Ethan Hawke e Zoë Kravitz estrelam thriller de guerra inteligente e reflexivo, no Prime Video

Uma guerra pode acontecer sem que o soldado pisar no campo de batalha. Em “Good Kill: Máxima Precisão”, o diretor Andrew Niccol acompanha o rotina do major Thomas Egan, vivido por Ethan Hawke. Ele é um experiente piloto de caça da Força Aérea dos Estados Unidos que foi deslocado para o deserto de Nevada. Da periferia de Las Vegas, dentro de um contêiner adaptado com ar-condicionado forte e telas de computador, Egan comanda drones armados em missões no Afeganistão. Ele passa doze horas diárias apertando botões para lançar mísseis a milhares de quilômetros de distância. Nas outras doze horas do dia, pega o carro, volta para o conforto do subúrbio americano e janta com a família. O conflito ganha força quando o piloto passa a questionar se o método realmente combate o terrorismo ou se apenas multiplica os inimigos do país.

A vida familiar de Thomas Egan paga o preço dessa rotina dividida. Em casa, a esposa Molly, interpretada por January Jones, tenta manter as aparências de uma vida tranquila com os filhos pequenos. A convivência, contudo, é corroída pela ausência emocional do marido. Thomas volta do trabalho em silêncio, guarda os segredos militares e busca no álcool uma saída para o estresse prolongado. O contraste entre a calmaria do bairro de classe média e a destruição que ele observa pela tela do monitor cria uma distância enorme entre o casal. Molly percebe a mudança, cobra presença e tenta entender o motivo do afastamento, mas esbarra em um muro de silêncio que ameaça destruir a relação.

Novas vozes na sala de controle

A dinâmica da equipe muda bastante com a chegada da nova copiloto Vera Suarez, papel de Zoë Kravitz. A jovem chega à base com um olhar afiado e pouca disposição para aceitar ordens sem questionar o sentido ético das operações. Junto com o restante da equipe, sob o comando rígido do superior interpretado por Bruce Greenwood, eles passam a receber ordens emitidas pela CIA. As diretrizes da agência passam a ser mais duras, autorizando ataques em áreas habitadas e a destruição de alvos mesmo quando há civis ao redor. A convivência forçada dentro daquele pequeno contêiner coloca as convicções de cada militar à prova, forçando os operadores a lidar com as consequências visíveis de cada decisão tomada pelo rádio.

O limite entre o dever e a consciência

Conforme os ataques se repetem com frequência diária, o protagonista entra em um processo de desilusão com a própria carreira. A frieza com que os superiores tratam as perdas humanas faz o oficial avaliar o verdadeiro impacto da sua função militar. Suarez externa a indignação diante dos abusos, servindo de espelho para as dúvidas que Thomas guarda para si. Ele percebe que o trabalho se tornou uma tarefa repetitiva, desprovida da honra que sentia quando pilotava aviões de verdade no céu. O isolamento do militar aumenta na mesma proporção em que as missões exigem disparos mais arriscados, colocando em cheque sua capacidade de obedecer ordens cegas sem perder a própria humanidade.

Uma análise sóbria sobre os conflitos modernos

O filme é um retrato da transformação dos combates no século 21, substituindo o heroísmo clássico por uma rotina burocrática e distante. A direção de Andrew Niccol aposta na escala cinzenta do deserto e na iluminação artificial dos aparelhos para mostrar como a tecnologia altera a percepção do sofrimento alheio. Ethan Hawke entrega uma atuação discreta, expressando o colapso interno do personagem apenas com o olhar cansado e a postura rígida. Em vez de criar grandes sequências de ação no campo de batalha, a narrativa prefere focar na tensão silenciosa das salas de controle e nas conversas interrompidas na cozinha. O drama é denso e instigante, que levanta discussões urgentes sobre os limites morais da tecnologia militar sem recorrer a respostas fáceis para o público.