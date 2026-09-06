Baseado em best seller norueguês com mais 200 mil cópias vendidas, drama com Stellan Skarsgård está no Prime Video

Trond Sander (Stellan Skarsgård) tem 67 anos, perdeu a mulher e decidiu receber o novo milênio longe de festas, parentes e cumprimentos protocolares. Em novembro de 1999, ele troca a cidade por uma casa isolada no leste da Noruega, onde pretende atravessar o inverno cuidando da lenha, dos reparos domésticos e da própria solidão. Dirigido por Hans Petter Moland, “Cavalos Roubados” acompanha a ruptura desse plano quando Trond reconhece em Lars (Bjørn Floberg), um dos poucos moradores da região, alguém ligado ao verão que mudou sua adolescência.

O primeiro contato entre Trond (Stellan Skarsgård) e Lars (Bjørn Floberg) acontece depois que o cachorro do vizinho escapa durante a noite. A situação exige que ambos conversem, ainda que nenhum deles pareça particularmente disposto a transformar o encontro em amizade. Trond reconhece o homem e associa sua presença a acontecimentos de 1948, quando tinha 15 anos e passava as férias com o pai numa cabana próxima dali. O isolamento planejado começa a perder força antes mesmo da chegada oficial do ano 2000.

Lars (Bjørn Floberg) não oferece uma conversa esclarecedora nem entrega ao antigo conhecido um relato completo daquele período. Ele surge, fala pouco e deixa perguntas suficientes para ocupar a casa inteira. Trond (Stellan Skarsgård) mantém a cordialidade porque os dois dependem de alguma convivência numa área com poucos habitantes. Contudo, cada aproximação recupera nomes, lugares e escolhas familiares que ele preferia conservar longe de sua rotina.

O roteiro não trata a memória como uma coleção ordenada de fatos. Uma presença, um ruído ou um gesto leva Trond ao passado, enquanto o presente continua cobrando cuidados muito terrenos. A neve precisa ser retirada, a madeira deve permanecer seca e a casa exige manutenção. Existe certa graça amarga nessa tentativa de controlar a vida com ferramentas, enquanto cinquenta anos de lembranças entram sem pedir licença.

O verão dos cavalos alheios

Em 1948, Trond adolescente (Jon Ranes) passa o verão com o pai (Tobias Santelmann) perto da fronteira entre Noruega e Suécia. O garoto admira aquele homem reservado e procura participar de seus trabalhos, passeios e decisões. O pai, porém, compartilha apenas parte do que faz e mantém o filho afastado de assuntos importantes. Trond acredita estar vivendo uma temporada de liberdade, mas logo percebe que a cabana abriga segredos capazes de alterar sua família.

Jon (Sjur Vatne Brean), amigo de Trond, conhece os caminhos da floresta e propõe aventuras pelas propriedades vizinhas. Os dois saem escondidos para montar cavalos que pertencem a outras pessoas. A expressão “roubar cavalos” possui mais gosto de travessura do que de carreira criminosa. Ainda assim, a brincadeira coloca os adolescentes diante de riscos reais e aproxima Trond de acontecimentos que escapam ao seu controle.

A amizade também leva Trond (Jon Ranes) até a casa de Jon (Sjur Vatne Brean), onde uma tragédia modifica a convivência familiar. O adolescente percebe o sofrimento dos adultos, embora não tenha maturidade nem informações suficientes para avaliar tudo o que ocorre ao redor. O verão perde aos poucos sua aparência despreocupada. As cavalgadas continuam oferecendo liberdade, mas as consequências das escolhas adultas já alcançam os dois rapazes.

O pai guarda outra vida

Trond (Jon Ranes) deseja a aprovação do pai (Tobias Santelmann) e aceita trabalhos pesados para provar que deixou de ser criança. Ele observa o adulto com uma mistura de orgulho e curiosidade, sem conseguir atravessar a reserva que separa os dois. O pai esteve envolvido na resistência norueguesa durante a ocupação nazista e preserva vínculos formados naquele período. O filho recebe pedaços dessa história, nunca o quadro inteiro, e passa a desconfiar de ausências que antes pareciam comuns.

A proximidade entre o pai de Trond (Tobias Santelmann) e a mãe de Jon (Danica Curcic) acrescenta desconforto àquele verão. O adolescente nota gestos e silêncios que mudam sua percepção dos dois, mas ninguém o chama para uma conversa franca. Ele não diz, mas cada partida do pai informa que existe uma vida da qual o filho foi mantido distante, ou melhor, uma sequência de escolhas anteriores que ameaça diminuir o tempo restante entre ambos.

Moland alterna 1948 e 1999 sem transformar o passado num quebra-cabeça artificial. As recordações aparecem quando alguma ação do presente recupera uma pessoa, um lugar ou uma sensação. Esse movimento preserva o mistério sem esconder a base do enredo. O espectador sabe que Trond carrega uma ferida ligada ao pai, porém descobre aos poucos o tamanho daquilo que o adolescente precisou suportar.

A solidão deixa de proteger

Stellan Skarsgård interpreta Trond com poucas palavras e gestos muito precisos. Seu personagem corta madeira, remove a neve e cuida da casa porque essas tarefas oferecem uma ordem possível. Bjørn Floberg dá a Lars uma presença igualmente contida, marcada pelo desconforto de quem conhece parte da história do outro. Quando os dois dividem o mesmo espaço, nenhuma explicação precisa ser pronunciada para que o passado ocupe a conversa.

Jon Ranes oferece ao jovem Trond uma combinação convincente de entusiasmo, ciúme e insegurança. O rapaz quer ser tratado como adulto, embora ainda dependa do pai para compreender o mundo ao redor. Tobias Santelmann mantém o personagem paterno entre o afeto e a distância, fazendo com que cada gesto de proximidade venha acompanhado pelo risco de uma nova ausência. Essa relação sustenta a parte mais dolorosa de “Cavalos Roubados”.

O drama preserva seus segredos sem sacrificar a compreensão da história. Trond buscou a floresta porque acreditava que morar sozinho lhe permitiria controlar aquilo que desejava lembrar. A presença de Lars retira essa segurança e obriga o viúvo a reconhecer que a casa também pertence às recordações levadas para dentro dela. Quando o inverno se fecha sobre a região, Trond ainda cuida da lenha e da neve, mas já não consegue fingir que o passado ficou do lado de fora.