O melhor filme de ação da última década está na Netflix

Ambientado em Londres, “Magnatas do Crime” acompanha Mickey Pearson (Matthew McConaughey), um americano formado em Oxford que deseja vender seu lucrativo império de maconha e abandonar o crime ao lado da esposa. Dirigida por Guy Ritchie, a produção mistura ação, comédia e suspense ao transformar esse plano de aposentadoria numa disputa marcada por chantagens, invasões, interesses milionários e criminosos pouco dispostos a esperar sua vez.

Mickey começou a vender maconha durante os anos em que estudava em Oxford. Inteligente, ambicioso e bastante confortável entre pessoas influentes, ele percebeu que as propriedades rurais da aristocracia britânica ofereciam algo muito valioso. As famílias tinham terras enormes, mansões difíceis de manter e problemas financeiros que preferiam esconder.

O americano passou a instalar plantações subterrâneas nessas propriedades. Os aristocratas recebiam dinheiro, enquanto Mickey ganhava terrenos afastados e protegidos de curiosos. O acordo permitiu a criação de uma rede milionária, administrada com discrição por seu braço direito, Raymond Smith (Charlie Hunnam).

Anos depois, Mickey decide que acumulou dinheiro e inimigos suficientes. Ele deseja deixar o mercado para passar mais tempo com Rosalind Pearson (Michelle Dockery), dona de uma oficina especializada em carros de luxo. Rosalind conhece os negócios do marido, mas possui sua própria empresa e não aceita ser tratada como uma peça secundária dentro daquela família.

O comprador escolhido é Matthew Berger (Jeremy Strong), um bilionário americano interessado em adquirir toda a operação. Mickey pede uma fortuna e apresenta a estrutura que montou, incluindo as plantações escondidas sob as propriedades rurais. A venda parece bem encaminhada, mas a divulgação do acordo desperta a atenção de pessoas dispostas a derrubar o valor do império antes da assinatura.

Uma oferta recusada cobra seu preço

Dry Eye (Henry Golding), jovem gângster ligado ao crime organizado chinês, também quer comprar o negócio. Ele procura Mickey e apresenta uma proposta em nome de seu chefe, Lord George (Tom Wu). A abordagem desrespeita a hierarquia daquele meio, e o americano recusa a oferta sem demonstrar qualquer interesse em prolongar a conversa.

Dry Eye interpreta a rejeição como uma provocação. Seu comportamento revela alguém que deseja assumir o comando antes de receber autorização para isso. A diferença entre ambição e precipitação costuma ser pequena naquele universo, principalmente quando todos carregam armas e um apreço exagerado pela própria importância.

A situação piora quando um grupo de jovens lutadores invade uma das plantações de Mickey. Os rapazes rendem os seguranças, roubam maconha e gravam tudo para produzir um vídeo musical. A façanha chega à internet e transforma uma instalação secreta em cenário de uma apresentação tão animada quanto desastrosa.

Coach (Colin Farrell), treinador dos invasores, fica horrorizado ao descobrir o que seus alunos fizeram. Ele manda retirar o vídeo e procura Raymond para pedir desculpas. Também oferece seus serviços para compensar o prejuízo, pois sabe que uma simples promessa de bom comportamento dificilmente convencerá traficantes que acabaram de perder mercadoria e sigilo.

Colin Farrell aproveita a educação quase impecável de Coach para criar uma das figuras mais divertidas da história. Ele fala com serenidade, cuida dos alunos e tenta manter alguma disciplina, mesmo cercado por rapazes capazes de transformar um crime grave em conteúdo para as redes sociais.

Um chantagista conta a história

Enquanto Raymond tenta descobrir quem revelou a localização da plantação, o investigador particular Fletcher (Hugh Grant) aparece em sua casa com outra ameaça. Contratado por Big Dave (Eddie Marsan), editor de um tabloide, ele reuniu fotografias, conversas e informações comprometedoras sobre Mickey.

