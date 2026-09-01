Kate Beckinsale, Vera Farmiga e Matt Dillon estrelam suspense aclamado no Prime Video

Em “Faces da Verdade”, suspense político lançado em 2008 e dirigido por Rod Lurie, a jornalista Rachel Armstrong (Kate Beckinsale) publica, em Washington, uma reportagem capaz de abalar o governo dos Estados Unidos. Ela revela que a agente da CIA Erica Van Doren (Vera Farmiga) investigou a suposta participação da Venezuela em um atentado contra o presidente e não achou provas que sustentassem a acusação. Mesmo assim, o país foi bombardeado. A matéria expõe Erica e leva o procurador Patton Dubois (Matt Dillon) a exigir o nome da fonte. Rachel preserva o sigilo e acaba presa por desacato.

Rachel trabalha no jornal Capital Sun-Times e vê na descoberta uma oportunidade profissional rara. O material envolve a Casa Branca, a CIA e uma ofensiva militar realizada com base em informações contestáveis. Publicar a matéria pode render reconhecimento, prestígio e até uma candidatura ao Pulitzer. Também significa enfrentar autoridades pouco dispostas a permitir que documentos confidenciais circulem livremente.

A editora Bonnie Benjamin (Angela Bassett) apoia a publicação porque considera a informação relevante para a população. Rachel afirma que o presidente recebeu um relatório no qual Erica descartava a ligação entre a Venezuela e a tentativa de assassinato. O governo, porém, havia apresentado outra versão para autorizar os ataques. Quando o jornal chega às ruas, a história deixa de pertencer somente à repórter. Políticos, investigadores e agentes federais passam a procurar a pessoa responsável pelo vazamento.

A revelação também possui uma delicada dimensão pessoal. A filha de Erica estuda na mesma escola de Timmy (Preston Bailey), filho de Rachel. As duas mães se conhecem daquele cotidiano comum de corredores escolares, crianças e compromissos familiares. Essa proximidade aumenta a suspeita sobre a origem da informação, embora Rachel se mantenha firme diante das perguntas.

O governo exige um nome

Patton Dubois assume a investigação e convoca Rachel para depor. Matt Dillon interpreta o procurador com uma rigidez que chega a irritar, qualidade bastante útil para o papel. Dubois afirma que a exposição de uma agente secreta compromete a segurança nacional e insiste que a repórter entregue seu informante. Rachel se recusa porque considera o sigilo indispensável ao trabalho jornalístico.

Para ela, revelar a fonte destruiria a confiança construída com outros informantes e prejudicaria futuras apurações. Dubois, por sua vez, possui autoridade para pedir sua prisão por desacato. A conversa deixa de ser uma discussão profissional e passa a definir onde Rachel dormirá, quando verá o filho e quanto tempo poderá permanecer afastada da redação.

O juiz determina sua prisão até que ela aceite colaborar. O problema é que não existe um prazo simples para esse tipo de detenção. Rachel pode sair quando fornecer o nome solicitado, mas prefere continuar em silêncio. A cela se torna parte de sua rotina, enquanto os dias se acumulam e o governo espera que o cansaço faça aquilo que os interrogatórios não conseguiram.

A prisão alcança a família

Albert Burnside (Alan Alda), advogado do jornal, tenta libertar Rachel. Ele sustenta que a proteção das fontes permite à imprensa investigar abusos cometidos por autoridades. Sem essa garantia, poucas pessoas aceitariam fornecer documentos ou denunciar decisões tomadas dentro do governo. O argumento, contudo, esbarra na alegação de que o vazamento colocou em risco uma operação da CIA.

Alan Alda oferece ao advogado uma inteligência serena, sem transformar cada audiência em espetáculo. Burnside apresenta recursos, questiona a duração da prisão e leva a disputa por diferentes instâncias judiciais. O andamento é lento, enquanto Rachel continua longe de casa. A Justiça debate liberdade de imprensa e segurança nacional, mas quem conta os dias é uma mãe separada do filho.

Ray Armstrong (David Schwimmer), marido de Rachel, tenta manter a família funcionando. Ele cuida de Timmy, visita a esposa e enfrenta a crescente exposição pública do caso. Com o passar do tempo, porém, o casamento sofre. Ray precisa administrar a ausência de Rachel e lidar com uma decisão que não tomou. O jornalista Avril Aaronson (Noah Wyle), colega da repórter, também acompanha o desgaste da redação, onde a grande matéria passa a dividir espaço com despesas jurídicas e medo institucional.

Kate Beckinsale apresenta uma Rachel obstinada, mas não invulnerável. A personagem sente saudade, perde acontecimentos importantes da vida do filho e percebe que sua firmeza cobra uma conta cada vez maior. Ela queria publicar uma história relevante, ganhar reconhecimento e fiscalizar o governo. Acaba obrigada a defender sua escolha dentro de uma prisão, cenário bem menos elegante do que qualquer cerimônia do Pulitzer.

Erica perde a vida secreta

Enquanto Rachel sofre por aquilo que se recusa a dizer, Erica paga pelo que o jornal decidiu publicar. A agente perde o anonimato necessário ao cargo e passa a viver sob suspeita. Colegas da CIA questionam sua segurança, sua família fica exposta e sua atuação na Venezuela ganha repercussão nacional.

Vera Farmiga faz de Erica uma figura ferida e também ameaçadora. Ela procura Rachel para saber quem revelou sua identidade, mas não recebe o nome. Sua revolta possui fundamento. A reportagem ajuda a esclarecer uma possível mentira do governo, porém transforma uma mãe e agente secreta em alvo público. Rod Lurie permite que o espectador reconheça a importância da notícia e, ainda assim, enxergue o estrago causado por sua publicação.

Essa divisão dá força a “Faces da Verdade”. Rachel não ocupa sozinha o lugar da vítima, assim como Erica não surge apenas como representante da CIA. As duas tentam proteger trabalho, família e autoridade, embora cada uma tenha sido colocada em situação diferente. Uma controla uma informação e permanece presa. A outra teve seu nome divulgado e já não consegue recuperá-lo.

Um suspense feito de escolhas

“Faces da Verdade” usa tribunais, redações, visitas na prisão e encontros familiares para manter a tensão. Não depende de perseguições ou grandes cenas de ação. O perigo está no calendário, nos recursos negados e no tempo que Rachel perde com o filho. Cada audiência frustrada prolonga sua permanência na cadeia e enfraquece seus vínculos fora dela.

Rod Lurie trata o jornalismo com respeito, mas não transforma Rachel em santa. Sua escolha possui dignidade e também produz danos. O governo pode agir de maneira agressiva, mas a investigação parte de um vazamento envolvendo uma agente secreta. A pergunta permanece desconfortável porque nenhum lado consegue sair ileso.

Com atuações firmes de Kate Beckinsale, Vera Farmiga, Matt Dillon, Alan Alda e Angela Bassett, o filme mantém o enredo compreensível mesmo quando entra em debates jurídicos. A história acompanha pessoas obrigadas a pagar por decisões tomadas em nome de instituições maiores. Rachel protege sua fonte e conserva a palavra dada, mas perde dias, convivência e liberdade. Quando a porta da cela se fecha outra vez, o custo de seu silêncio ganha uma forma bastante concreta.