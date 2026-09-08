A maneira mais óbvia de usar o ChatGPT continua sendo perguntar alguma coisa e esperar a resposta. Funciona. Também é provavelmente a forma menos interessante de descobrir até onde a máquina pode ir. O jogo muda quando a pergunta deixa de pedir simplesmente uma resposta. Um projeto, por exemplo, pode ser considerado fracassado cinco anos antes de fracassar, e a inteligência artificial obrigada a reconstruir o caminho até a ruína. Em outro teste, desaparece uma única premissa e o problema inteiro precisa se reorganizar. Também se pode entregar a ideia a adversários inventados e assistir à briga. Não é preciso acreditar que estamos diante de Nostradamus com placa de vídeo. Na verdade, é melhor não acreditar.
Nada disso significa que existam botões secretos chamados
/future-autopsy ou
/parallel-universes escondidos no ChatGPT. Os nomes usados nesta lista funcionam como atalhos para instruções maiores. Poderiam ser escritos por extenso todas as vezes, mas nesse caso se perderia justamente a graça de transformá-los numa espécie de pequeno vocabulário de operações mentais. Cada item, por isso, traz o comando e o prompt completo.
Ficaram de fora as tarefas que todo mundo já conhece. Resumir um texto ou melhorar um e-mail pode ser utilíssimo. Só que ninguém precisa de uma reportagem com cem itens para descobrir isso. Os comandos reunidos aqui tentam outra coisa. Um deles procura o ponto em que um sistema quebra. Outro desmonta uma certeza até descobrir de que ela é feita. Há os que inventam adversários ou jogam o mesmo problema num futuro em que alguma de suas regras deixou de valer. Às vezes o resultado será excelente. Às vezes, uma bobagem perfeitamente articulada. Convém lembrar disso antes de entregar à máquina qualquer posto de oráculo.
O interesse está justamente aí. Usado desse modo, o ChatGPT deixa de ser apenas um lugar onde se procura uma resposta pronta. Pode ser mais divertido dar trabalho a ele.
1. Jogue uma decisão em vários futuros
Os primeiros dez tratam o futuro como laboratório. A ideia não é adivinhar o que acontecerá, mas obrigar uma decisão a sobreviver a cenários que normalmente ficam fora da conversa.
01
/parallel-universes
Cria futuros diferentes a partir da mesma decisão e identifica o primeiro ponto em que cada realidade começa a divergir.
Prompt para testar
/parallel-universes Analise esta decisão criando dez futuros plausíveis e independentes. Em cada um, mostre o primeiro acontecimento que faz a trajetória divergir das demais, as consequências de segunda ordem e o estado final cinco anos depois. Não trate nenhum cenário como previsão.
02
/future-autopsy
Assume que o projeto já fracassou no futuro e reconstrói de trás para frente tudo que provavelmente levou ao desastre.
Prompt para testar
/future-autopsy Imagine que este projeto fracassou completamente daqui a cinco anos. Comece pelo colapso final e reconstrua os eventos anteriores em ordem reversa até chegar às decisões de hoje. Separe causas estruturais de acidentes circunstanciais.
03
/black-swan-hunt
Procura acontecimentos improváveis, mas plausíveis, capazes de inutilizar uma conclusão aparentemente segura.
Prompt para testar
/black-swan-hunt Liste eventos de baixa probabilidade e alto impacto que poderiam destruir esta estratégia. Descarte fantasia pura. Para cada evento, mostre por que ele seria negligenciado hoje e qual sinal precoce poderia denunciá-lo.
04
/counterfactual-engine
Muda um único fato e recalcula as consequências posteriores sem permitir que todo o resto seja arbitrariamente reinventado.
Prompt para testar
/counterfactual-engine Altere apenas esta variável e mantenha todo o restante inicialmente igual. Reconstrua as consequências diretas, depois as de segunda e terceira ordem. Marque o ponto em que o mundo alternativo deixa de ser comparável ao original.
05
/domino-chain
Procura pequenas mudanças iniciais capazes de produzir grandes efeitos em cascata.
Prompt para testar
/domino-chain Encontre cinco mudanças pequenas capazes de iniciar cadeias de consequência desproporcionalmente grandes neste sistema. Para cada uma, construa a sequência completa dos dominós sem pular etapas causais.
06
/one-day-after
Força a análise a abandonar horizontes abstratos e descrever as primeiras 24 horas depois de uma ruptura.
Prompt para testar
/one-day-after Suponha que este acontecimento ocorra amanhã às 8h. Descreva as 24 horas seguintes em blocos de tempo, mostrando decisões, gargalos, reações, informações incompletas e consequências imediatas.
07
/one-year-after
Observa o mesmo acontecimento depois que as respostas emergenciais já viraram comportamento, estrutura ou hábito.
Prompt para testar
/one-year-after Partindo deste evento, descreva o sistema exatamente um ano depois. Mostre o que voltou ao normal, o que se adaptou, o que desapareceu e quais consequências inesperadas se tornaram permanentes.
08
/one-generation-after
Leva a consequência até uma geração que já não conheceu o mundo anterior.
Prompt para testar
/one-generation-after Projete este acontecimento vinte e cinco anos à frente. Analise como pensa e age a primeira geração adulta que cresceu depois dele e não possui memória direta do mundo anterior.
09
/scenario-collapse
Cria vários futuros e procura o ponto em que diferentes cenários passam a produzir a mesma consequência.
