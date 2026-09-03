Você não está preparado para as reviravoltas desse suspense com Nicole Kidman, Colin Firth e Mark Strong, no Prime Video

Christine Lucas (Nicole Kidman) acorda todos os dias sem reconhecer a casa onde vive nem Ben (Colin Firth), o homem apresentado como seu marido. Lançado em 2014 e ambientado nos arredores de Londres, “Antes de Dormir” acompanha a investigação dessa mulher, que perdeu parte da memória após uma grave agressão. Com a ajuda secreta do neurologista Dr. Nasch (Mark Strong), ela começa a registrar cada descoberta antes que o sono apague tudo outra vez.

Dirigido e roteirizado por Rowan Joffe, o suspense adapta o romance de S. J. Watson e transforma uma rotina doméstica em fonte permanente de desconfiança. Christine depende de fotografias, telefonemas e relatos alheios para conhecer a própria história. O problema surge quando essas informações deixam de combinar. A partir desse ponto, até a pessoa que prepara o café da manhã pode parecer suspeita, sobretudo quando conhece sua vida melhor do que ela.

Uma desconhecida diante do espelho

Christine desperta acreditando que ainda é uma jovem adulta. Ao entrar no banheiro, percebe que o rosto refletido no espelho pertence a uma mulher de quarenta anos. Fotografias coladas na parede apresentam Ben, identificam o casal e resumem décadas de casamento em poucas imagens. É uma biografia montada para ser consultada antes mesmo de escovar os dentes.

Ben explica que Christine sofreu danos cerebrais anos antes. Ela consegue guardar informações durante o dia, mas perde essas lembranças enquanto dorme. Todas as manhãs, portanto, o marido precisa repetir quem é, onde estão e por que ela não reconhece nada ao redor. Colin Firth interpreta Ben com uma serenidade que pode significar carinho, exaustão ou algo menos confortável. Essa dúvida sustenta boa parte do suspense.

A rotina parece organizada para proteger Christine. Ben deixa fotografias, apresenta os cômodos e oferece uma versão resumida do passado antes de sair para trabalhar. A aparente segurança da casa, porém, depende inteiramente das informações escolhidas por ele. Christine não possui lembranças recentes para confirmar o que escuta e tampouco consegue consultar uma história construída por conta própria.

Uma câmera escondida no armário

Depois que Ben deixa a residência, Christine recebe o telefonema do Dr. Nasch, interpretado por Mark Strong. O neurologista afirma que acompanha seu caso sem o conhecimento do marido e indica onde ela encontrará uma câmera digital escondida. Nela, Christine assiste a gravações feitas por si mesma nos dias anteriores.

Nasch pede que ela registre descobertas, pensamentos e lembranças antes de dormir. Pela manhã, ele telefona novamente e orienta a paciente a rever os vídeos. A câmera passa a guardar aquilo que seu cérebro não consegue conservar. Cada gravação permite que Christine prossiga de onde parou, embora também crie um problema perigoso. Ben desconhece o tratamento, e o aparelho precisa permanecer escondido.

Essa escolha dá ao enredo uma boa fonte de tensão. Christine confia na mulher que aparece na tela, mesmo sem se lembrar de ter gravado aquelas palavras. Em certas manhãs, a imagem oferece segurança. Em outras, traz avisos que tornam a casa ainda mais ameaçadora. Nicole Kidman transmite a angústia de alguém obrigada a acreditar na própria voz sem reconhecer a experiência que produziu aquele depoimento.

Relatos que deixam de combinar

Durante as consultas, o Dr. Nasch apresenta informações diferentes das contadas por Ben. O marido atribui a perda de memória a um acidente de carro. O médico sugere que o trauma possui circunstâncias mais violentas e pouco esclarecidas. Christine passa a comparar versões, observar fotografias e procurar sinais que confirmem uma delas.

O passado também começa a surgir em fragmentos. Rostos, nomes e sensações aparecem sem contexto suficiente para formar uma lembrança completa. Christine acredita reconhecer uma antiga amiga e suspeita que partes importantes de sua vida foram omitidas. Quanto mais procura, maior fica sua dependência das pessoas que podem estar escondendo alguma coisa.

O roteiro usa bem essa limitação porque o público sabe apenas o que Christine consegue descobrir naquele dia. Quando ela recebe uma informação, o espectador ganha a mesma peça. Quando adormece, somente as gravações preservam o avanço anterior. Rowan Joffe mantém vários elementos fora de quadro e demora a confirmar quem merece confiança. Essa seleção aproxima o público da protagonista, ainda que algumas coincidências exijam certa boa vontade.

A comparação com “Amnésia”, de Christopher Nolan, surge quase naturalmente. Ambos trabalham com protagonistas incapazes de formar lembranças recentes e dependentes de registros externos. “Antes de Dormir”, porém, concentra a ameaça dentro do casamento e da casa. Em vez de um quebra-cabeça elaborado pela montagem, apresenta uma mulher cercada por versões masculinas de sua própria história.

Nicole Kidman sustenta a tensão

Nicole Kidman oferece uma atuação sensível, principalmente quando Christine precisa disfarçar o medo diante de Ben. A personagem sabe que qualquer reação precipitada pode alertar alguém que talvez esteja mentindo. Também precisa agir antes do anoitecer, pois cada descoberta tem prazo curto. A atriz mostra esse desgaste em gestos contidos, hesitações e mudanças discretas na maneira de observar o marido.

Colin Firth usa sua conhecida elegância para tornar Ben difícil de decifrar. Ele pode parecer um companheiro dedicado, cansado de repetir a mesma conversa durante anos, mas pequenas irritações deixam dúvidas sobre seu comportamento. Mark Strong segue caminho parecido com o Dr. Nasch. O médico oferece ajuda, pede sigilo e ocupa um lugar de autoridade que Christine não possui condições de verificar.

Os três atores trabalham dentro de um ambiente frio, silencioso e pouco acolhedor. A casa contém poucos sinais de uma vida compartilhada, enquanto consultórios, corredores e quartos reforçam o isolamento da protagonista. A técnica permanece ligada ao que Christine sabe em cada momento. Cortes breves interrompem lembranças, imagens incompletas escondem rostos e o retorno constante ao espelho confirma que o próprio corpo também se tornou uma informação estranha.

Um suspense eficiente, apesar das facilidades

“Antes de Dormir” prende a atenção pela premissa e pelo desempenho de Nicole Kidman, embora o roteiro dependa de omissões difíceis de aceitar. Algumas perguntas poderiam ter surgido muito antes, e determinadas informações parecem guardadas apenas para prolongar o mistério. A adaptação também simplifica aspectos emocionais que mereciam mais espaço, principalmente o peso de viver anos sem conservar uma única manhã.

Ainda assim, o filme mantém o interesse ao colocar Christine em movimento. Ela deixa de receber passivamente a biografia apresentada por Ben e procura registros capazes de sustentar suas suspeitas. Seu objetivo permanece concreto. Precisa descobrir o que aconteceu, identificar quem está mentindo e guardar essa informação antes de fechar os olhos.

Rowan Joffe entrega um suspense compacto, sombrio e acessível, apoiado mais nos atores do que em grandes cenas de ação. Há fragilidades na construção, mas a angústia de Christine permanece convincente. Em seu mundo, dormir deixou de representar descanso. É o momento em que todas as conquistas do dia desaparecem, os desconhecidos recuperam autoridade e a investigação precisa começar outra vez.