Fletcher deseja receber uma grande quantia para entregar o material e permanecer em silêncio. Durante a visita, ele apresenta suas descobertas a Raymond na forma de um roteiro cinematográfico. Essa escolha permite que os acontecimentos sejam narrados, interrompidos e revistos conforme o investigador acrescenta detalhes ou modifica sua versão.

Hugh Grant abandona o charme romântico que marcou boa parte de sua carreira e transforma Fletcher num chantagista afetado, inconveniente e perigosamente bem informado. Ele saboreia cada frase, invade a privacidade de Raymond e age com a confiança de quem acredita possuir a única cópia de um segredo valioso.

Raymond escuta tudo com uma paciência admirável. Charlie Hunnam dá ao personagem uma elegância contida, embora pequenos gestos indiquem que a visita está longe de ser amistosa. Entre um copo de bebida, um prato improvisado e uma revelação criminosa, os dois disputam o controle da conversa sem precisar levantar a voz a cada minuto.

A narração de Fletcher também cria uma dúvida importante. Como ele está tentando vender informações, nada garante que todos os detalhes tenham sido apresentados com honestidade. Guy Ritchie usa essa incerteza para esconder dados, retornar a episódios anteriores e revelar ligações entre pessoas que pareciam envolvidas em problemas separados.

Rosalind entra na disputa

Rosalind acompanha os riscos da venda sem perder o domínio sobre a própria vida. Sua oficina possui funcionários, clientes e regras próprias. Quando criminosos atravessam essa fronteira, ela reage com firmeza e prova que conhece muito bem o ambiente em que o marido construiu sua fortuna.

Michelle Dockery oferece presença e inteligência à personagem, mas o roteiro poderia lhe conceder mais espaço. Rosalind é uma das poucas mulheres relevantes em uma história dominada por homens que passam boa parte do tempo disputando dinheiro, influência e o direito de intimidar alguém durante uma reunião elegante.

Mickey tenta protegê-la enquanto procura salvar a venda. O problema é que cada novo incidente beneficia alguém. A invasão diminui a confiança no sistema de segurança, o vídeo compromete o segredo das plantações e as informações reunidas por Fletcher ameaçam chegar à imprensa. Quanto maior a instabilidade, menor se torna o valor oferecido pelo império.

Matthew McConaughey interpreta Mickey com calma e autoridade. Ele raramente precisa aumentar o tom para lembrar aos adversários que chegou ao topo eliminando concorrentes mais afoitos. Essa segurança, porém, sofre pressão quando os ataques alcançam seus negócios e sua família.

Guy Ritchie volta às ruas

“Magnatas do Crime” recupera o território que Guy Ritchie conhece melhor. Londres surge dividida entre clubes privados, propriedades aristocráticas, academias de luta, oficinas sofisticadas e esconderijos criminosos. Ricos tradicionais e traficantes convivem porque ambos precisam preservar patrimônio, influência e segredos familiares.

A montagem acompanha o relato instável de Fletcher e mantém várias linhas abertas. Há a venda para Berger, a oferta de Dry Eye, a invasão dos lutadores, a investigação do tabloide e a tentativa de Raymond de descobrir quem iniciou a sabotagem. Essas partes se cruzam sem impedir que o público acompanhe o interesse de cada personagem.

Algumas piadas dependem de estereótipos e envelheceram pior do que os ternos usados pelos criminosos. Ainda assim, o elenco oferece energia suficiente para sustentar a mistura de violência, ironia e elegância britânica. Hugh Grant e Colin Farrell roubam boa parte da atenção, enquanto Charlie Hunnam transforma Raymond no funcionário mais paciente de Londres, embora sua rotina inclua chantagistas, cadáveres e plantações clandestinas.

“Magnatas do Crime” avança com leveza porque mantém o enredo preso a um objetivo simples. Mickey quer vender, Berger pretende pagar menos, Dry Eye deseja assumir o negócio e Fletcher procura lucrar com aquilo que descobriu. O resultado é uma comédia criminal movimentada, na qual a aposentadoria de um traficante depende menos do dinheiro acumulado do que da capacidade de impedir que seus inimigos cheguem perto demais de Rosalind e das plantações.