Prompt para testar
/scenario-collapse Construa oito cenários muito diferentes para esta situação. Depois identifique quais conclusões aparecem em quase todos eles. Trate essas convergências como elementos robustos e explique por quê.
10
/regret-2036
Analisa uma decisão a partir do arrependimento futuro em vez do ganho imediato.
Prompt para testar
/regret-2036 Imagine que estamos em 2036 olhando para esta decisão tomada hoje. Construa os três arrependimentos mais plausíveis em cada alternativa e indique qual escolha minimiza o pior arrependimento sem fingir certeza sobre o futuro.
2. Desmonte ideias como se fossem máquinas
Aqui o alvo deixa de ser o futuro e passa a ser a própria argumentação. Crenças, teses e conclusões são abertas para mostrar tudo que precisam esconder ou sustentar.
11
/argument-explodedview
É o equivalente intelectual de uma vista explodida. Separa premissas, evidências, inferências e conclusão.
Prompt para testar
/argument-explodedview Desmonte este argumento em peças. Separe premissas explícitas, premissas ocultas, evidências, inferências, saltos lógicos e conclusão. Mostre quais peças podem ser removidas sem derrubar o argumento e qual peça, se falhar, destrói tudo.
12
/belief-xray
Transforma uma convicção em camadas de evidência, memória, tradição, interesse e suposição.
Prompt para testar
/belief-xray Faça um raio X desta crença. Separe o que decorre de evidência observável, inferência, experiência pessoal, repetição cultural, autoridade, interesse próprio e suposição. Não discuta se a pessoa é boa ou má.
13
/assumption-collapse
Derruba uma premissa de cada vez e observa o que continua em pé.
Prompt para testar
/assumption-collapse Liste as premissas necessárias para esta conclusão. Remova uma de cada vez e recalcule o argumento. Classifique as premissas entre dispensáveis, importantes e estruturais.
14
/contradiction-radar
Varre textos ou conjuntos de afirmações em busca de coisas que não podem ser verdadeiras simultaneamente.
Prompt para testar
/contradiction-radar Procure afirmações incompatíveis entre si neste material. Para cada conflito, cite as duas proposições em paráfrase, explique exatamente a incompatibilidade e diga se ela pode ser resolvida por contexto ou se permanece uma contradição real.
15
/missing-evidence
Não pergunta se uma conclusão é verdadeira. Pergunta qual prova ainda falta para que ela possa ser aceita com segurança.
Prompt para testar
/missing-evidence Não tente provar esta afirmação. Liste quais evidências independentes seriam necessárias para aumentar significativamente nossa confiança nela. Diferencie dados desejáveis de dados indispensáveis.
16
/lie-with-true-facts
Procura argumentos compostos por fatos verdadeiros que ainda assim induzem a uma conclusão enganosa.
Prompt para testar
/lie-with-true-facts Analise este texto supondo que todos os números e fatos isolados possam ser verdadeiros. Procure ainda assim enquadramento enganoso, seleção conveniente, omissão relevante, denominadores escondidos e causalidade sugerida sem demonstração.
17
/disconfirm
Obriga a procurar evidências contra a hipótese favorita, e não apenas a acumulá-las a favor.
Prompt para testar
/disconfirm Trate esta hipótese como suspeita. Procure as melhores evidências que poderiam enfraquecê-la, casos em que ela falharia e explicações alternativas capazes de produzir os mesmos dados.
18
/steelman-enemy
Constrói a versão mais forte possível do argumento adversário antes de tentar responder a ele.
Prompt para testar
/steelman-enemy Reconstrua a posição contrária de modo tão forte que um defensor inteligente dela reconheceria a versão como justa. Só depois apresente quais objeções ainda sobrevivem.
19
/what-would-change-my-mind
Define antecipadamente qual tipo de evidência obrigaria uma conclusão a ser abandonada.
Prompt para testar
/what-would-change-my-mind Antes de avaliar esta tese, especifique quais observações, dados ou resultados seriam suficientes para mudar a conclusão. Depois compare essas condições com a evidência disponível.
20
/blindspot-hunter
Proíbe a resposta imediata e procura primeiro as perguntas importantes que ninguém fez.
Prompt para testar
/blindspot-hunter Não responda ainda à pergunta principal. Primeiro identifique dez perguntas que podem alterar completamente a resposta e que ainda não foram feitas. Ordene pela capacidade de mudar a decisão.
3. Crie inimigos para a própria ideia
Uma solução costuma parecer melhor quando ninguém competente está tentando destruí-la. Estes comandos criam esse adversário deliberadamente.
21
/council-of-enemies
Forma um conselho de especialistas que começam obrigados a discordar entre si.
Prompt para testar
/council-of-enemies Crie cinco especialistas com formações e incentivos diferentes. Cada um deve atacar esta proposta independentemente antes de ler os demais. Depois faça uma segunda rodada em que eles respondem uns aos outros e produzem uma conclusão conjunta apenas sobre os pontos que sobreviveram.
22
/adversary-builder
Em vez de aperfeiçoar seu produto, projeta o adversário perfeito para torná-lo irrelevante.
Prompt para testar
/adversary-builder Projete um concorrente criado especificamente para destruir a vantagem deste produto. Dê a ele recursos plausíveis, estratégia, posicionamento, distribuição e modelo econômico. Depois mostre quais defesas ainda funcionariam.
23
/company-killer
Procura o produto ou mudança que faria uma empresa deixar de ser necessária.
