Ritchie Valens morreu aos 17 anos, mas sua história virou um dos grandes filmes musicais, na Netflix

Ritchie Valens tinha dezessete anos quando morreu e, por essa razão brutal, qualquer filme sobre ele começa pelo fim mesmo quando tenta fingir o contrário. “La Bamba” sabe que o espectador está esperando o avião cair, sabe que aquela carreira que parece começar diante de nossos olhos durará apenas alguns meses e faz dessa certeza uma espécie de sombra sobre as cenas mais felizes. Luis Valdez poderia ter transformado a vida de Richard Valenzuela numa sucessão de números musicais ligados por uma tragédia célebre. Prefere outra coisa. O garoto que encontra uma guitarra e percebe que talvez exista um mundo além da pobreza é importante, mas o filme cresce mesmo quando deixa a estrela em formação de lado e olha para a família que será obrigada a continuar vivendo depois dele.

Valdez tinha boas razões para enxergar a história dessa maneira. Fundador do El Teatro Campesino e uma das figuras decisivas para a afirmação de uma dramaturgia chicana nos Estados Unidos, o diretor conhecia por experiência própria o universo dos trabalhadores rurais de origem mexicana na Califórnia. Quando começou a preparar “La Bamba”, ouviu parentes de Valens e construiu o roteiro a partir dessas lembranças, das poucas informações preservadas sobre a curtíssima carreira do músico e, talvez sobretudo, de uma experiência cultural que ambos partilhavam. Décadas depois, em 2017, o filme seria incluído no National Film Registry americano, reconhecimento que diz menos sobre solenidades oficiais que sobre a importância de uma produção de estúdio ter colocado uma família mexicano-americana no centro de sua própria narrativa, sem tratá-la como decoração exótica.

Ritchie, Bob e a família

Lou Diamond Phillips entra nesse universo sem a afetação de quem interpreta um morto famoso. Seu Ritchie ainda é um moleque que trabalha, toca violão, pensa em garotas e acredita que o talento pode ser suficiente para libertá-lo da vida apertada que conhece. A ingenuidade é essencial. Quando Bob Keane, o produtor vivido por Joe Pantoliano, percebe o que existe naquele garoto e resolve apostar nele, “La Bamba” acelera junto. Vêm o estúdio, as rádios, os shows e Donna, a adolescente branca cuja família não vê com particular entusiasmo o namoro da filha com um mexicano. O sucesso parece uma porta aberta para tudo aquilo que antes estava proibido.

Mas há Bob Morales. Esai Morales faz do meio-irmão de Ritchie um segundo protagonista sem precisar disputar ostensivamente o filme. Bob é mais velho, mais forte, mais ameaçador e muito mais frágil. Enquanto o irmão sobe, ele estaciona. Bebe, briga, machuca Rosie e experimenta a celebridade de Ritchie como se cada aplauso dirigido ao caçula confirmasse algum defeito em sua própria existência. O roteiro poderia condená-lo com facilidade, e talvez até tenha motivos de sobra para isso, mas Valdez mostra interesse maior pela humilhação silenciosa daquele homem. A rivalidade entre os dois dá à cinebiografia o conflito de que as canções, por melhores que sejam, jamais dariam conta sozinhas.

Rosana DeSoto, como Connie, a mãe, completa esse núcleo doméstico que impede o filme de ser apenas uma celebração do sucesso precoce. Ela conhece os dois filhos, entende o que há de luminoso num e de perigosamente quebrado no outro e parece perceber antes deles que a fama não reorganiza uma família por decreto. Elizabeth Peña acrescenta a Rosie uma tristeza que às vezes fica perdida em meio à exuberância musical, mas que ajuda a definir o lado menos festivo daquela ascensão.

É curioso que um dos momentos mais famosos da trajetória de Valens tenha surgido justamente da mistura cultural que o filme deseja defender. “La Bamba”, canção tradicional mexicana transformada por ele em rock, não é usada apenas como um grande número. Funciona como declaração de identidade. Ritchie pode aparecer de terno, cantar para adolescentes americanos e entrar na engrenagem comercial de uma indústria que já aprendera a fabricar ídolos, mas há alguma coisa nele que não se dissolve. Valdez entende isso e não precisa transformar o personagem em militante para demonstrá-lo.

A morte à espera

A morte, no entanto, continua à espera. O medo de voar acompanha Ritchie desde o início, alimentado por pesadelos e pela lembrança de um acidente aéreo perto de sua escola. Quando ele embarca na turnê que também reúne Buddy Holly e J. P. Richardson, o Big Bopper, o espectador já não acompanha uma cinebiografia. Acompanha uma contagem regressiva. Em 3 de fevereiro de 1959, o avião caiu em Iowa e matou os três músicos e o piloto Roger Peterson. Valens não chegara aos dezoito anos.

Valdez evita explorar demais o cadáver de seu herói. O que resta interessa mais. E então “La Bamba” volta para Bob, porque era ele quem precisava sobreviver ao irmão que amava e invejava. Esai Morales torna devastador o instante em que todas as pequenas guerras entre os dois perdem imediatamente qualquer importância. É aí que “La Bamba” deixa de ser a história de um rapaz que virou astro do rock depressa demais. Passa a ser a história de quem ficou.