O último filme de Robin Williams: a despedida emocionante de um ícone do cinema, na Netflix

Em “Uma Noite no Museu 3 — O Segredo da Tumba”, personalidades da História continuam tornando à vida para derrubar alguns mitos e erigir outros. Contudo, o espírito leve dos outros dois filmes é sensivelmente mudado para uma atmosfera mais reflexiva, como se houvesse a necessidade de fazer o espectador processar a despedida. Pela terceira vez, Shawn Levy junta um enredo delirante a um espetáculo visual feérico, conjuntura perfeita para piadas sobre declarações e escândalos que passam livremente por ouvidos destreinados. Caudaloso, o roteiro de Mark Friedman, David Guion e Michael Handelman dá um jeito de usar todo o numeroso elenco, em cenas que oscilam da comédia escrachada para um humor mais sutil, mirando públicos diversos

A tábua egípcia que anima as estátuas do Museu de História Natural de Nova York foi amaldiçoada. As peças não se entendem, funcionários são dispensados sem motivo, visitantes debandam e é necessário que Larry Daley, o guarda mais querido da instituição, viaje até o Museu Britânico em busca da chave para solucionar esse enigma. Enquanto isso, Levy volta às tantas figuras que alimentam o saudosismo da audiência e surgem Átila, o rei dos hunos (400-453); Lancelote, o famoso cavaleiro da Távola Redonda do rei Artur; Ahkmenrah, o faraó mais poderoso do Antigo Oriente africano; e Theodore Roosevelt (1858-1919), o 26º presidente dos Estados Unidos. A lógica de colocar lado a lado personagens reais e fictícios urde um contraponto estimulante e abre a possibilidade de novos pontos de vista.

Larry desdobra-se para dar conta de sua missão, e o diretor aposta no humor físico e no timing cômico de Ben Stiller para segurar os 98 minutos. Stiller poupa algum sacrifício por ter à disposição um elenco de apoio que reúne Darryl Quon, Dan Stevens, Rami Malek e Robin Williams (1951-2014), além de Ben Kingsley e Rebel Wilson, mas antes da metade o filme já mostrou tudo quanto poderia. “Uma Noite no Museu 3 — O Segredo da Tumba” é previsível, ainda que ofereça entretenimento justo e sem barreiras para a apreciação de pais e filhos.