Robin Williams deixa seu toque de genialidade em sátira com Laura Linney e Christopher Walken, na Netflix

Nos Estados Unidos, o apresentador Tom Dobbs (Robin Williams) abandona temporariamente seu programa de televisão para disputar a Presidência, embalado pelo apoio de eleitores cansados dos políticos tradicionais. Dirigido por Barry Levinson, “Candidato Aloprado” transforma essa candidatura improvável em uma mistura de sátira, suspense e romance. A situação ganha gravidade quando Eleanor Green (Laura Linney), funcionária da empresa responsável pelas urnas eletrônicas, descobre uma falha capaz de comprometer o resultado da eleição.

Tom Dobbs construiu a carreira fazendo piadas sobre governantes, partidos e promessas eleitorais. Diante das câmeras, ele comenta as notícias políticas com irreverência e conquista uma audiência numerosa. Sua rotina muda quando uma espectadora sugere que ele mesmo deveria concorrer à Presidência. O comentário recebe aplausos, repercute fora do estúdio e provoca uma mobilização popular difícil de ignorar.

Dobbs aceita a ideia e lança uma candidatura independente. Ele não possui a estrutura dos grandes partidos nem o apoio das organizações habituadas a financiar campanhas. Em compensação, carrega a popularidade adquirida na televisão e sabe conversar com pessoas que perderam a paciência com candidatos excessivamente ensaiados. O público reconhece naquele comediante uma liberdade que raramente encontra nos discursos políticos.

Jack Menken (Christopher Walken), empresário e amigo de Dobbs, acompanha a candidatura com cautela. Ele conhece tanto o talento quanto os impulsos do apresentador e sabe que uma campanha presidencial exige mais do que boas tiradas. Eddie Langston (Lewis Black), produtor do programa, também teme que a aventura política coloque em risco uma carreira bem estabelecida. Os dois tentam administrar um candidato que prefere improvisar quando todos esperam disciplina.

A presença de Robin Williams ajuda a sustentar essa primeira parte. O ator imprime velocidade às falas de Dobbs e transforma entrevistas, reuniões e compromissos eleitorais em extensões de seu programa. Algumas piadas envelheceram, sobretudo por dependerem do contexto político norte-americano daquele período. Ainda assim, Williams preserva o carisma de um homem capaz de fazer uma plateia rir e, segundos depois, tocar numa insatisfação verdadeira.

Um debate muda a campanha

A disputa cresce quando Dobbs participa de um debate nacional contra o presidente Kellogg (David Nichols) e o senador Mills (David Ferry). No início, o apresentador tenta respeitar o comportamento esperado de um candidato ao cargo mais poderoso do país. As falas perdem espontaneidade, e ele parece apenas mais um participante preso ao protocolo.

Dobbs decide recuperar o estilo que o tornou conhecido. Passa a responder com ironia, questiona os adversários e usa a comédia para comentar problemas políticos. A apresentação entusiasma o público e oferece à campanha uma força que seus apoiadores não esperavam. O candidato independente deixa de ser visto apenas como atração televisiva e passa a representar um risco eleitoral para os concorrentes.

Barry Levinson trabalha bem essa passagem porque associa a popularidade de Dobbs a ações compreensíveis. Ele ganha espaço ao dizer aquilo que outros candidatos escondem atrás de frases treinadas. A graça nasce da diferença entre a linguagem formal do debate e a facilidade com que o apresentador desmonta aquela cerimônia. A política fica parecida com um programa de auditório, o que talvez explique por que tanta gente decide prestar atenção.

“Candidato Aloprado” foi lançado anos antes de celebridades da televisão chegarem ao poder em diferentes países. Por isso, parte da história adquiriu uma atualidade curiosa. O roteiro observa a facilidade com que fama, carisma e indignação podem virar capital eleitoral. Levinson, porém, mantém Dobbs numa posição afetuosa. O apresentador possui vaidade e impulsividade, mas acredita que sua candidatura pode abrir espaço para discussões relevantes.

A descoberta de Eleanor

Enquanto Dobbs percorre palanques e conquista eleitores, Eleanor Green trabalha na Delacroy, empresa privada que fornece as urnas eletrônicas usadas na eleição. A programadora identifica uma falha no software e percebe que o problema pode interferir na contagem dos votos. Ela comunica a descoberta aos superiores, esperando que a companhia investigue o caso antes que a confiança no pleito seja comprometida.