Prompt para testar
/company-killer Imagine um produto ou mudança de mercado plausível que tornaria esta empresa quase irrelevante em cinco anos. Explique por que os clientes migrariam e qual ativo atual perderia valor primeiro.
24
/hostile-peer-review
Transforma uma proposta em trabalho submetido a avaliadores inclinados a rejeitá-la.
Prompt para testar
/hostile-peer-review Avalie este material como três revisores extremamente rigorosos. Um ataca método, outro evidência e outro interpretação. Cada um deve procurar uma razão suficiente para rejeição. Depois indique o que seria necessário corrigir.
25
/courtroom
Transforma uma afirmação em julgamento com acusação, defesa, testemunhas e sentença.
Prompt para testar
/courtroom Coloque esta tese em julgamento. Crie acusação e defesa independentes, liste evidências admissíveis, faça contra-interrogatório das afirmações centrais e termine com um veredicto acompanhado do grau de confiança.
26
/supreme-court
Cria decisões independentes e permite até voto dissidente.
Prompt para testar
/supreme-court Forme cinco julgadores com critérios diferentes. Cada um decide esta questão de forma independente. Depois produza um voto majoritário e, quando houver fundamento, um voto dissidente que exponha a melhor objeção à maioria.
27
/cross-examination
Interroga uma afirmação como se ela fosse um depoimento sob pressão.
Prompt para testar
/cross-examination Interrogue este argumento com perguntas curtas e hostis. Procure definições vagas, mudanças de critério, exceções convenientes, contradições e respostas que evitam a pergunta. Ao fim, mostre apenas os pontos que não foram satisfatoriamente respondidos.
28
/red-team-max
Faz uma análise adversarial sem a obrigação de ser gentil com a proposta.
Prompt para testar
/red-team-max Tente quebrar esta estratégia. Procure falhas técnicas, econômicas, humanas, regulatórias, operacionais e reputacionais. Priorize vulnerabilidades que poderiam permanecer invisíveis até ser tarde demais.
29
/competitor-from-hell
Cria um concorrente que conhece precisamente suas fraquezas.
Prompt para testar
/competitor-from-hell Imagine um concorrente competente que conhece todas as fragilidades deste negócio e possui metade dos nossos recursos. Qual estratégia assimétrica ele usaria para causar o maior dano possível?
30
/devil-board
Reúne uma diretoria cujo único papel é vetar uma decisão até que ela prove merecer sobreviver.
Prompt para testar
/devil-board Crie uma diretoria com cinco membros cuja missão é impedir esta decisão. Cada um deve encontrar um motivo diferente para vetá-la. A decisão só sobrevive se houver resposta concreta para todos os vetos.
4. Encontre a peça que derruba o sistema
Sistemas parecem sólidos quando são descritos como blocos. Estes comandos procuram dependências ocultas, incentivos, gargalos e pontos onde uma única falha se espalha.
31
/worldmodel
Constrói um modelo do sistema inteiro antes de opinar sobre um pedaço dele.
Prompt para testar
/worldmodel Modele este sistema antes de sugerir qualquer solução. Identifique atores, recursos, fluxos de informação, incentivos, restrições, dependências, feedbacks e pontos de decisão. Só depois responda à pergunta original.
32
/weakest-link
Procura o único componente cuja falha produziria o maior colapso.
Prompt para testar
/weakest-link Liste os componentes indispensáveis deste sistema. Simule a falha de cada um isoladamente e identifique qual produz a maior perda total. Explique por que esse ponto é mais frágil que os demais.
33
/invisible-dependencies
Mapeia tudo aquilo de que uma solução depende sem declarar que depende.
Prompt para testar
/invisible-dependencies Identifique dependências implícitas desta proposta. Inclua pessoas, infraestrutura, fornecedores, confiança, dados, hábitos, instituições e condições externas que não aparecem na descrição principal.
34
/incentive-xray
Remove discursos e justificativas para observar apenas o que cada participante ganha ou perde.
Prompt para testar
/incentive-xray Ignore temporariamente as justificativas públicas. Para cada ator, mapeie o que ele ganha se a situação continuar, o que ganha se mudar, o que arrisca perder e qual comportamento esses incentivos tornam racional.
35
/power-behind-power
Procura quem realmente pode bloquear, acelerar ou deformar uma decisão, independentemente do cargo formal.
Prompt para testar
/power-behind-power Ignore organogramas formais. Identifique quem possui poder real de veto, agenda, orçamento, informação, execução e influência informal neste sistema. Mostre onde o poder declarado e o poder efetivo divergem.
36
/motive-map
Substitui a pergunta sobre quem está certo pela pergunta sobre o que cada lado quer preservar.
Prompt para testar
/motive-map Para cada participante, separe discurso declarado, interesse provável, risco percebido e objetivo mínimo aceitável. Evite atribuir intenção maliciosa sem evidência.
37
/bottleneck-hunt
Procura onde aumentar recursos deixaria de produzir resultado porque outro ponto limita o sistema.
Prompt para testar
/bottleneck-hunt Mapeie o fluxo deste processo do início ao fim. Identifique onde capacidade, tempo, informação ou decisão se acumulam. Mostre qual gargalo limita o desempenho total e o que acontece se ele for removido.
38
/failure-chain
Constrói uma catástrofe a partir de falhas pequenas que isoladamente pareceriam toleráveis.
Prompt para testar
/failure-chain Construa três cadeias plausíveis em que pequenos erros independentes se combinam até produzir uma falha grave. Nenhum elo isolado pode ser suficiente. Mostre onde a cadeia poderia ser interrompida.
