está justamente aí. Usado desse modo, o ChatGPT deixa de ser apenas um lugar onde se procura uma resposta pronta. Pode ser mais divertido dar trabalho a ele.