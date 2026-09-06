Denzel Washington vive uma das histórias reais mais emblemáticas da Justiça americana em drama dirigido por Norman Jewinson, no Prime Video

Em 1966, em Paterson, Nova Jersey, o boxeador Rubin “Hurricane” Carter (Denzel Washington) vê a carreira ser destruída após ser acusado de participar de um triplo assassinato. Condenado a três penas de prisão perpétua, ele passa quase duas décadas tentando provar sua inocência. Dirigido por Norman Jewison, “Hurricane, o Furacão” acompanha essa batalha e a participação decisiva do jovem Lesra Martin (Vicellous Shannon), leitor que transforma um livro esquecido numa nova oportunidade jurídica.

Rubin Carter cresce cercado pela violência, passa por instituições correcionais e descobre no boxe uma chance de reconstruir a vida. Dono de golpes fortes e temperamento difícil, ele sobe no ranking dos pesos-médios e se aproxima da disputa pelo título mundial. O sucesso, porém, não lhe oferece proteção contra o racismo presente nas ruas e dentro das autoridades de Nova Jersey.

Denzel Washington interpreta Carter sem tentar torná-lo dócil ou simpático o tempo inteiro. Seu lutador é orgulhoso, impaciente e consciente de que precisa defender a própria dignidade em ambientes nos quais já entra sob suspeita. Essa postura dá força ao personagem porque também expõe suas contradições. Carter deseja controlar cada passo, mas vive numa época em que homens negros tinham poucas chances de controlar sequer a maneira pela qual eram vistos.

A carreira sofre uma interrupção brutal depois que três pessoas são assassinadas num bar de Paterson. Carter e John Artis (Garland Whitt) passam perto do local e são abordados pela polícia. Embora as provas materiais sejam insuficientes, testemunhos questionáveis sustentam a acusação. O detetive Della Pesca (Dan Hedaya) surge como a figura mais empenhada em manter o boxeador ligado ao crime.

A construção desse policial está entre os pontos menos sutis de “Hurricane, o Furacão”. Della Pesca reúne preconceito, obsessão e abuso de autoridade com poucas variações. A escolha facilita a compreensão da perseguição sofrida por Carter, embora empobreça a complexidade do caso. Jewison prefere separar os lados com firmeza e oferece ao público poucas dúvidas sobre quem possui poder para interferir na investigação.

A prisão interrompe uma carreira

Condenado a três penas de prisão perpétua, Carter perde a possibilidade de disputar o cinturão, afasta-se da família e passa a viver sob as regras da penitenciária. Sua resposta é preservar alguma autonomia dentro da cela. Ele estuda, escreve e procura separar sua identidade do número atribuído pelo presídio.

Washington trabalha essa fase com contenção. Os gestos ficam econômicos, a voz ganha peso e o corpo do antigo atleta permanece rígido mesmo durante conversas aparentemente tranquilas. A raiva nunca desaparece por completo. Ela permanece guardada, pronta para surgir quando Carter sente que alguém pretende tratá-lo como um homem derrotado.

O boxe deixa de ocupar o centro da história, mas continua presente na disciplina do personagem. Carter administra energia, observa o adversário e escolhe quando deve falar. O cárcere muda as regras da luta. Não há campainha encerrando o assalto nem plateia capaz de pressionar o juiz. Há portas trancadas, audiências adiadas e anos que avançam enquanto seus recursos fracassam.

Para registrar sua versão, Carter escreve a autobiografia “The Sixteenth Round”. O livro leva o caso para além dos muros da penitenciária e desperta o interesse de artistas, jornalistas e defensores dos direitos civis. A mobilização pública, entretanto, perde força com o passar dos anos. Novas derrotas nos tribunais deixam o preso desconfiado de promessas e campanhas.

Um leitor devolve esperança ao caso

Muito tempo depois, o livro chega às mãos de Lesra Martin (Vicellous Shannon), adolescente negro do Brooklyn que vive no Canadá com um grupo de educadores. Lesra enfrenta dificuldades escolares, mas recebe apoio para estudar e desenvolver confiança. Ao conhecer a história de Carter, identifica-se com aquele homem cujo futuro havia sido decidido por outras pessoas.

A relação começa por meio de uma carta. Lesra escreve para Carter e recebe uma resposta, gesto pequeno diante do tamanho do processo, mas suficiente para romper anos de isolamento. O jovem não possui formação jurídica, influência política ou dinheiro. Sua principal ferramenta é a convicção de que o relato merece ser examinado novamente.