39
/leverage-point
Procura a menor intervenção capaz de mudar o comportamento do sistema inteiro.
Prompt para testar
/leverage-point Encontre mudanças pequenas que alterariam incentivos, fluxo ou comportamento de maneira desproporcional. Diferencie intervenções superficiais de pontos de alavancagem estrutural.
40
/cascade-map
Mostra para onde uma mudança se propaga depois de atingir o primeiro componente.
Prompt para testar
/cascade-map Introduza esta mudança no sistema e acompanhe sua propagação. Mostre efeitos de primeira, segunda e terceira ordem, incluindo pontos em que o efeito muda de direção ou intensidade.
5. Reconstrua o que ninguém viu acontecer
Aqui a IA recebe vestígios e tenta reconstruir processos, sequências e estruturas ocultas. Não é adivinhação. É inferência controlada a partir do que existe.
41
/hidden-world
Recebe alguns sinais e tenta inferir qual sistema invisível poderia produzi-los.
Prompt para testar
/hidden-world A partir apenas destes indícios, proponha três sistemas diferentes capazes de produzi-los. Para cada hipótese, mostre quais evidências adicionais esperaríamos encontrar se ela estivesse correta.
42
/reverse-history
Começa pelo presente e reconstrói os passos anteriores necessários para chegar até ele.
Prompt para testar
/reverse-history Comece pelo estado atual e caminhe para trás. Reconstrua a sequência mínima de decisões e acontecimentos que precisaria ter ocorrido para produzir este resultado. Marque cada ponto com grau de incerteza.
43
/archaeologist-3000
Analisa o presente como ruína encontrada por alguém que desconhece nossa cultura.
Prompt para testar
/archaeologist-3000 Imagine um arqueólogo do ano 3000 encontrando apenas estes objetos e documentos. O que ele inferiria sobre nossa sociedade, quais interpretações seriam sólidas e em quais pontos provavelmente cometeria erros?
44
/information-forensics
Trata afirmações como vestígios que precisam ser rastreados até sua origem.
Prompt para testar
/information-forensics Separe as afirmações deste material e identifique que tipo de fonte poderia sustentá-las. Mostre quais parecem derivadas de fonte primária, quais dependem de interpretação e quais não possuem trilha verificável suficiente.
45
/reverse-engineer
Parte apenas do resultado final para inferir o processo que provavelmente o produziu.
Prompt para testar
/reverse-engineer Observe apenas este resultado. Proponha três processos diferentes capazes de produzi-lo, liste sinais que distinguiriam cada processo e indique qual hipótese exige menos suposições adicionais.
46
/provenance-map
Mapeia como uma informação pode ter viajado e se transformado antes de chegar ao texto atual.
Prompt para testar
/provenance-map Reconstrua a possível cadeia de origem desta informação. Diferencie fato original, reinterpretação, resumo, citação indireta e amplificação. Mostre em que ponto o significado poderia ter mudado.
47
/causal-reconstruction
Procura uma sequência causal compatível com o resultado sem confundir ordem temporal com causa.
Prompt para testar
/causal-reconstruction Reconstrua possíveis cadeias causais para este resultado. Em cada elo, diga o que seria necessário observar para distinguir causalidade de mera correlação temporal.
48
/document-autopsy
Trata um documento como corpo de evidências e procura sua estrutura real por baixo da linguagem.
Prompt para testar
/document-autopsy Faça uma autópsia deste documento. Separe objetivo declarado, objetivo implícito, fatos, afirmações, lacunas, termos vagos, pontos de pressão e trechos que carregam a maior parte da conclusão.
49
/timeline-inference
Reconstrói uma cronologia provável quando os fatos aparecem fora de ordem.
Prompt para testar
/timeline-inference Reorganize estes fragmentos numa cronologia provável. Diferencie datas confirmadas, ordem inferida e lacunas. Não preencha lacunas com fatos inventados.
50
/missing-piece
Procura qual informação ausente faria o maior número de fatos aparentemente desconexos se encaixar.
Prompt para testar
/missing-piece Identifique qual informação ausente, se fosse conhecida, reduziria mais a incerteza deste problema. Explique por que essa peça tem maior valor informacional que as demais perguntas possíveis.
Até aqui o ChatGPT analisava uma realidade. Agora ele começa a fabricar populações, conselhos e sociedades inteiras para testá-la.
A partir deste ponto, os comandos deixam de atacar apenas uma tese. Eles criam grupos simulados, mudam as regras do problema e obrigam a mesma ideia a sobreviver a observadores que não compartilham nossas premissas.
/parallel-universes + /council-of-enemies
Vários futuros são avaliados por especialistas que discordam entre si.
/future-autopsy + /weakest-link
O fracasso futuro é reconstruído até revelar qual elo provavelmente iniciou o colapso.
/belief-xray + /disconfirm
Uma crença é aberta em camadas e cada camada precisa sobreviver à melhor evidência contrária.
/incentive-xray + /power-behind-power
Discursos desaparecem e restam incentivos, vetos e poder efetivo.
/hidden-world + /missing-piece
O sistema oculto é reconstruído e a informação mais valiosa ainda ausente é identificada.
6. Crie cem pessoas que não existem e veja o que acontece
Estas simulações não substituem pesquisa real. Servem para explorar hipóteses, descobrir perguntas e testar onde uma decisão pode encontrar reações muito diferentes.
51
/synthetic-population
Cria uma população fictícia heterogênea em vez de um único “usuário médio”.
