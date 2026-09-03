Steven Spielberg fazendo o que ele mais gosta: filmes de aventura e invasões alienígenas, na Netflix

Ray Ferrier (Tom Cruise), estivador divorciado e pai ausente, enfrenta uma invasão alienígena nos Estados Unidos enquanto tenta levar os filhos de Nova Jersey até Boston. Lançado em 2005 e dirigido por Steven Spielberg, “Guerra dos Mundos” adapta livremente o romance de H. G. Wells e acompanha uma família comum diante de uma ameaça que derruba cidades, interrompe comunicações e transforma qualquer abrigo em solução provisória.

Ray trabalha no porto e leva uma vida pouco organizada em Bayonne, Nova Jersey. Quando sua ex-mulher, Mary Ann (Miranda Otto), deixa os filhos na casa dele por alguns dias, fica evidente que o pai desconhece quase tudo sobre a rotina das crianças. Rachel (Dakota Fanning) estranha a falta de comida adequada, enquanto o adolescente Robbie (Justin Chatwin) mal disfarça a irritação. A convivência já seria difícil sem visitantes de outro planeta. Com eles, o fim de semana vira uma corrida pela sobrevivência.

Um pai despreparado para a crise

Ray está longe do herói que sabe qual botão apertar, conhece a saída de emergência e ainda encontra tempo para uma frase memorável. Ele conhece motores, guindastes e as ruas da região, mas pouco sabe sobre as necessidades emocionais dos filhos. Tom Cruise interpreta esse homem com energia nervosa, sempre alguns segundos atrás dos acontecimentos e obrigado a decidir antes de possuir informações suficientes.

A invasão começa após uma tempestade estranha, marcada por raios que atingem repetidamente o mesmo ponto. A energia elétrica desaparece, os aparelhos deixam de funcionar e os moradores saem de casa para observar uma enorme abertura no asfalto. Ray acompanha a multidão e presencia o surgimento de uma máquina gigantesca, apoiada em três pernas, que ataca todos ao redor.

Ele corre para casa coberto pela poeira deixada nas ruas. Não tenta salvar o planeta, avisar o governo ou descobrir as intenções dos invasores. Sua preocupação passa a ser tirar Rachel e Robbie dali. Essa escala familiar dá força a “Guerra dos Mundos”, pois Spielberg mantém a história perto de pessoas sem armas, treinamento ou informações privilegiadas.

A fuga por estradas bloqueadas

Ray consegue uma minivan que continua funcionando e parte com os filhos. Seu plano é chegar à casa de Mary Ann e, depois, seguir até Boston, onde vivem os pais dela. A ideia parece razoável durante alguns minutos. Logo surgem rodovias paradas, cidades abandonadas e grupos desesperados em busca de transporte, comida e abrigo.

O carro oferece vantagem, mas também transforma a família em alvo. Quando todos perderam seus veículos, possuir um automóvel em movimento significa ter algo que centenas de pessoas desejam. Spielberg usa essa disputa para mostrar que o perigo vem tanto das máquinas alienígenas quanto do medo humano. Ray precisa proteger as crianças sem saber quem pretende ajudá-las e quem está disposto a tomar o pouco que ainda possuem.

Robbie reage à invasão com raiva e deseja acompanhar os militares. O rapaz quer assistir à resistência, participar dela e deixar de fugir. Rachel segue pelo caminho oposto. A menina sofre ataques de pânico, faz perguntas difíceis e depende da presença do pai para manter algum controle. Ray fica preso entre um filho que deseja partir e uma filha que teme permanecer sozinha.

Justin Chatwin dá a Robbie a impulsividade típica de um adolescente que acredita poder interferir numa guerra. Dakota Fanning entrega uma atuação intensa, mas sem transformar Rachel numa criança artificialmente madura. Ela sente medo, grita, chora e procura abrigo porque essa seria a reação possível diante de máquinas que atravessam cidades sem dificuldade.

O mundo visto por uma família

Steven Spielberg apresenta a invasão pelo campo de visão de Ray. As notícias chegam incompletas, os militares passam sem oferecer orientações e ninguém conhece a dimensão exata do ataque. Essa limitação aumenta a tensão porque o público descobre cada ameaça junto com os personagens. Não há uma sala de comando cheia de especialistas explicando o plano alienígena num telão muito conveniente.

A câmera permanece próxima da família durante boa parte da fuga. Quando as máquinas ficam fora de quadro, ruídos, vibrações e olhares assustados informam que o perigo continua nas redondezas. A técnica interfere no acesso às informações e mantém Ray numa situação frágil. Ele precisa escolher caminhos com base em rumores, movimentos da multidão e sinais observados à distância.

“Guerra dos Mundos” também carrega a memória dos atentados de 11 de setembro de 2001. As ruas cobertas de poeira, as pessoas sem notícias dos parentes e os avisos improvisados lembram um país ainda marcado por imagens recentes de destruição. Spielberg não interrompe a ação para explicar essa relação. Ela aparece no comportamento das pessoas e na dificuldade de saber o que ocorreu poucos quilômetros adiante.

O abrigo vira outra ameaça

Durante a fuga, Ray e Rachel chegam ao porão de Harlan Ogilvy (Tim Robbins), homem que oferece abrigo. O espaço os protege da rua, mas cria uma convivência perigosa. Ogilvy deseja resistir aos invasores e fala movido pela revolta, enquanto Ray pensa apenas em manter a filha escondida. Ambos observam a mesma ameaça, porém escolhem maneiras muito diferentes de enfrentá-la.

Tim Robbins dá ao personagem uma combinação perturbadora de coragem, medo e obsessão. Ogilvy pode oferecer teto e informação, mas seu comportamento também ameaça o silêncio necessário para sobreviver. Ray passa a vigiar o exterior e o próprio anfitrião. A passagem pelo porão diminui o ritmo da fuga, alonga a espera e coloca pai e filha num ambiente onde qualquer ruído pode custar a segurança dos dois.

O trecho revela quanto Ray mudou desde a chegada das crianças. No começo, ele mal sabia o que servir no jantar. Diante da invasão, aprende a observar Rachel, respeitar seus medos e escolher aquilo que aumenta suas chances de permanecer viva. Sua transformação ocorre entre erros, discussões e decisões dolorosas. Spielberg não oferece a ele uma competência repentina. Ray continua assustado, confuso e cansado.

Spielberg preserva a escala humana

Tom Cruise sustenta “Guerra dos Mundos” com uma interpretação física, marcada por corridas, olhares tensos e tentativas de esconder o medo diante dos filhos. Ray quer parecer seguro, mas seu rosto costuma revelar o contrário. Essa contradição torna o personagem mais próximo de um pai comum do que de um salvador cinematográfico.

A relação entre Ray, Rachel e Robbie mantém o filme vivo mesmo quando os efeitos especiais dominam a tela. As máquinas são grandiosas, os ataques possuem peso e as multidões aumentam a sensação de colapso, mas a história depende de uma pergunta simples. Esse homem conseguirá manter os filhos perto dele enquanto tudo ao redor desaparece?

“Guerra dos Mundos” é uma aventura de ficção científica tensa e humana, com ritmo firme e poucas pausas confortáveis. Spielberg retrata uma invasão alienígena sem abandonar os conflitos de uma família já abalada antes da primeira tempestade. Ray parte rumo a Boston sem qualquer garantia de segurança, carregando a responsabilidade que durante anos deixou para Mary Ann. Cada estrada fechada exige uma nova escolha, enquanto Rachel e Robbie esperam que, desta vez, o pai saiba para onde levá-los.