Suspense dinamarquês é o segundo filme mais visto da Netflix Brasil

Louise Andersen (Natalie Madueño) vive com Joachim (Pål Sverre Hagen) na pequena ilha de Hidra, na Noruega. Ela administra um café, ele pesquisa um livro que talvez nunca termine, e os dois levam uma rotina tranquila perto do mar. Existe, porém, uma lacuna difícil de ignorar. Louise apareceu na região alguns anos antes sem recordar o próprio passado. A bolsa que carregava continha documentos com aquele nome, mas nenhuma pista segura sobre parentes ou amigos.

Dirigido por Barbara Topsøe-Rothenborg, “A Mulher Secreta” começa quando um turista entra no café e afirma reconhecer Louise. Para ele, a mulher diante do balcão é Helene Söderberg, uma dinamarquesa que desapareceu três anos antes. Louise rejeita a afirmação, pois aquele nome nada desperta nela. A dúvida cresce quando a polícia participa da apuração e um exame de DNA confirma que os documentos encontrados na bolsa estavam errados.

Uma identidade volta do passado

A notícia derruba a vida construída em Hidra. Louise descobre que é Helene, herdeira de uma poderosa família ligada ao transporte marítimo. Também fica sabendo que possui uma casa luxuosa, um marido e um filho pequeno na Dinamarca. Se a fortuna provoca estranheza, a existência do menino muda o rumo de sua escolha. Ela pode questionar o casamento e desconfiar da empresa, mas não consegue ignorar Alexander (David Elting Geresia).

Helene viaja à Dinamarca para rever a criança e investigar o próprio desaparecimento. Joachim permanece na Noruega, embora continue próximo e disposto a ajudá-la. O retorno cria uma separação dolorosa. A mulher que ama Joachim atende pelo nome de Louise, enquanto a mãe esperada por Alexander se chama Helene. As duas identidades pertencem ao mesmo corpo, mas carregam relações, deveres e desejos que não cabem facilmente na mesma vida.

Edmund Söderberg (Claes Bang), marido de Helene, recebe a esposa desaparecida com atenção e aparente paciência. Ele apresenta a casa, retoma episódios da convivência e oferece uma versão organizada do passado. O problema está na dependência criada por essa situação. Helene não reconhece os cômodos, não domina os assuntos da família e precisa pedir informações ao homem cuja história também pretende investigar. A desvantagem deixa Edmund responsável por boa parte do que ela sabe.

A casa guarda versões diferentes

A mansão familiar oferece conforto, mas também provoca desconforto. Fotografias comprovam que Helene viveu ali, embora não expliquem quem ela era ou por que decidiu partir. Alexander deseja recuperar a mãe, e essa aproximação rende os trechos mais sensíveis da história. Natalie Madueño trabalha a relação sem excessos. Helene sente carinho pelo menino antes de recuperar lembranças sobre ele, o que torna cada encontro afetuoso e doloroso na mesma proporção.

A presença da sogra Caroline (Stina Ekblad) acrescenta outra voz ao quebra-cabeça. Cada integrante da família conhece uma parte da antiga Helene, porém os relatos não formam um retrato confiável. Há silêncios, assuntos encerrados cedo demais e recordações apresentadas como fatos indiscutíveis. Helene passa a observar documentos, conversas e comportamentos porque sua memória já não pode ser o único guia. Quanto mais pergunta, maior fica a sensação de que sua volta interessa por motivos além do reencontro familiar.

Joachim representa a vida que ela escolheu depois da perda de memória. Edmund, por sua vez, ocupa o centro da existência anterior. O roteiro poderia transformar essa divisão num romance previsível entre dois homens, mas prefere dar mais peso ao mistério. Helene não precisa apenas decidir com quem deseja ficar. Ela precisa descobrir se deixou a Dinamarca por vontade própria, se alguém colaborou com seu sumiço e por que uma identidade falsa estava dentro de sua bolsa.

A fortuna aumenta o perigo

A empresa marítima ligada aos Söderberg torna a investigação ainda mais delicada. Helene não é somente uma mulher que voltou para casa. Seu nome possui valor dentro dos negócios da família, e sua ausência abriu espaço para outras pessoas assumirem responsabilidades que antes poderiam pertencer a ela. O dinheiro garante motoristas, casas elegantes e advogados, mas também multiplica os interesses escondidos atrás de cada gesto de gentileza.

“A Mulher Secreta” acerta ao mostrar a amnésia como uma vulnerabilidade cotidiana. Helene pode entrar numa sala e reconhecer um objeto sem saber de onde veio a lembrança. Pode ouvir uma história convincente e, minutos depois, perceber uma contradição. Ela não diz, mas sua cautela revela que aceitar qualquer relato significa entregar a alguém o controle sobre seu passado, sua relação com Alexander e até a escolha do lugar onde poderá viver.

Barbara Topsøe-Rothenborg mantém as informações próximas da protagonista. O público descobre os fatos conforme Helene recupera lembranças e reúne pistas. Essa escolha prolonga a dúvida, ainda que certas intenções fiquem perceptíveis cedo. Claes Bang aproveita essa antecipação. Edmund fala baixo, mantém a educação e raramente perde a compostura, mas sua gentileza possui algo inquietante. Ele parece sempre preparado para oferecer uma explicação antes mesmo de Helene terminar a pergunta.

Uma protagonista entre duas vidas

Natalie Madueño oferece humanidade a uma personagem cercada por situações improváveis. Sua Helene sente medo, culpa e saudade de uma existência que, tecnicamente, nunca deveria ter vivido. A atriz também preserva a diferença entre as duas versões da protagonista. Louise é a mulher formada ao lado de Joachim, enquanto Helene surge aos poucos na convivência com Alexander e no contato com os segredos da família.

Pål Sverre Hagen dá a Joachim uma presença acolhedora, sem transformá-lo em salvador. O personagem sofre com a possibilidade de perder a companheira, mas sabe que Helene precisa rever o filho e buscar a verdade. Já Alexander representa aquilo que nenhuma lembrança apagada consegue tornar irrelevante. A criança não participa das disputas dos adultos, embora seja quem mais pode sofrer com as escolhas feitas ao redor dela.

Algumas revelações dependem de coincidências e chegam com certa pressa. Ainda assim, o filme mantém o interesse porque apresenta um mistério maior do que a simples pergunta sobre a verdadeira identidade de Louise. O ponto mais forte está nas razões que levaram Helene a desaparecer e nas pessoas beneficiadas por sua ausência. A investigação ganha peso quando ela deixa de aceitar passivamente as histórias alheias e começa a procurar provas.

“A Mulher Secreta” acompanha uma mulher tentando recuperar o direito de contar a própria história. O suspense funciona melhor quando aproxima maternidade, memória e poder financeiro, pois cada lembrança muda uma decisão concreta. Helene voltou à Dinamarca por Alexander, mas permanecer naquela casa exige descobrir quem estava ao seu lado antes do desaparecimento e quem ainda deseja mantê-la longe da verdade.