Prompt para testar
/synthetic-population Crie cem perfis sintéticos com idades, renda, repertório, necessidades e tolerância a risco diferentes. Exponha todos à mesma proposta e procure padrões de reação. Trate os resultados apenas como exploração de hipóteses, não como pesquisa real.
52
/100-readers
Faz um texto atravessar repertórios muito diferentes e procura onde as reações convergem.
Prompt para testar
/100-readers Simule cem leitores com diferentes níveis de conhecimento, idade e interesse pelo tema. Registre onde eles se perdem, o que lembram, o que interpretam de maneira divergente e quais problemas aparecem repetidamente.
53
/100-customers
Substitui o consumidor abstrato por perfis com restrições concretas.
Prompt para testar
/100-customers Crie cem clientes sintéticos plausíveis para este produto. Cada um decide comprar, adiar ou rejeitar e explica a principal razão. Agregue apenas padrões recorrentes, sem fingir validade estatística.
54
/panel-of-personas
Constrói um painel pequeno de perspectivas radicalmente diferentes.
Prompt para testar
/panel-of-personas Forme um painel com oito perfis muito diferentes em experiência, recursos e objetivos. Faça cada um reagir independentemente à mesma proposta antes de comparar pontos de convergência e conflito.
55
/segmentation-lab
Procura divisões de comportamento que talvez não coincidam com categorias demográficas óbvias.
Prompt para testar
/segmentation-lab Diante destes comportamentos, procure segmentos definidos por necessidade, motivação ou restrição em vez de apenas idade e renda. Explique o que realmente separa cada grupo.
56
/behavioral-split
Descobre por que pessoas semelhantes podem tomar decisões opostas.
Prompt para testar
/behavioral-split Crie pares de pessoas quase idênticas que tomam decisões opostas nesta situação. Para cada par, altere apenas uma variável e mostre quando ela se torna suficiente para mudar a escolha.
57
/crowd-reaction
Simula como uma reação individual pode mudar quando se torna pública e coletiva.
Prompt para testar
/crowd-reaction Modele a reação inicial de indivíduos a esta informação e depois uma segunda fase em que todos passam a observar a reação dos demais. Mostre como comportamento coletivo pode divergir das preferências iniciais.
58
/adoption-curve
Separa quem adota imediatamente uma novidade de quem só entra depois que o risco parece menor.
Prompt para testar
/adoption-curve Crie grupos com diferentes limiares de adoção. Mostre o que precisaria acontecer para cada grupo experimentar esta novidade e qual evento poderia interromper a difusão.
59
/trust-fracture
Simula como a confiança pode quebrar de maneira diferente entre grupos.
Prompt para testar
/trust-fracture Modele como diferentes perfis reagiriam a uma falha pública desta organização. Mostre quais grupos perdoariam, quais exigiriam reparação e quais dificilmente retornariam.
60
/norm-shift
Testa como uma prática estranha pode tornar-se normal depois que pessoas começam a observar umas às outras.
Prompt para testar
/norm-shift Simule como esta prática poderia passar de incomum a socialmente normal. Identifique os limiares, atores de referência, sinais públicos e eventos capazes de acelerar ou interromper a mudança.
7. Vire o problema de cabeça para baixo
Quando uma solução parece óbvia demais, uma das maneiras de escapar dela é tornar a própria pergunta temporariamente ilegal.
61
/ban-the-obvious
Proíbe as respostas mais previsíveis antes de começar.
Prompt para testar
/ban-the-obvious Liste primeiro as dez soluções mais óbvias para este problema e proíba todas elas. Agora produza alternativas que pertençam a classes realmente diferentes de solução.
62
/invert-everything
Troca objetivo, incentivo e restrição para descobrir o que o enquadramento original escondia.
Prompt para testar
/invert-everything Inverta temporariamente objetivo, incentivos e restrições deste problema. Resolva a versão invertida e depois traga de volta apenas os insights que continuam úteis no problema original.
63
/zero-budget
Remove dinheiro como recurso e obriga a solução a procurar alavancas não financeiras.
Prompt para testar
/zero-budget Resolva este problema supondo que nenhum dinheiro adicional pode ser gasto. Só podem mudar ordem, processo, informação, incentivo, comportamento ou uso dos recursos já existentes.
64
/infinite-budget
Faz o oposto para mostrar quais limitações continuariam existindo mesmo sem restrição financeira.
Prompt para testar
/infinite-budget Resolva este problema supondo orçamento ilimitado, mas mantendo limitações humanas, físicas, legais e temporais. Depois identifique quais problemas persistem e, portanto, não eram problemas de dinheiro.
65
/constraint-flip
Transforma a principal limitação em requisito central da solução.
Prompt para testar
/constraint-flip Pegue a maior limitação desta situação e trate-a como condição obrigatória que a solução deve explorar em vez de contornar. Gere alternativas que só existiriam por causa dessa restrição.
66
/remove-one-piece
Vai retirando componentes até descobrir o núcleo indispensável.
Prompt para testar
/remove-one-piece Remova um componente deste sistema e veja se ele continua funcionando. Repita o processo até chegar ao menor conjunto capaz de preservar a função essencial.
67
/rebuild-from-zero
Proíbe melhorar a solução existente e obriga a projetar como se ela nunca tivesse existido.
Prompt para testar
/rebuild-from-zero Ignore a solução atual. Suponha que ela nunca foi inventada. Partindo apenas do problema, das necessidades e das restrições reais, projete um sistema do zero e depois compare com o existente.