Vicellous Shannon confere espontaneidade a Lesra sem transformar o rapaz num salvador milagroso. Ele é curioso, persistente e, em certos instantes, ingênuo. Essa ingenuidade traz leveza ao drama porque Lesra faz perguntas que adultos cansados já deixaram de fazer. O personagem abre uma brecha emocional em Carter e devolve movimento a uma história paralisada pela burocracia.

Lisa Peters (Deborah Kara Unger), Sam Chaiton (Liev Schreiber) e Terry Swinton (John Hannah), responsáveis pela formação de Lesra no Canadá, também leem o livro e decidem investigar o caso. Eles viajam para Nova Jersey, aproximam-se de Carter e passam a consultar documentos, depoimentos e registros judiciais. A tarefa cresce quando percebem quantas informações precisam ser confrontadas.

A chegada dos canadenses tem algo de curiosamente improvável. Três pessoas deixam uma vida organizada para vasculhar caixas, visitar uma penitenciária e enfrentar funcionários que prefeririam manter o assunto arquivado. Jewison usa essa diferença cultural com leveza, sem transformar o grupo em alívio cômico. Eles parecem deslocados, mas a disposição para permanecer em Paterson oferece a Carter uma ajuda que não desaparece após a primeira dificuldade.

Documentos antigos voltam a circular

Carter recebe os novos aliados com cautela. Ele já viu campanhas nascerem, ganharem atenção e desaparecerem antes de produzir uma mudança. Por isso, mantém distância e questiona a capacidade do grupo. Lesra insiste nas visitas, enquanto Lisa, Sam e Terry dedicam tempo à leitura dos autos.

A investigação doméstica ocupa boa parte da segunda metade de “Hurricane, o Furacão”. Papéis guardados durante anos revelam falhas, contradições e escolhas feitas durante os julgamentos. Jewison alterna essas descobertas com passagens da juventude, da carreira esportiva e do período na prisão. Essa montagem oferece as informações pouco a pouco e preserva a tensão sem transformar o drama numa aula de Direito.

O roteiro escrito por Armyan Bernstein e Dan Gordon adapta a autobiografia de Carter e o livro “Lazarus and the Hurricane”, de Sam Chaiton e Terry Swinton. A versão cinematográfica simplifica personagens e episódios históricos para manter Rubin no centro da ação. Essa opção torna o relato acessível, embora deixe certas figuras próximas demais do papel de vilões criados para provocar indignação.

Mesmo com esse excesso, Denzel Washington impede que Carter se torne apenas um símbolo. O ator preserva o orgulho, a amargura e o medo de acreditar outra vez. Há uma diferença delicada entre desejar a liberdade e suportar mais uma tentativa de obtê-la. Carter já perdeu anos demais para receber cada novidade com entusiasmo.

Uma nova chance perante a Justiça

O grupo canadense reúne o material e procura uma via jurídica capaz de rever as violações presentes no caso. A possibilidade exige novos advogados, estudo dos autos e outra exposição pública. Carter precisa aceitar o risco de voltar ao tribunal sabendo que uma derrota prolongaria a prisão e destruiria a confiança recém-recuperada.

“Hurricane, o Furacão” trabalha melhor quando aproxima a resistência de Carter da dedicação de Lesra. Um escreve para impedir que sua identidade seja apagada. O outro lê e decide que aquele relato não pode permanecer numa estante. Entre os dois, o livro deixa de ser apenas uma memória da prisão e passa a abrir portas para uma nova análise judicial.

Norman Jewison entrega um drama envolvente, assumidamente emocional e sustentado por uma atuação poderosa de Washington. O longa poderia oferecer mais espaço às ambiguidades históricas, mas não perde de vista o custo humano de uma condenação baseada em preconceito e depoimentos frágeis. Cada ano preso significa uma luta perdida, uma relação interrompida e uma parte da carreira que jamais poderá ser recuperada.

Quando Carter aceita comparecer a uma nova audiência, o antigo boxeador volta a ocupar um espaço diante de um juiz. Desta vez, porém, ele não chega sozinho. Lesra, Lisa, Sam e Terry levam documentos, perguntas e anos de trabalho para dentro do tribunal, permitindo que a versão escrita numa cela seja novamente ouvida.