23,3 milhões de pessoas já assistiram: o segundo filme mais visto do momento, na Netflix

Na pequena Garretton, em Nova Jersey, o escritor Tom Kennedy (Adam Scott) tenta reconstruir a vida ao lado do filho Jake (Acston Luca Porto) após a morte da esposa. A mudança deveria oferecer sossego e novos vínculos ao menino, mas a cidade guarda a memória de crimes cometidos duas décadas antes. Quando Jake desaparece, Tom precisa procurar Pete Willis (Robert De Niro), seu pai distante e o detetive aposentado que prendeu o assassino conhecido como Homem que Sussurra.

Dirigido por James Ashcroft, “O Homem que Sussurra” começa dentro de uma família que perdeu sua principal referência afetiva. Tom escreve romances policiais, mas possui pouca habilidade para decifrar o silêncio do próprio filho. Jake sofre com a ausência da mãe, enfrenta uma escola desconhecida e conversa com uma menina que apenas ele parece enxergar.

Tom encara essa companhia como fruto da imaginação infantil. A hipótese lhe permite manter alguma normalidade enquanto tenta terminar um livro e cuidar da casa. Jake, porém, passa a repetir uma cantiga ligada ao Homem que Sussurra, criminoso responsável pelo sequestro e assassinato de crianças vinte anos antes. A rima tem a simplicidade de uma brincadeira escolar, embora carregue um aviso bastante menos inocente.

A situação fica mais grave quando uma mão coberta por uma luva azul surge na abertura da correspondência. Depois, Tom percebe que alguém esteve escondido no porão. Sua demora para chamar a polícia exige certa boa vontade do público. Um sujeito que escreve histórias policiais deveria desconfiar um pouco mais de mãos misteriosas atravessando portas, sobretudo quando mora com uma criança.

O antigo assassino volta ao caso

A detetive Amanda Beck (Michelle Monaghan) investiga o desaparecimento de outro menino quando aparecem elementos associados aos crimes antigos. O responsável envia gravações com as últimas palavras das vítimas e deixa sinais conhecidos por poucas pessoas. Frank Carter (Michael Keaton), o Homem que Sussurra original, continua preso, mas alguém parece disposto a preservar seu método.

Amanda considera visitar Carter porque precisa descobrir quem teve acesso às informações do caso. Interpretado por Michael Keaton com frieza e uma satisfação quase vaidosa, o prisioneiro percebe que ainda consegue interferir na rotina policial. Ele oferece fragmentos, interrompe raciocínios e transforma cada conversa numa disputa pela informação mais valiosa.

Essas cenas lembram vários suspenses surgidos depois de “O Silêncio dos Inocentes”. Há a investigadora diante de um criminoso experiente, a cela escura, as frases calculadas e o prazer do assassino ao perceber que continua necessário. Ashcroft conhece bem essa tradição. O problema é que também aceita boa parte de seus excessos, inclusive pistas convenientes e personagens ligados entre si por coincidências muito prestativas.

Jake desaparece dentro da própria casa

Tom perde a paciência com Jake durante uma noite marcada por bebida, chuva e discussões sobre a menina imaginária. Ao acordar, percebe que o filho sumiu. A casa escolhida para oferecer segurança passa a representar sua maior falha. Portas, porão e corredores deixam de ser detalhes domésticos e viram pontos de acesso para alguém que observava o menino.

O desaparecimento obriga Tom a procurar Pete, com quem não mantém uma relação próxima. O pai aposentado conhece Frank Carter, participou da investigação original e sabe quais informações nunca chegaram ao público. Essa experiência pode ajudar a localizar Jake, mas a reunião também reabre anos de ressentimento entre os dois.

Pete aceita participar das buscas, embora tenha de enfrentar erros profissionais e familiares mantidos sob silêncio. Robert De Niro interpreta o ex-detetive com cansaço e contenção. Adam Scott oferece a Tom uma mistura convincente de culpa, medo e desorientação. Quando os dois dividem a cena, o longa ganha densidade porque o sequestro deixa de ser apenas um mistério criminal e passa a exigir cooperação entre homens que mal conseguem conversar.

Três investigadores seguem as pistas

Amanda reúne provas oficiais, Pete recupera lembranças da primeira investigação e Tom refaz os passos do filho. Assim, o caso passa a contar com uma policial em atividade, um detetive aposentado e um romancista que finalmente descobre a distância entre escrever sobre crimes e procurar uma criança desaparecida.

O roteiro ainda inclui Norman Collins (Hamish Linklater), colecionador de objetos relacionados a assassinos famosos. Seu acervo pode guardar informações esquecidas, mas o personagem também acrescenta uma linha paralela a uma história que já possui muitos caminhos. A menina vista por Jake recebe tratamento semelhante. Sua presença pode nascer do luto, esconder uma lembrança ou sugerir algo sobrenatural.

Esses elementos criam curiosidade, porém disputam espaço com a relação entre Tom e Pete. O drama familiar funciona melhor quando nasce de uma ação concreta, seja a consulta a um arquivo, uma pergunta recusada ou a descoberta de que alguém conhecia a ligação entre Jake e o antigo detetive. Quando o roteiro insiste demais nas feridas paternas, o suspense perde tempo e pesa a mão.

Um bom elenco enfrenta os excessos

“O Homem que Sussurra” possui atmosfera sombria, investigação compreensível e atores capazes de sustentar até suas passagens menos convincentes. Michelle Monaghan dá firmeza a Amanda sem transformá-la numa policial infalível. Michael Keaton aproveita suas aparições breves, enquanto De Niro e Scott mantêm o centro emocional da história.

James Ashcroft controla bem a circulação das informações. Gravações, arquivos policiais, objetos guardados e visitas à prisão determinam quem sabe o quê. A tensão cresce quando uma pista oferece acesso a outro lugar ou aproxima os investigadores de Jake. Já as coincidências enfraquecem parte desse trabalho, pois algumas descobertas parecem chegar na hora conveniente demais.

Ainda assim, o longa permanece envolvente para quem gosta de histórias sobre assassinos em série, cidades marcadas por crimes antigos e famílias obrigadas a conversar durante uma crise. A produção não reinventa o gênero e tampouco esconde sua dívida com títulos mais influentes. Seu maior acerto está no desespero de Tom, que precisa abandonar o isolamento, procurar o pai e seguir cada pista antes que uma nova gravação indique que o tempo de Jake terminou.