68
/one-variable
Permite alterar apenas uma coisa e procura qual mudança produziria o maior efeito.
Prompt para testar
/one-variable Você só pode modificar uma variável neste sistema. Teste as principais candidatas e escolha a mudança única com maior efeito total. Explique também o que ela não consegue resolver.
69
/opposite-day
Parte da hipótese de que a recomendação aparentemente certa está errada.
Prompt para testar
/opposite-day Assuma temporariamente que a solução considerada mais correta é a pior opção. Construa o melhor argumento possível para essa hipótese e veja quais pontos continuam preocupantes quando retornamos à avaliação normal.
70
/solution-from-enemy
Pede a solução a alguém que deseja exatamente o resultado contrário.
Prompt para testar
/solution-from-enemy Imagine um agente inteligente cujo objetivo é exatamente o oposto do nosso. Como ele exploraria o sistema para vencer? Converta essa estratégia adversária em lições defensivas ou oportunidades.
8. Peça a uma inteligência que não conhece nossos hábitos
Muitas respostas parecem inevitáveis apenas porque carregam séculos de costume. Estes comandos trocam o observador para revelar o que depende mais de convenção do que de necessidade.
71
/civilization-test
Entrega uma tecnologia humana a uma civilização imaginária que precisa inferir sua função.
Prompt para testar
/civilization-test Imagine uma civilização inteligente sem conhecimento da cultura humana encontrando este objeto ou sistema. O que ela inferiria sobre sua função, nossos valores e nossas limitações apenas observando como ele é construído e utilizado?
72
/historian-2200
Analisa o presente como comportamento histórico que deixou de parecer natural.
Prompt para testar
/historian-2200 Escreva como um historiador do ano 2200 explicando esta prática atual. O que provavelmente pareceria estranho, transitório ou contraditório para alguém que conhece suas consequências posteriores?
73
/alien-board
Forma uma diretoria de inteligências que não compartilham nossas convenções sociais.
Prompt para testar
/alien-board Crie quatro inteligências hipotéticas que entendem lógica, recursos e causalidade, mas desconhecem convenções sociais humanas. Faça cada uma propor uma solução para este problema e depois explique quais hábitos humanos elas ignoraram.
74
/no-human-assumptions
Proíbe justificativas baseadas apenas em “sempre foi assim”.
Prompt para testar
/no-human-assumptions Reanalise este sistema sem aceitar nenhuma regra cuja única justificativa seja tradição, costume ou expectativa social. Preserve apenas restrições físicas, lógicas, legais ou empiricamente necessárias.
75
/future-archaeology
Transforma nossos objetos cotidianos em artefatos cuja função precisa ser inferida séculos depois.
Prompt para testar
/future-archaeology Imagine que apenas estes cinco objetos sobreviveram ao nosso período histórico. Que conclusões futuras sobre nossa sociedade seriam provavelmente corretas e quais seriam interpretações sedutoras, porém erradas?
76
/martian-product-review
Faz um produto ser avaliado por alguém que não entende as convenções de sua categoria.
Prompt para testar
/martian-product-review Avalie este produto como um observador inteligente que nunca viu nenhum produto desta categoria. Ignore padrões de mercado e pergunte apenas se cada elemento ajuda ou atrapalha a função real.
77
/century-shift
Transporta a mesma ideia para séculos diferentes e observa quais partes dependem da época.
Prompt para testar
/century-shift Analise esta ideia como se tivesse surgido em 1826, 1926, 2026 e 2126. Mostre quais componentes seriam impossíveis, escandalosos, banais ou essenciais em cada período.
78
/child-genius
Remove parte do jargão pedindo a um observador intelectualmente capaz, mas sem socialização profissional, que questione as convenções.
Prompt para testar
/child-genius Analise este sistema como alguém extremamente inteligente, mas sem familiaridade com o jargão e os hábitos desta profissão. Faça perguntas que um especialista talvez tenha parado de fazer.
79
/post-collapse
Pergunta o que de um sistema continuaria útil depois que a infraestrutura que o sustenta desaparecesse.
Prompt para testar
/post-collapse Suponha que a infraestrutura moderna que sustenta este sistema desapareça parcialmente. Quais funções continuam necessárias, quais viram luxo e como seriam reconstruídas com recursos limitados?
80
/first-contact
Usa um primeiro encontro radicalmente novo para separar aquilo que sabemos daquilo que apenas presumimos.
Prompt para testar
/first-contact Imagine que precisamos explicar este conceito a uma inteligência que não compartilha nenhuma referência cultural humana. Construa a explicação apenas a partir de observações, relações causais e definições indispensáveis.
9. Procure aquilo que você nem sabe que não sabe
O problema mais difícil nem sempre é responder uma pergunta. Às vezes é descobrir que o mapa inteiro estava omitindo regiões importantes.
81
/unknown-unknowns
Procura categorias de risco ou informação que nem aparecem no modelo atual do problema.
Prompt para testar
/unknown-unknowns Examine como este problema foi enquadrado. Quais categorias inteiras de variável podem estar ausentes? Procure coisas que não foram classificadas nem como informação faltante porque ninguém percebeu que deveriam estar no modelo.
82
/uncertainty-map
Troca uma resposta aparentemente sólida por um mapa explícito de certeza e ignorância.
Prompt para testar
/uncertainty-map Não produza uma conclusão única. Divida o problema em fatos relativamente seguros, inferências fortes, inferências fracas, hipóteses e áreas onde não temos informação suficiente.