Os executivos escolhem proteger a empresa. Admitir a falha colocaria em perigo contratos públicos, reputação comercial e valor das ações. Eleanor perde espaço dentro da Delacroy e passa a enfrentar pessoas interessadas em desqualificar sua palavra. A funcionária possui conhecimento técnico para reconhecer o defeito, porém não dispõe da autoridade necessária para obrigar os dirigentes a corrigi-lo.

Laura Linney oferece à personagem uma inquietação crescente. Eleanor sabe que a informação precisa chegar a Dobbs, mas cada tentativa expõe sua segurança e fortalece a versão criada pelos antigos chefes. A mulher que conhece a fragilidade das urnas precisa atravessar a barreira montada por uma companhia rica, influente e determinada a arquivar o problema.

É nesse ponto que “Candidato Aloprado” muda bastante de tom. A comédia eleitoral perde espaço para um suspense corporativo, com vigilância, intimidação e tentativas de silenciamento. A passagem entre os gêneros nem sempre possui suavidade. Por alguns minutos, parece que Dobbs e Eleanor vivem histórias separadas. Ele ainda administra a euforia da campanha, enquanto ela corre para impedir que uma falha de computador seja aceita como vontade popular.

Uma vitória cercada por dúvidas

O resultado surpreendente da eleição coloca Dobbs perto da Casa Branca. O homem que entrou na disputa quase como uma provocação agora precisa lidar com a possibilidade concreta de governar os Estados Unidos. Jack e Eddie reconhecem o tamanho da oportunidade, embora saibam que o novo cargo afastaria o apresentador da vida que construiu na televisão.

Eleanor, por sua vez, tenta falar com Dobbs antes que a posse torne a situação ainda mais grave. A aproximação entre os dois permite que o roteiro inclua um romance discreto, apoiado principalmente na simpatia dos atores. Williams diminui a agitação habitual em algumas conversas, enquanto Linney oferece uma presença mais contida. Essa diferença cria bons encontros, mesmo quando a relação amorosa disputa atenção com uma crise eleitoral muito mais urgente.

O dilema de Dobbs ganha força porque envolve um preço compreensível. A Presidência representa prestígio, poder e a chance de realizar aquilo que ele defendia em seu programa. Ouvir Eleanor, porém, significa admitir que sua maior conquista pode estar ligada a um defeito nas urnas. O apresentador precisa escolher entre proteger a vitória e permitir que a informação seja examinada.

Levinson preserva a resolução desse dilema para os momentos decisivos, mas deixa evidente que o carisma de Dobbs já não basta. Ele pode dominar uma plateia, constranger adversários e transformar indignação em votos. Nenhuma dessas habilidades corrige um software defeituoso ou enfrenta uma companhia disposta a preservar seus interesses.

Uma sátira de gêneros desiguais

“Candidato Aloprado” reúne comédia política, suspense empresarial e romance, porém nem todas essas partes recebem o mesmo cuidado. A campanha de Dobbs possui energia e oferece a Robin Williams bastante espaço para improvisar. A investigação de Eleanor traz risco e urgência. Já o romance surge com delicadeza, embora pareça menos necessário diante dos problemas acumulados.

Essa mistura torna o longa irregular, mas também lhe dá uma personalidade incomum. Barry Levinson prefere acompanhar as consequências de uma candidatura improvável em vez de permanecer apenas na paródia. O resultado diverte quando observa os rituais eleitorais e ganha peso quando coloca uma funcionária isolada contra os interesses da empresa onde trabalhou.

Robin Williams mantém Dobbs próximo do público mesmo quando o personagem se deixa seduzir pelo poder. Laura Linney oferece firmeza a Eleanor sem transformar sua angústia em excesso. Christopher Walken e Lewis Black completam o grupo com reações diferentes à aventura presidencial. Jack protege o amigo, enquanto Eddie lamenta a possibilidade de perder o apresentador que garantia audiência e emprego.

“Candidato Aloprado” poderia desenvolver melhor a passagem da sátira para o suspense, mas conserva uma pergunta instigante até os últimos acontecimentos. O que um homem fará quando descobrir que a vitória desejada pode não lhe pertencer? Dobbs chega perto da Presidência graças à popularidade, enquanto Eleanor se arrisca para colocar a verdade ao alcance dele. A escolha fica nas mãos de quem agora possui voz nacional e pouco tempo para usá-la.