83
/signal-from-noise
Remove informação que não mudaria nenhuma decisão relevante.
Prompt para testar
/signal-from-noise Analise todo este material e marque quais informações poderiam ser removidas sem alterar nenhuma conclusão ou decisão importante. Preserve apenas sinais com valor decisório real.
84
/compression-test
Comprime repetidamente uma ideia para descobrir qual parte dela é realmente indispensável.
Prompt para testar
/compression-test Explique esta tese em 500 palavras, depois 200, 80, 30 e finalmente 10. Em cada estágio, identifique qual informação precisou ser sacrificada e qual núcleo sobreviveu a todas as compressões.
85
/evidence-score
Dá uma força de sustentação diferente para cada afirmação em vez de avaliar o texto como bloco.
Prompt para testar
/evidence-score Separe todas as afirmações relevantes e dê a cada uma um grau de sustentação entre muito fraco e muito forte. Explique brevemente o que elevaria ou reduziria essa confiança.
86
/fact-opinion-split
Separa o que o texto afirma sobre o mundo do que ele interpreta a respeito desses fatos.
Prompt para testar
/fact-opinion-split Reescreva a estrutura deste material separando observações verificáveis, interpretações, previsões, juízos de valor e recomendações. Não misture categorias.
87
/question-behind-question
Procura o problema verdadeiro escondido atrás da pergunta formulada.
Prompt para testar
/question-behind-question Liste cinco problemas diferentes que poderiam estar escondidos atrás desta pergunta. Para cada um, explique como a resposta mudaria se esse fosse o problema real.
88
/hidden-assumptions
Expõe tudo que a pergunta já decidiu antes mesmo de pedir uma resposta.
Prompt para testar
/hidden-assumptions Analise apenas a formulação desta pergunta. Quais premissas ela já pressupõe, quais alternativas exclui e quais termos carregam conclusões escondidas?
89
/decision-frontier
Procura o ponto exato em que uma pequena mudança de informação faria a melhor decisão trocar de lado.
Prompt para testar
/decision-frontier Compare estas alternativas e identifique quais variáveis determinam a escolha. Para cada variável, encontre aproximadamente o ponto em que a recomendação deixaria de ser A e passaria a ser B.
90
/confidence-ladder
Obriga a conclusão a mostrar quais degraus de evidência a sustentam.
Prompt para testar
/confidence-ladder Construa uma escada de confiança para esta conclusão. Comece pelo que sabemos quase diretamente, depois mostre cada inferência necessária até chegar ao resultado final. Marque os degraus mais frágeis.
10. Os dez experimentos mentais mais extremos
A última família abandona o conforto de melhorar ideias existentes. Ela muda regras, elimina instituições, cruza soluções e coloca conceitos inteiros em ambientes onde nunca foram projetados para sobreviver.
91
/reality-without-x
Reconstrói um mundo em que alguma coisa central simplesmente nunca existiu.
Prompt para testar
/reality-without-x Reconstrua este sistema supondo que X nunca tenha existido. Não apenas remova X. Recalcule quais substitutos surgiriam, quais instituições mudariam e quais problemas deixariam de existir ou apareceriam no lugar.
92
/idea-genetics
Trata uma ideia como organismo e produz gerações sucessivas de mutação e seleção.
Prompt para testar
/idea-genetics Crie vinte mutações desta ideia alterando apenas um componente por vez. Selecione as cinco mais promissoras, cruze características entre elas e produza uma segunda geração. Explique quais traços sobreviveram à seleção.
93
/idea-extinction
Coloca soluções concorrentes em ambientes diferentes e elimina as que não conseguem sobreviver.
Prompt para testar
/idea-extinction Crie dez soluções diferentes. Submeta todas a cinco ambientes hostis com restrições distintas. Elimine qualquer solução que falhe em três ambientes e explique por que as sobreviventes são mais robustas.
94
/idea-crossbreed
Cruza duas soluções incompatíveis e procura um terceiro sistema que herde características das duas.
Prompt para testar
/idea-crossbreed Pegue estas duas ideias aparentemente incompatíveis. Identifique o princípio mais valioso de cada uma e crie cinco híbridos que preservem ambos sem apenas colocá-los lado a lado.
95
/prediction-market
Cria agentes com probabilidades diferentes e permite que revisem suas crenças conforme novas evidências aparecem.
Prompt para testar
/prediction-market Crie oito analistas hipotéticos com modelos diferentes para este futuro. Cada um atribui uma probabilidade inicial, recebe as mesmas novas evidências em rodadas e atualiza sua estimativa explicitando o motivo da mudança. Não trate o resultado como previsão real.
96
/simulation-tournament
Coloca estratégias em confrontos repetidos até revelar quais dependem demais de condições específicas.
Prompt para testar
/simulation-tournament Crie oito estratégias para este objetivo. Faça confrontos dois a dois sob diferentes condições. Não escolha apenas quem vence mais vezes. Identifique também quais estratégias são robustas e quais só funcionam em cenários favoráveis.
97
/impossible-world
Altera uma regra fundamental e observa quais ideias atuais ainda fariam sentido.
Prompt para testar
/impossible-world Mude uma regra básica deste problema de modo radical, mas consistente. Reconstrua o sistema inteiro sob essa nova regra e procure soluções que revelem algo útil quando voltamos ao mundo real.
98
/law-change
Remove ou acrescenta uma regra institucional para observar como todos os incentivos se reorganizam.
Prompt para testar
/law-change Suponha que esta regra desapareça amanhã ou seja substituída por seu oposto. Recalcule comportamento dos principais atores, incentivos, efeitos inesperados e novas formas de contornar o sistema.
99
/civilization-reboot
Desmonta um sistema social até suas funções básicas e tenta reconstruí-lo sem copiar o desenho atual.
Prompt para testar
/civilization-reboot Imagine que uma pequena sociedade precisa reconstruir esta instituição do zero. Ela conhece o problema que a instituição resolve, mas não conhece nosso modelo atual. Projete alternativas e compare com a solução histórica existente.
100
/multi-self-debate
Cria versões intelectualmente incompatíveis do mesmo analista e obriga cada uma a defender uma conclusão diferente.
Prompt para testar
/multi-self-debate Gere cinco análises independentes da mesma questão. Uma deve defender A, outra B, outra uma terceira alternativa, outra suspender o julgamento e outra tentar provar que a pergunta está mal formulada. Faça-as debater e produza apenas o que sobreviveu ao confronto.
20 combinações para transformar o ChatGPT em um laboratório mental
Os comandos funcionam sozinhos, mas o comportamento muda quando operações diferentes são encadeadas. A combinação é especialmente útil quando uma conclusão precisa sobreviver a mais de um tipo de ataque.
1. Autópsia total do fracasso
/future-autopsy + /failure-chain + /weakest-link
Reconstrói um fracasso futuro, encontra a cadeia de pequenos erros e identifica o elo mais destrutivo.
2. Tribunal da ideia
/argument-explodedview + /courtroom + /cross-examination
Desmonta a tese, coloca suas peças em julgamento e interroga os pontos frágeis.
3. Conselho impossível
/council-of-enemies + /steelman-enemy + /supreme-court
Adversários constroem as melhores objeções e depois um painel independente decide o que sobrevive.
4. Dez futuros hostis
/parallel-universes + /black-swan-hunt + /scenario-collapse
Cria mundos divergentes, injeta choques improváveis e procura conclusões que continuam verdadeiras em quase todos.
5. Raio X de poder
/incentive-xray + /power-behind-power + /motive-map
Remove discursos e mostra incentivos, poder efetivo e objetivos reais.
6. Caça aos desconhecidos
/blindspot-hunter + /unknown-unknowns + /missing-piece
Procura perguntas esquecidas, categorias inteiras ausentes e a informação que mais reduziria a incerteza.
7. Desmonte uma certeza
/belief-xray + /assumption-collapse + /disconfirm
Separa a crença em camadas, derruba premissas e procura a melhor evidência contra ela.
8. Crie o concorrente que você teme
/adversary-builder + /competitor-from-hell + /company-killer
Projeta um rival, explora fragilidades e pergunta qual inovação faria o negócio perder relevância.
9. Mundo sem a sua solução
/reality-without-x + /rebuild-from-zero
Apaga a solução atual do mundo e reconstrói o problema sem copiá-la.
10. Arqueologia do presente
/historian-2200 + /future-archaeology + /civilization-test
Olha nossos hábitos de três lugares nos quais eles deixam de parecer naturais.
11. Cem leitores hostis
/100-readers + /hostile-peer-review + /contradiction-radar
Simula repertórios diferentes, revisores rigorosos e procura inconsistências internas.
12. População em mudança
/synthetic-population + /crowd-reaction + /norm-shift
Começa em escolhas individuais e observa como elas mudam quando todos passam a observar os demais.
13. Laboratório de decisões
/one-variable + /decision-frontier + /regret-2036
Descobre a variável que mais importa, o ponto em que a escolha muda e o arrependimento possível anos depois.
14. Documento sob autópsia
/document-autopsy + /fact-opinion-split + /evidence-score
Abre um documento, separa fato de interpretação e mede a sustentação das afirmações.
15. Mentira feita de verdades
/lie-with-true-facts + /information-forensics + /provenance-map
Procura enquadramentos enganosos e reconstrói como a informação chegou à forma atual.
16. Ideias em evolução
/idea-genetics + /idea-crossbreed + /idea-extinction
Muta soluções, cruza as melhores e elimina as que não sobrevivem a ambientes hostis.
17. O sistema por trás do sistema
/worldmodel + /invisible-dependencies + /cascade-map
Modela atores e fluxos, encontra dependências escondidas e acompanha a propagação de mudanças.
18. Proíba tudo que parece certo
/ban-the-obvious + /opposite-day + /constraint-flip
Elimina soluções previsíveis, inverte a preferida e transforma a maior limitação em matéria-prima.
19. Cinco versões da mesma inteligência
/multi-self-debate + /steelman-enemy + /what-would-change-my-mind
Cria posições incompatíveis, fortalece o adversário e exige critérios explícitos para mudar de conclusão.
20. Simulação máxima
/parallel-universes + /synthetic-population + /prediction-market + /black-swan-hunt
Cria futuros diferentes, populações sintéticas, agentes com probabilidades concorrentes e choques improváveis. Não prevê o futuro. Serve para descobrir onde nossas certezas são mais frágeis.
Esses comandos não são feitiços escondidos numa barra. O nome é apenas uma alça curta para uma operação maior. O salto acontece quando uma pergunta deixa de pedir uma resposta e passa a construir um ambiente no qual respostas diferentes precisam competir, falhar, sobreviver ou revelar as premissas que as mantinham de pé. É aí que o ChatGPT deixa de funcionar apenas como uma máquina de responder e passa a ser usado como laboratório de hipóteses.